Цепная реакция протестов запущена по всей Франции

Tекст: Валерия Вербинина

13 октября во Франции были отмечены появлением Греты Тунберг, применением слезоточивого газа и новыми столкновениями со школьниками, студентами и даже учителями. Знаменитая «зеленая» активистка прибыла во Францию поддержать протестующих. 23-летняя шведка не стала зря тратить время, а сразу же отправилась в лицей имени Поля Элюара в Сен-Дени, который стал одним из главных символов протеста.

«У нас крадут наше будущее, – заявила Тунберг. – Не говоря уже о том, что школы, как мы могли убедиться, не получают достаточно средств… Именно об этом люди здесь и говорят: мы не отступим и мы будем сражаться за свое будущее, которое крадут у нас на глазах». Также она добавила, что «невероятно гордится французскими студентами» и что политики «живут в совершенно другом мире».

Начавшись как стихийное движение школьников, чьи учебные заведения не получают достаточно средств и влачат жалкое существование, сопряженное с нехваткой всего, начиная от учителей и персонала и заканчивая партами и туалетной бумагой, протест охватил всю французскую систему образования. Школьники, студенты, преподаватели, профсоюзы работников системы образования – все получили возможность сказать свое слово. Масла в огонь подлил обнародованный проект бюджета на 2027 год, предусматривающий сокращение еще 1588 учительских ставок.

В протесте приняли участие даже студенты знаменитого Sciences Po – Института политических исследований, кузницы политической элиты страны. И 13 октября, в день, на который по всей стране были назначены массовые демонстрации, они тоже протестовали, как и студенты университета Пантеон-Ассас, лучшего юридического заведения Франции. Идя в демонстрации, студенты пели: «Мы здесь, даже если Макрон не хочет этого, во славу труда и во имя лучшего мира».

Студенческий союз объявил, что 90% факультетов в стране были в этот день заблокированы протестующими или прервали работу в рамках общенациональной акции протеста молодежи. Тысячи людей вышли на улицы Парижа, Марселя, Нанта и других городов.

«Мы здесь, и мы полны решимости бороться. Нас очень много», – заявил марселец Люк, представитель Национального движения лицеистов. «Активность не спадает», – вторит ему Матис, студент-математик и член профсоюзного объединения «Solidaires».

Столкнувшись с протестами, которые продолжаются вот уже которую неделю, правительство пошло на некоторые уступки. В частности, министр образования Эдуар Жеффре недавно пообещал отыскать три тысячи педагогов, которых не хватает образовательной системе, и как можно скорее.

Однако все оказалось не так просто. Дело в том, что во Франции существует система преподавателей, закрепленных за определенной зоной с целью подмены коллег. Это своего рода кадровый резерв учителей, которые порой могут долго ожидать назначения. «Данный статус означает, что ты являешься штатным сотрудником не конкретного учебного заведения, а более широкой зоны, и, следовательно, можешь выполнять функции замещающего учителя», – объяснила учительница по имени Жюльетт. Однако дальше начинаются, как часто бывает во Франции, чиновничьи игры.

Да, учителей действительно не хватает, и одновременно есть этот кадровый резерв – но во Франции нельзя просто так взять и перевести человека из резервной категории на штатную должность. То нет штатных единиц, а создать их непросто, то местное управление образования предпочитает брать сторонних преподавателей по контракту, то еще какие-нибудь причины находятся. А когда сверху поступил указ ускорить назначения, началось и вовсе нечто странное.

Вскоре после того, как министр пообещал решить проблему с нехваткой учителей, в СМИ посыпались жалобы от преподавателей. Вот, к примеру, история Линды, учительницы из того самого кадрового резерва. Ее предмет – современная литература, но теперь ее обязали преподавать… английский, и для этого ездить в школу, которая расположена от нее в 60 километрах.

