Моди на русском рассказал о «прекрасной встрече» с Путиным

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на русском языке сообщил в своем Twitter, что провел «прекрасную встречу» с президентом России Владимиром Путиным.

«Провели прекрасную встречу с президентом Путиным. В ходе наших переговоров мы рассмотрели весь спектр индийско-российских отношений», – написал Моди в своем Twitter на русском языке после встречи с президентом России на полях саммита БРИКС в Бразилиа.

«Индия и Россия активно сотрудничают в таких областях, как торговля, безопасность и культура. Наши народы выиграют благодаря нашим тесным связям», – добавил индийский премьер по-русски.

В ходе встречи Моди сказал Путину, что «с удовольствием» приедет в Москву на празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Моди отметил, что рад частым встречам с Путиным, на которых можно обсудить и двустороннюю проблематику, и вопросы международной повестки дня, передает ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе Индия попросила ускорить поставки С-400, а также решила усилить военно-техническое сотрудничество с Россией в условиях давления со стороны США.

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