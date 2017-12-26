Меланья Трамп поручила спилить старейшее дерево на лужайке Белого дома

Первая леди США Меланья Трамп дала поручение спилить старейшее дерево на лужайке Белого дома – магнолию, посаженную в 1828 году, сообщает телеканал CNN.

Большая магнолия была посажена еще при седьмом американском президенте Эндрю Джексоне, но сейчас ее считают слишком гнилой и поврежденной, чтобы оставлять на месте, сообщает RT.

Напомним, первая леди США традиционно выполняет функции хозяйки Белого дома.

В ноябре Меланья Трамп с сыном Бэрроном приняли рождественскую елку во дворе Белого дома.