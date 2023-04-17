Уходящим иностранным компаниям ограничат влияние на рубль

Взгляд
17 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 23:15  |  vz.ru
Разделы

Как союз с ОПЕК поможет России нарастить доходы

Россия нашла новых покупателей в Азии взамен Европы, но обнулить скидку не получится из-за санкций Егор Алеев/ТАСС
Объединение Саудовской Аравии с Россией по нефти раздражает США и Евросоюз, потому что рост цен на нефть бьет по их карманам и экономикам. Самим экспортерам слом тренда на дешевую нефть просто необходим. Для российского бюджета первый квартал оказался довольно скупым. Получится ли изменить ситуацию? Подробности...
Перейти в раздел…

Зерновой бойкот проявил отношение европейцев к будущему Украины

ЕС накрыло волной украинского зерна REUTERS
В Европе все громче заявляют об избытке украинского зерна на рынке ЕС. Так, Венгрия и Польша вводят временный запрет на импорт сырья, Болгария размышляет о подобных ограничениях, Нидерланды выражают недовольство помощью украинским фермерам, а Румыния готовится к забастовке. Что стало причиной бойкота украинского зерна, как ЕС намерен исправлять ситуацию и какие сигналы европейцы посылают Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Пасха стала символом возрождения новых территорий России

Так идет создание новых кварталов Мариуполя Валентин Спринчак/ТАСС
Наступившая Пасха является, как известно, метафорой возрождения – и едва ли не наиболее символично в этом смысле выглядят пасхальные праздники в новых регионах России. Прямо сейчас в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях идут масштабные восстановительные работы и налаживание мирной жизни.  Подробности...
Перейти в раздел…

НАТО угрожает закрыть России выход из Финского залива

Аланды имеют особый статус с 1856 года Dr. Wilfried Bahnmuller/Global Look Press
В Финляндии заговорили о пересмотре демилитаризованного статуса Аландских островов. Активно продолжается сбор подписей за закрытие российского консульства на этих территориях. Как эти процессы связаны со вступлением Финляндии в НАТО и какие риски для интересов России несет милитаризация стратегических островов на Балтике? Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Британия поменяет Кара-Мурзу на кого-нибудь нужного нам

Павел Данилин
Павел Данилин, политолог
Если вас будет беспокоить жестокость приговоров откровенным врагам России, то я рекомендую соотносить это с жизнями наших солдат, погибших за Родину. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Откуда у американцев привычка за всеми подглядывать

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Когда нация живет за счет окружающих, то спится действительно лучше, если доподлинно знать, о чем люди шепчутся под одеялом со своими женами. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

США теряют власть над нефтяным рынком

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Рычагов влияния на ситуацию, даже в краткосрочной перспективе, у США остается все меньше. «Предательство» некогда главного ближневосточного союзника – Саудовской Аравии – пожалуй, самая большая проблема для Вашингтона. Подробности...
Перейти в раздел…

Украинский хлеб расколол Евросоюз

Байден трижды опозорился в Ирландии

США назначили виновного за слив секретов

Перейти в раздел…

Верующие в России встретили праздник Светлой Пасхи

В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
Подробности...

Северная Ирландия встречает Байдена беспорядками

Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
Подробности...

Денис Пушилин посетил Артемовск

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы отмечаете Пасху?
  • Да, по религиозным причинам

  • Да, по семейной традиции

  • Не отмечаю

  • Затрудняюсь ответить
Вы пользуетесь онлайн-сервисом «Госуслуги»?
  • Да, и продолжу

  • Да, но прекращу

  • Нет, но хочу начать

  • Нет, и не хочу начинать

  • Затрудняюсь ответить
Должно ли государство поощрять школьников деньгами за хорошие оценки?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ обстреляли город Васильевка в Запорожской области из РСЗО «Град»
    Спецпредставитель Путина: России нет пользы от утечек из Пентагона В Пентагоне назвали сроки поставок F-16 Украине Словакия объяснила запрет на ввоз продуктов с Украины Прокуратура решила проверить актера Козловского на дискредитацию ВС РФ
    В США предупредили об ограниченности ресурсов для помощи Украине Путин наградил участников восстановления Крымского моста В Сети показали кадры военного кладбища в Днепропетровске ЦБ допустил использование криптовалюты во внешних расчетах
    В МИД пригрозили западным дипломатам выдворением за подрывную работу в России Власти не нашли оснований для рассылки повесток через Госуслуги сейчас В Германии семеро военных пострадали в столкновении нескольких американских БМП Психологи доказали вред игрушки Хаги Ваги для детей

