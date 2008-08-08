Путин встретился с врио главы Амурской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов рассказал президенту России Владимиру Путину о работе по ликвидации последствий паводка в регионе и организации компенсационных выплат гражданам.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья и развитие региональной авиации, сообщает пресс-служба Кремля.

В начале встречи Путин поинтересовался, справились ли власти Амурской области с паводком.

«Нас в этом году стихия пощадила. Тем не менее, нанесен определенный ущерб дорожному хозяйству, сельскому хозяйству. Пострадало 52 домовладения, большое количество приусадебных участков. Мы были готовы к более серьезному развитию событий. Очень хорошо отработало Министерство по чрезвычайным ситуациям, был развёрнут поисково-спасательный отряд регионального уровня. Были готовы к эвакуации людей. К счастью, этого не потребовалось», – сообщил Орлов.

По его словам, около 500 млн рублей ущерба от паводков составил ущерб дорожному хозяйству. «Примерно 1,4 млрд сейчас, по предварительным данным, это ущерб сельскому хозяйству. Мы с соответствующими министерствами, правительством России проводим работу по компенсационным мерам», – сказал глава региона.

Он отметил, что власти предусмотрели резервные фонды и начали выплату тем, у кого пострадало жилье.

Орлов добавил, что деньги до людей «частично дошли». «Там порядка 60 тыс. рублей. В том случае, если в дома поступила вода, 60 тыс. рублей мы выплачиваем: часть, 30 тыс. рублей, – это средства муниципальных бюджетов, 30 тыс. – это областной бюджет», – пояснил он.

Врио главы Амурской области сообщил, что «вода уже ушла». «Поэтому мы сейчас можем констатировать уже по факту, сколько было повреждено домовладений. В отношении сельского хозяйства, конечно, чуть позже надо еще посмотреть на результаты. Специальные комиссии созданы, актируют ущерб, который был нанесен стихией», – рассказал Орлов.

Также он заявил, что еще две темы в регионе стоят «очень остро».

«Вопрос первый – это вопрос, связанный с аварийным жильем. Достаточно большое количество людей не переселено до сих пор из ветхого и аварийного жилья. В том числе по вашему поручению с 2011 года мы вели работу по переселению граждан из ветхого жилья в зоне БАМа», – сказал Орлов.

По его словам, региональные власти переселили около 50% от необходимых объемов. «5 тыс. человек переселено, 95 тыс. квадратных метров, и еще 5 тыс. нам нужно переселить, это 109 тыс. квадратных метров. Силами областного бюджета, конечно, мы не справимся с этой задачей. Просил бы вас дать поручение правительству посмотреть, чем нам можно помочь по этому направлению», – сообщил глава региона Путину.

Другой проблемой является авиационная доступность, отметил Орлов.

«Очень дорогие авиабилеты. Из 171 субсидированного маршрута в России только один приходится на Амурскую область, это маршрут Тында – Хабаровск. Есть просьба поддержать еще несколько авиационных маршрутов, которые для нас очень важны. Это маршруты в московском направлении: Благовещенск – Екатеринбург и Благовещенск – Новосибирск, а также региональные маршруты дальневосточные, это Благовещенск – Якутск, Благовещенск – Хабаровск, Благовещенск – Владивосток и Благовещенск – Южно-Сахалинск», – рассказал он.

Путин ответил, что будет дано поручение проработать этот вопрос Минтрансу и правительству. «Думаю, что, конечно, такие удаленные населенные пункты нуждаются в поддержке, надо посмотреть поконкретнее», – подчеркнул президент.

Врио губернатора Амурской области рассказывал газете ВЗГЛЯД, какие усилия предпринимают власти для развития региона и сохранения населения.