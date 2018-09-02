На Украине нашли «российский след» в убийстве ученого-исследователя Голодомора

Председатель Николаевской областной администрации Алексей Савченко заявил, что в убийстве украинского ученого, исследователя Голодомора Николая Шитюка, якобы может быть замешана Россия.

«Николай Шитюк был ярким примером искреннего служения науке и своей стране. Учитывая его вклад в развенчание мифов советской империи, которую копируют сегодня наши восточные соседи, я бы не отвергал версию с российским следом в трагической смерти настоящего патриота Украины», – написал он в своем Facebook.

Он добавил, что Шитюк исследовал «голодомор и другие исторические преступления», а также «доказательства издевательств» России над украинским народом.

Напомним, Шитюк был найден с ножом в спине в ночь на воскресенье в Николаеве. Его тело нашли на съемной квартире, которую он ночью снял на три часа. Шитюка обнаружила хозяйка жилья.