    «правительственные услуги»


    В Нью-Йорке обнаружили секретный участок полиции Китая

    пилоты-наемники


    Летчик Су-34: Из-за дефицита пилотов истребители ВВС Украины пилотируют натовские наемники

    верность и независимость


    Европейские «собачки Вашингтона» изображают раскол

    Видео

    приговор за госизмену


    Ставка Британии на Кара-Мурзу проиграла

    разработка вооружений


    СВО изменила войны будущего

    Аландские острова


    НАТО угрожает закрыть России выход из Финского залива

    Ближний Восток


    Арабы наносят США стратегическое поражение

    нищета и разруха


    В Европе заметили никчемность независимой Украины

    шпиономания


    Тимофей Бордачев: Откуда у американцев привычка за всеми подглядывать

    предательство союзника


    Глеб Простаков: США теряют власть над нефтяным рынком

    новая позиция


    Геворг Мирзаян: России пора менять позицию в израильско-палестинском конфликте

    на ваш взгляд


    Вы отмечаете Пасху?

    Уходящим иностранным компаниям ограничат влияние на рубль

    Минфин и ЦБ остановят колебания курса рубля, вызванные уходом иностранных компаний из России
    		   
    17 апреля 2023, 23:00
    Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Российские финансовые власти намерены ввести ограничения для уходящих из страны иностранных компаний – сделки, которые они совершали при продаже своих активов, оказывали негативное влияние на курс рубля. И если изначально власти отрицали его, но теперь не только признали это влияние, но и принимают профилактические меры. Как это поможет рублю?

    Когда в начале апреля рубль резко начал слабеть, одной из причин эксперты назвали объявление о покупке «Новатэком» доли Shell в проекте «Сахалин-2» почти за 100 млрд рублей. И еще более 2 тыс. компаний ждут одобрения властями продажи своих долей и активов в российских бизнесах. Однако ЦБ и Минфин не видели в этом такого сильного влияния на курс.

    Так, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что главные причины ослабления рубля – это падение цен на нефть и экспорта. Замглавы Минфина Алексей Заботкин тоже указывал на снижение экспортной выручки, а факт влияния сделок по уходу иностранных компаний из России назвал преувеличенным.

    Замглавы Минфина Алексей Моисеев высказал свои сомнения к той логике, что сделки наподобие выхода Shell из российских активов, ведут к скачку курса валют. Потому что правкомиссия ставит компаниям жесткие ограничения по темпам приобретения валюты.

    Однако теперь ЦБ и Минфин признали, что влияние действительно есть, и они намерены это исправить. Теперь власти планируют установить лимит на закупку долларов и евро на внутреннем рынке для крупных сделок, чтобы это так сильно не приводило к ослаблению рубля. Механизм будет плавающим и не будет привязан к конкретной сумме, заявил «Ведомостям» директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. По его словам, ЦБ и Минфин ранее тоже вводили условия по покупке валюты в рамках больших сделок, которые могут взволновать рынок. И сейчас снова пришло это время. Это заявление Минфина помогло в понедельник как минимум приостановить падение рубля.

    «Поскольку объем торгов на МосБирже по рублю не очень масштабный, любая крупная сделка по покупке валюты способна повлиять на курс. Это было видно по тому, как только одна новость, что Shell разрешили выход из проектов в России, повлияла на курс на прошлой неделе.

    Стоимость сделки составит 1,2 млрд долларов – это большая сумма для валютного рынка. Потому и возникла необходимость проработки особого механизма, чтобы такие продажи иностранного бизнеса не влияли на курс отечественной валюты», – считает Федор Сидоров, частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования».

