Уходящим иностранным компаниям ограничат влияние на рубль

Минфин и ЦБ остановят колебания курса рубля, вызванные уходом иностранных компаний из России

Российские финансовые власти намерены ввести ограничения для уходящих из страны иностранных компаний – сделки, которые они совершали при продаже своих активов, оказывали негативное влияние на курс рубля. И если изначально власти отрицали его, но теперь не только признали это влияние, но и принимают профилактические меры. Как это поможет рублю?

Когда в начале апреля рубль резко начал слабеть, одной из причин эксперты назвали объявление о покупке «Новатэком» доли Shell в проекте «Сахалин-2» почти за 100 млрд рублей. И еще более 2 тыс. компаний ждут одобрения властями продажи своих долей и активов в российских бизнесах. Однако ЦБ и Минфин не видели в этом такого сильного влияния на курс.



Так, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что главные причины ослабления рубля – это падение цен на нефть и экспорта. Замглавы Минфина Алексей Заботкин тоже указывал на снижение экспортной выручки, а факт влияния сделок по уходу иностранных компаний из России назвал преувеличенным.

Замглавы Минфина Алексей Моисеев высказал свои сомнения к той логике, что сделки наподобие выхода Shell из российских активов, ведут к скачку курса валют. Потому что правкомиссия ставит компаниям жесткие ограничения по темпам приобретения валюты.

Однако теперь ЦБ и Минфин признали, что влияние действительно есть, и они намерены это исправить. Теперь власти планируют установить лимит на закупку долларов и евро на внутреннем рынке для крупных сделок, чтобы это так сильно не приводило к ослаблению рубля. Механизм будет плавающим и не будет привязан к конкретной сумме, заявил «Ведомостям» директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. По его словам, ЦБ и Минфин ранее тоже вводили условия по покупке валюты в рамках больших сделок, которые могут взволновать рынок. И сейчас снова пришло это время. Это заявление Минфина помогло в понедельник как минимум приостановить падение рубля.

«Поскольку объем торгов на МосБирже по рублю не очень масштабный, любая крупная сделка по покупке валюты способна повлиять на курс. Это было видно по тому, как только одна новость, что Shell разрешили выход из проектов в России, повлияла на курс на прошлой неделе.

Стоимость сделки составит 1,2 млрд долларов – это большая сумма для валютного рынка. Потому и возникла необходимость проработки особого механизма, чтобы такие продажи иностранного бизнеса не влияли на курс отечественной валюты», – считает Федор Сидоров, частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования».



А объявленная сделка по покупке «Новатэком» активов Shell за 95 млрд рублей – это очень крупная сделка. «Гипотетически, если бы вся сумма – эквивалент 95 млрд рублей в иностранной валюте – приобреталась бы в течение нескольких дней, можно было бы увидеть движение курса на десятки процентов сначала в одну, затем в обратную сторону. Эта сумма сопоставима с суммарным среднедневным оборотом в паре доллар-рубль на Мосбирже. Однако сделки на бирже обезличены и судить о «скупке» долларов и евро можно лишь по волатильности курса», – говорит Евгений Миронюк, эксперт по финансовому рынку «БКС Мир инвестиций». Впрочем, по его словам, такой фактор как паника среди розничных покупателей иностранной валюты легко может стать причиной как резкого взлета курса, так и не менее стремительного отката котировок. Доля розничных инвесторов в торгах серьезно выросла: уже 4 из 5 инвесторов на российском рынке акций – частные, добавляет эксперт.

Что же придумают власти, чтобы исключить влияние на рубль иностранных компаний, уходящих из России и забирающих валюту за свои распроданные российские активы?

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«Подробности механизма не раскрываются, но, вероятно, они будут заключаться в установлении предельных сумм для покупки валюты под подобные сделки. То есть запланированный объем валюты будет куплен не единоразово, а порционно в течение некоторого периода. Именно поэтому в данной инициативе участвует не только Минфин, но и ЦБ, который может контролировать активность банков, участвующих в покупке валюты», – считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

То есть та же Shell или любая другая иностранная компания, которой одобрят продажу российских активов, смогут покупать валюту и выводить ее из России постепенно, в рамках указаний властей.

Это механизм призван снизить реакцию на рубль. «Это не должно отразиться на рыночном характере валютных торгов, но поможет сгладить колебания курсов и не допустить подключения спекулянтов к этому процессу», – добавляет Евстифеев.

«Анонсирования механизма валютного лимита можно поставить в один ряд с вербальными интервенциями представителей власти, направленными на стабилизацию курса рубля. Вероятно, и раньше крупные покупки валюты на внутреннем рынке согласовывались корпорациями с профильными министерствами. Это могло осуществляться в виде рекомендаций или с отсылкой на нормативные акты, регулирующие согласование крупных в масштабах отрасли сделок на рынке. Но сейчас этот механизм будет формализован», – объясняет Евгений Миронюк. То есть теперь массовые инвесторы не будут так паниковать, когда станет известно об очередной сделке с иностранной компанией, уходящей из России. Плюс повысится предсказуемость курса, что хорошо для всех – и для простых граждан, и для бизнеса, и для правительства.

Такой механизм безусловно нужен, так как волатильность рубля – это фактор роста инфляции, ухудшения инвестиционной среды, потребительской уверенности и других показателей «здоровья» экономики,

добавляет Миронюк.

Рубль уже отреагировал на заявления Минфина о подготовке нового инструменты для поддержки курса. И это действительно должно поддержать российскую валюту. Поэтому эксперты ждут плавного укрепления. Кроме того, в конце этой недели начинается налоговый период: рубль получит поддержку от экспортеров. Ожидания роста цен на нефть – это более долгосрочный фактор для укрепления российской валюты. Однако сильного укрепления никто не ждет. В «Кит Финанс Брокер» полагают, что рубль сможет укрепиться до 78-80 за доллар к концу третьего квартала, и до 75-78 рублей к концу четвертого квартала.

В Минэкономразвития обновили свой прогноз, и теперь там ждут, что доллар будет стоить в 2023 году 76,5 рублей (это среднегодовой курс пары). Однако аналитики Промсвязьбанка считают такой прогноз слишком оптимистичным. Там не исключают коррекционного укрепления рубля в ближайшие месяца, однако не верят в устойчивость этого тренда. Поэтому ждут в этом году 81,7 рублей за доллар – как среднегодовой курс.

«Все же стоит ожидать, что доллар постепенно будет расти, а рубль будет слабеть. Насколько контролируемо и плавно – зависит от действий регулятора и правительства. В любом случае, к стоимости доллара по 60 рублей мы уже в этом году не вернемся», – констатирует Сидоров.