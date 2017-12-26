Власти утвердили программу переселения соотечественников под Астрахань

Премьер-министр России Дмитрий Медведев согласовал проект по оказанию содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом.

Как говорится в документе, опубликованном на сайте правительства, распоряжением согласовывается проект государственной программы Астраханской области «Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом на 2017-2020 годы».

«Программа предусматривает переселение соотечественников, являющихся высококвалифицированными специалистами и квалифицированными рабочими по профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке труда», - говорится в документе.

По замыслу авторов документа, реализация программы позволит привлечь в Астраханскую область 600 соотечественников за три года.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД писала, что программа переселения на Дальний Восток делается по столыпинским рецептам.