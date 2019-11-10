Адвокат подозреваемого по делу Вороненкова убит на Украине

На Украине убит Святослав Пархоменко – защитник Александра Лося, подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщили украинские СМИ со ссылкой на полицию.

Полиция Житомирской области сообщила, что «во время охоты возник конфликт между егерями и охотниками», в результате которого директор общественной организации «Радомышльские охотники» был убит. Еще один человек был доставлен в больницу с тяжелым ранением. Остальных участников конфликта привезли в Коростышевский отдел полиции.

Как передает UNN, директором организации «Радомышльские охотники» является Пархоменко.

Правоохранители сообщили, что егерь организации обнаружил в лесу браконьеров. Произошел конфликт с применением оружия. Все участники – местные жители в возрасте от 17 до 55 лет.

В октябре в перестрелке в Харькове погиб один из свидетелей по делу об убийстве Вороненкова Владимир Борох. Тогда Пархоменко заявил, что Борох знал подробности организации убийства Вороненкова.