Такое отношение представляется Линде «полным пренебрежением», тем более что за отказ учить английскому ей обещали санкции «за невыход на работу». «Всех нас перемалывает система, которая никого не слушает и которой безразлично благополучие учителей, а также учеников средних и старших классов», – заявила расстроенная преподавательница в эфире телеканала BFMTV. Также она отметила, что ее случай отнюдь не является единичным.

При таком отношении к людям неудивительно, что вопреки бравурному анонсу министра в итоге удалось отыскать не три тысячи преподавателей, а гораздо меньше, около трети. Некоторые СМИ и вовсе обозвали инициативу министра «очковтирательством». Профсоюзный деятель Пьер Приуре указал, что протестующие школьники требуют назначения отсутствующих учителей на постоянной основе, на весь год, в то время как министр попросту хочет сэкономить. Поэтому и учителей из кадрового резерва теперь отправляют преподавать не те специальности, которые они должны преподавать. И это лишь одна из проблем.

Сам Пьер Приуре видел «коллег, которым приходится ездить за 100 или даже 150 километров от дома — и так по три раза в неделю». Учитывая время в пути и цены на топливо в разгар кризиса, происходящее сильно нервирует граждан.

«Нельзя назначать людей куда попало и как попало: существуют определенные правила. Если министр хочет еще больше разжечь недовольство ценами на бензин и транспортными расходами – что ж, отличная идея!» – заявил Приуре.

Неудивительно поэтому, что преподавателей на манифестациях стало больше, как отмечает «Фигаро». Как отметила Флоранс, преподавательница из лицея им. Родена, «в прошлый вторник было больше видно и слышно молодых. Сегодня на демонстрации больше взрослых». Также она заметила, что политики, за исключением крайне левой «Непокоренной Франции», предпочитают делать вид, что ничего не происходит, и хотя она сама не относится к сторонникам крайне левых, «все же неплохо, что они здесь».

В целом демонстрации 13 октября прошли вполне мирно, хотя кое-где – к примеру, в Нанте – полиции пришлось прибегнуть к слезоточивому газу, в Париже – к водометам, а в Лионе не обошлось без разбитых витрин. Кроме того, преподаватели уже упомянутого выше лицея имени Поля Элюара применили новую тактику, оккупировав его здание. С вечера 12 октября он заблокирован преподавателями, которые ночь в стенах школы. Они требуют отказа от применения дисциплинарных мер к ученикам и оплаты дней забастовки: «Движение не кончилось, мы продолжаем поддерживать наших учеников».

Меж тем французские власти явно рассчитывают на то, что приближение школьных каникул положит протестам конец, и, выпустив пар, граждане этим и удовольствуются. Иначе считает депутат «Непокоренной Франции» Орельен Сентуль, который лично посещал бастующие лицеи и присутствовал на митингах:

«Я не думаю, что демонстрации прекратятся, как только наступят каникулы. Если требования не будут выполнены, протесты продолжатся».

Риад Рани, глава Союза школьников, призвал присоединиться к демонстрациям «желтых жилетов», которые ожидаются 17 числа, а генеральный секретарь крупнейшего профсоюза ВКТ Софи Бине призвала к всеобщей забастовке 5 ноября, «чтобы наконец заставить правительство уступить нашим требованиям». Весьма симптоматично, что «желтые жилеты» возвращаются именно сейчас – и, в конце концов, лучшие результаты получаются из объединения разных сил.

Протестная волна уже начинает перерастать саму себя, объединяясь с социальными требованиями. Риад Рани, глава Союза школьников, призвал активистов присоединиться к масштабным демонстрациям против дороговизны жизни и роста цен на топливо, намеченным на 17 октября, где ожидается возвращение «желтых жилетов». А генеральный секретарь крупнейшего профсоюза ВКТ (CGT) Софи Бине уже объявила о подготовке общенациональной забастовки на 5 ноября. Протесты школьников и учителей запустили цепную реакцию во всем французском обществе, которая грозит правительству Лекорню и президенту Макрону масштабным политическим кризисом.