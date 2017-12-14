Япония не стала обвинять Россию в отравлении Скрипаля

Япония прокомментировала публикацию отчета ОЗХО по инциденту в британском Солсбери, Токио считает необходимым выяснить все факты, касающиеся расследования этого дела, заявил глава японского МИДа Таро Коно.

«Я думаю, что скорее всего было применено химическое оружие. Японское правительство глубоко обеспокоено тем, что барьеры использования химического оружия падают», – передает ТАСС слова Коно, подчеркнувшего, что необходимо наказать тех, кто применил химическое вещество с целью отравления.

«Хотя ОЗХО и определила это вещество, мы пока не выяснили, кто именно его использовал», – сказал министр.

Он выразил надежду на то, что все факты будут «раскрыты в кратчайшие сроки».

Напомним, в четверг ОЗХО частично обнародовала отчет по итогам своего расследования, которое эта международная организация вела в Солсбери с 19 марта. Открытая часть доклада (есть еще и секретная) сообщает: Скрипали отравлены нервно-паралитическим веществом. При этом эксперты так и не смогли назвать страну его происхождения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в конце марта руководитель английской военной лаборатории в Портон-Дауне Гэри Эйткенхед фактически подтвердил, что они занимаются разработкой боевых отравляющих веществ. Эйткенхед не стал отрицать и наличие запасов химоружия, включая, по-видимому, и вещество А234, известное как «Новичок».