    А объявленная сделка по покупке «Новатэком» активов Shell за 95 млрд рублей – это очень крупная сделка. «Гипотетически, если бы вся сумма – эквивалент 95 млрд рублей в иностранной валюте – приобреталась бы в течение нескольких дней, можно было бы увидеть движение курса на десятки процентов сначала в одну, затем в обратную сторону. Эта сумма сопоставима с суммарным среднедневным оборотом в паре доллар-рубль на Мосбирже. Однако сделки на бирже обезличены и судить о «скупке» долларов и евро можно лишь по волатильности курса»,  – говорит Евгений Миронюк, эксперт по финансовому рынку «БКС Мир инвестиций». Впрочем, по его словам, такой фактор как паника среди розничных покупателей иностранной валюты легко может стать причиной как резкого взлета курса, так и не менее стремительного отката котировок. Доля розничных инвесторов в торгах серьезно выросла: уже 4 из 5 инвесторов на российском рынке акций – частные, добавляет эксперт.

    Что же придумают власти, чтобы исключить влияние на рубль иностранных компаний, уходящих из России и забирающих валюту за свои распроданные российские активы?

    «Подробности механизма не раскрываются, но, вероятно, они будут заключаться в установлении предельных сумм для покупки валюты под подобные сделки. То есть запланированный объем валюты будет куплен не единоразово, а порционно в течение некоторого периода. Именно поэтому в данной инициативе участвует не только Минфин, но и ЦБ, который может контролировать активность банков, участвующих в покупке валюты»,  – считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

    То есть та же Shell или любая другая иностранная компания, которой одобрят продажу российских активов, смогут покупать валюту и выводить ее из России постепенно, в рамках указаний властей.

    Это механизм призван снизить реакцию на рубль. «Это не должно отразиться на рыночном характере валютных торгов, но поможет сгладить колебания курсов и не допустить подключения спекулянтов к этому процессу», – добавляет Евстифеев.

    «Анонсирования механизма валютного лимита можно поставить в один ряд с вербальными интервенциями представителей власти, направленными на стабилизацию курса рубля. Вероятно, и раньше крупные покупки валюты на внутреннем рынке согласовывались корпорациями с профильными министерствами. Это могло осуществляться в виде рекомендаций или с отсылкой на нормативные акты, регулирующие согласование крупных в масштабах отрасли сделок на рынке. Но сейчас этот механизм будет формализован», – объясняет Евгений Миронюк. То есть теперь массовые инвесторы не будут так паниковать, когда станет известно об очередной сделке с иностранной компанией, уходящей из России. Плюс повысится предсказуемость курса, что хорошо для всех – и для простых граждан, и для бизнеса, и для правительства.

    Такой механизм безусловно нужен, так как волатильность рубля – это фактор роста инфляции, ухудшения инвестиционной среды, потребительской уверенности и других показателей «здоровья» экономики,

    добавляет Миронюк.

    Рубль уже отреагировал на заявления Минфина о подготовке нового инструменты для поддержки курса. И это действительно должно поддержать российскую валюту. Поэтому эксперты ждут плавного укрепления. Кроме того, в конце этой недели начинается налоговый период: рубль получит поддержку от экспортеров. Ожидания роста цен на нефть – это более долгосрочный фактор для укрепления российской валюты. Однако сильного укрепления никто не ждет. В «Кит Финанс Брокер» полагают, что рубль сможет укрепиться до 78-80 за доллар к концу третьего квартала, и до 75-78 рублей к концу четвертого квартала.

    В Минэкономразвития обновили свой прогноз, и теперь там ждут, что доллар будет стоить в 2023 году 76,5 рублей (это среднегодовой курс пары). Однако аналитики Промсвязьбанка считают такой прогноз слишком оптимистичным. Там не исключают коррекционного укрепления рубля в ближайшие месяца, однако не верят в устойчивость этого тренда. Поэтому ждут в этом году 81,7 рублей за доллар – как среднегодовой курс.

    «Все же стоит ожидать, что доллар постепенно будет расти, а рубль будет слабеть. Насколько контролируемо и плавно – зависит от действий регулятора и правительства. В любом случае, к стоимости доллара по 60 рублей мы уже в этом году не вернемся»,  – констатирует Сидоров.
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •