Украинский фильм о конфликте в Донбассе провалился в прокате

Украинский фильм «Позывной Бандерас» о конфликте в Донбассе за первые дни проката собрал только 753 тыс. гривен при бюджете 40 млн, из которых 20 млн выделило министерство культуры страны.

Об этом свидетельствуют данные бокс-офиса, размещенные на сайте «Кино-театр.ua».

Автор сценария Сергей Дзюба написал в Facebook, что ленту могут снять с проката.

В провале он обвинил кинопрокатчиков, а также заявил, что если фильму «не дадут шанс на второй прокатный уик-энд, то это (...) будет подтверждением саботажа патриотического украинского кино».

По его мнению, сборы «не так уж плохи ввиду полного отсутствия рекламы», потому автор сценария призывает украинцев «увидеть кино», которое «пытаются скрыть».

«Другого времени может и не быть, особенно если вскоре на выборах победят рашисты!», – добавил он.

Фильм вышел в прокат на Украине 11 октября. Его постановкой занимался режиссер Заза Буадзе. Картина рассказывает об украинце Антоне Саенко, который участвует в антитеррористической операции в Донбассе.