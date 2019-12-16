С-400 стали поводом для изгнания американских военных баз

США и Турция продолжают обмениваться взаимными угрозами. На этот раз дошло до того, что Эрдоган обещает закрыть базы НАТО на своей территории. И все это – из-за российских комплексов С-400. Какие ошибки делает в отношениях с Турцией американская дипломатия, насколько важны для США эти военные объекты и действительно ли Турция может закрыть их?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть базы Инджирлик и Кюреджик для американских военных в ответ на санкции США. «Для обеих сторон очень важно, чтобы США не предпринимали шагов, которые будет невозможно исправить в наших отношениях. Конечно, Турция даст ответ на любые санкции США. Мы сядем и решим. Если нужно будет, то закроем и Инджирлик, и Кюреджик», – сказал Эрдоган в эфире телеканала A Haber.

Ранее эту угрозу уже озвучивал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Предупреждение было сделано в тот момент, когда американские сенаторы готовились к голосованию о мерах, которые необходимо предпринять, чтобы наказать союзника по НАТО за покупку российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. «Американские законодатели должны понимать, что введение санкций ни к чему не приведет. Если Соединенные Штаты будут подходить к нам позитивно, то мы будем тоже реагировать позитивно. Однако если они возьмут на вооружение негатив, то мы нанесем ответный удар», – предупредил еще 11 декабря глава турецкого внешнеполитического ведомства.

В этом же пассаже президент Эрдоган предложил в ответ на резолюцию Конгресса США, признающую геноцид армян в Османской империи, симметрично признать геноцид индейцев в США. Президент подчеркнул, что Турция – «не племенное государство», а страна с более чем двухтысячелетней историей. «Анкара заслуживает достойного отношения. На любой другой подход будет дан адекватный ответ», – сказал президент. При этом глава государства призвал США учесть фактор стратегического партнерства с Турцией в рамках НАТО. «Если американская сторона продолжит игнорировать исторические дружественные связи с Турцией, то, безусловно, Анкаре есть чем ответить Вашингтону», – заключил Эрдоган.

Пентагон отреагировал на эти угрозы пока очень пассивно. «Присутствие сил США на турецких базах, в том числе на базе Инджирлик, осуществляется с разрешения правительства Турции. Мы рассматриваем статус наших сил в Турции как символ нашей многолетней приверженности сотрудничеству и защите нашего союзника по НАТО и стратегического партнера», – сообщили ТАСС в Пентагоне. В минобороны США добавили, что Турция «вносит свой вклад в миссии (НАТО – прим. ВЗГЛЯД) в Афганистане, Косово, Ираке и важна» для целей стратегии американской национальной обороны.

Создается впечатление, что в Вашингтоне не воспринимают угрозы Анкары всерьез.

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Но все это уже однажды было. В 1974 году во время войны на Кипре Конгресс США ввел эмбарго на поставки оружия в Турцию. В ответ Анкара в середине 1975 года закрыла все базы США на своей территории, кроме двух – в Измире и собственно Инджирлик, поскольку они находились в совместном ведении с НАТО. Но на базу Инджирлик был закрыт доступ американского персонала, и использовалась она только для обеспечения минимальных потребностей НАТО. Американцы сняли эмбарго в 1978 году, после чего турки разблокировали базы, а в 1980 году был заключен новый двусторонний договор о военном сотрудничестве, по которому заодно была расширена и улучшена инфраструктура авиабазы.

Важность авиабазы Инджирлик для США колебалась в зависимости от обстановки. Строили ее еще с прицелом на Советский Союз, и она сперва использовалась как одна из основных баз базирования самолетов-разведчиков U-2, которые летали насквозь через СССР и страны Варшавского договора в северную Норвегию и обратно. После 1954 года и так называемого Ливанского кризиса важность базы резко возросла, на ней появились бомбардировщики и до пяти тысяч морских пехотинцев. В самые тяжелые годы холодной войны на базе появились американские атомные заряды (до 50 штук), и она стала одним из ключевых кирпичиков в инфраструктуре НАТО на южном фланге.

Затем снова наступил период запустения, и вновь об Инджирлике заговорили после 2001 года, когда Инджирлик превратился в основную перевалочную базу для снабжения американских военных в Афганистане и в Ираке. Оборот базы вырос в шесть раз. Кроме транспортной функции на Инджирлике базировались и бомбардировщики, работавшие по Ираку. Турецкое же авиакрыло активно участвовало в обеспечении режима бесполетной зоны на севере Ирака.

После того, как США получили в свое распоряжение базы в Киргизии (ныне закрыта) и Узбекистане, ценность Инджирлика вновь упала до минимума. Тем не менее через Инджирлик периодически отправлялись на родину американские транспорты с военными, чтобы не делать промежуточную посадку в Рамштайне. Сейчас Инджирлик используется США исключительно в транспортных целях. Бомбардировщики оттуда давно выведены, как и ядерные заряды. Есть, правда, подозрения, что они оттуда выведены не все, но подтверждений тому нет.

Командование базой осуществляет турецкий генерал, и возле нее с 2016 года проходят регулярные митинги общественности, требующие ее закрытия.

То есть Пентагон частично прав, когда утверждает, что Инджирлик носит больше символическое, чем боевое значение. Тем не менее терять такую крупную и обустроенную базу не хотели бы ни США, ни НАТО в целом. Это вообще самая восточная авиабаза НАТО, и все еще сохраняется вероятность того, что она для чего-то да понадобится.

Другое дело объект Кюреджик в провинции Малатья, то есть еще восточнее вглубь Анатолии, чем Инджирлик. Это радар раннего противоракетного оповещения, интегрированный в систему ПВО и ПРО НАТО и работающий в основном по российскому кавказскому направлению. И, что особенно интересно, по Ирану. И закрытие этой базы стало бы реально серьезным ударом по США.

Турки пока не конкретизировали, в какой именно форме может произойти «закрытие баз Инджирлик и Кюреджик». Если в той, что было в 1974 году, то НАТО частично сохранит допуск к этим объектам. Но радар в Кюреджике используется для слежения за военной активностью Ирана в основном в интересах не НАТО, а именно США и, видимо, критично важен для создания нового позиционного района ПРО в Восточной Европе. Переместить его в Румынию – серьезная потеря расстояния и темпа. Да и расходы немалые.

Все это похоже на типичную для региона многоходовую игру. Конгресс США, конечно, резолюцию по геноциду армян принял и военный бюджет утвердил, в котором предполагаются санкции против Турции. Но теперь все эти законопроекты должны уйти в палату представителей, а затем еще и на подпись к президенту Трампу. Турецкая сторона предпочитает «работать сразу по Трампу», рассчитывая, что путем закулисных переговоров и намеков можно не допустить подписания именно президентом США невыгодных для Анкары решений, игнорируя непредсказуемых американских законодателей. Например, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын так прокомментировал все это: «Мы внимательно следим за развитием событий в Конгрессе. Даже если этот законопроект пройдет, процесс, связанный с С-400, будет продолжен. Все мы высоко ценим добрую волю господина Трампа в этом вопросе. Об этом он говорил и публично. Его беспокоит этот закон. Но, конечно, когда законопроект проходит через Конгресс, у президента становятся связаны руки. Конгрессмены закрыли свои глаза и уши на реалии».

Законопроект прошел, «глаза и уши» конгрессменов не открылись. Так что есть основания полагать, что для Анкары надежды тщетны.

Американская дипломатия, как у нее это обычно водится, увязала в один клубок сразу все свои претензии к Турции, что превратило отношения двух государств в нерешаемую головоломку.

Американцы увязывают и ситуацию вокруг покупки С-400, и продолжение операции в северной Сирии, и курдский вопрос, и даже геноцид армян. Для США это нормальная ежедневная дипломатическая практика: они связывают вместе не связанные между собой вопросы по принципу «сделайте это здесь, а там мы подумаем». А в случае с Турцией в последние месяцы и недели было организовано крупное наступление на все чувствительные для Анкары вопросы по всему фронту. Никто не может сказать, как резолюция по геноциду армян связана с С-400, но удар по имиджу Турецкой республики все-таки нанесен. А турки ведь еще хотят от всего мира, чтобы курдские формирования были внесены в список террористических. Это нерешаемый обычными дипломатическими методами клубок.

Анкара принялась действовать привычными и понятными ей методами: полууступками, намеками в азиатском стиле и контрударами на неожиданном направлении. Например, в самом ключевом вопросе – о С-400 – всегда на словах в переговорах с США дверь остается как бы приоткрытой. Изначально Анкара предлагала создать турецко-американскую комиссию по изучению технических проблем взаимодействия С-400 с американскими истребителями F-35. Для Пентагона это очень болезненная проблема, и согласие турок на создание такой комиссии воспринималось как готовность идти на уступки. Но сейчас точка невозврата пройдена. Тот же Мевлют Чавушоглу на днях сказал, что сделку с Россией «отменить невозможно». Но он тут подчеркнул, что Турция не отменяла свой запрос к США на поставку ракет Patriot, что тоже должно по логике восприниматься в Вашингтоне как намек на потенциальную уступку.

Не тут-то было. Американская позиция по отношению к Турции не только не смягчается, а скорее ужесточается. При этом угрозы закрыть базы американцы просто игнорируют. Американские военные официально заявили, что «разногласия между Вашингтоном и Анкарой относительно приобретения Турцией у России зенитного ракетного комплекса не привели к ограничению масштабов американских операций с военной базы Инджирлик, но эти масштабы и так невелики и не связаны с использованием F-35 – самой болезненной для американцев истории в контексте С-400

Дополнительно ситуацию осложняет назначение весной этого года нового командующего ВВС США в Европе и Африке генерал-лейтенанта Джеффри Ли Харригяна, армянина по происхождению.

В одних источниках утверждается, что его предки были выжившими после того самого геноцида 1915 года беженцами, но сам он говорил, что его дедушка по отцовской линии был выходцем из окрестностей Еревана. «Я вырос за обедами по уик-эндам армянскими блюдами в доме родственников моего отца», – такие высказывания нового американского регионального командующего ВВС не слишком оптимистичны для турецкой стороны. Возможно, этим назначением Пентагон и не хотел дразнить Турцию, обычно американцам такие иезуитские формы давления на партнеров не свойственны, они ведут себя более прямолинейно. Но осадок остается. Харригян тем не менее политкорректно заявляет, что у американских военных «высокий уровень взаимопонимания» со своими турецкими коллегами.

В сухом остатке: американская сторона откровенно игнорирует угрозы Анкары закрыть базу Инджирлик, и возможный ущерб от такого шага расценивает как незначительный. Сложнее дело с радаром в Кюреджике, но пока не понятны чисто технические аспекты его возможной ликвидации. Давление Турции на Вашингтон пока осуществляется только на словах и путем традиционной политики азиатских полууступок и намеков, что совершенно не понимают в Белом доме и Пентагоне.

Если дело пойдет так и дальше, то конфликт между двумя странами будет только углубляться и закрытие баз для американского персонала вполне возможно. Может быть, Анкара и права, что делает ставку на личные взаимоотношения с президентом Трампом, но в ближайшее время конфликт будет только углубляться.

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