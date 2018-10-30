Иран раскалывает НАТО руками Италии

Появились сообщения о том, что Исламская Республика Иран собирается направить своих военных в Италию. То есть туда, где находятся крупные стратегические военные объекты США и НАТО в целом. Появление этой информации крайне символично, даже при всех сомнениях в ее подлинности. Почему Рим и Тегеран настолько интересны друг другу и почему это важно с точки зрения геополитики?

Командующий военно-морскими силами Ирана Хоссейн Хадзади заявил, что планирует в скором времени направить иранский военный флот к берегам Италии. Об этом сообщили сразу несколько СМИ Ирана, включая Tasnim News и Fars News. Оба медиа называют в западной прессе «близкими к КСИР» и «полуофициальными», то есть отражающими позицию Тегерана. По сообщениям, иранский адмирал встретился с замкомандующего флотом Италии и выразил желание более тесной кооперации.

Итальянский военный якобы согласился. «В ближайшем будущем флот военных кораблей Исламской Республики Иран будет отправлен в Италию для визита вежливости и взаимодействия», – говорится в сообщении Fars News. Примечательно, что американский журнал Newsweek также писал об этом.

«Мы всегда стремимся к сотрудничеству и взаимодействию с флотами мировых держав и военно-морским флотом Исламской Республики Иран», – якобы сказал итальянский чиновник. Диалог состоялся в кулуарах международного военно-морского симпозиума в Индии (Indian Ocean Naval Symposium). Форум был запущен в 2008 году, его членами являются 23 страны, включая Францию, Австралию, Саудовскую Аравию, Пакистан, Индонезию, Малайзию, Таиланд, а также Кения и Танзания. В свою очередь Италия в компании России, Германии, Китая и Японии – всего лишь наблюдатель на этом празднике жизни.

Откровения иранских СМИ, наверное, не привлекли бы особого внимания, если бы не одно обстоятельство. Южный итальянский город Неаполь служит штаб-квартирой для Шестого флота ВМС США, отвечающего за Средиземное море. Кроме того, в Сицилии также присутствуют американские военные. И наконец, существенная группировка объединенных сил НАТО также расквартирована на юге Италии. Рим – член НАТО с первого дня его основания и близкий союзник Штатов.

Несмотря на это, отношение Италии к исламской республике всегда выделялось на фоне других западных стран.

К слову, в 1999 году, спустя два десятилетия после Исламской революции, которая свергла прозападную монархию, президент Ирана Мохаммед Хатами выбрал именно Италию и, что не менее важно, Ватикан в качестве стран для первого государственного визита. В январе 2016 года президент Ирана Хасан Роухани, который является редким гостем на европейском континенте, также посетил Италию. Роухани прилетел в Рим в сопровождении многочисленной делегации, в которую вошли шесть министров и 120 представителей иранского бизнеса.

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В ходе этой поездки глава Ирана встретился с президентом и премьер-министром Италии, а также с папой римским Франциском. Кроме того, Роухани принял участие в специально организованном к его визиту бизнес-форуме «Италия – Иран». На всех двусторонних встречах иранского президента с итальянской стороной подчеркивалась ключевая роль Ирана в борьбе с терроризмом и в урегулировании ситуации в регионе, также отмечалась важность заключенного соглашения по иранской ядерной программе.

«Даже по таким вопросам, по которым мы наиболее расходимся, например по правам человека, мы доказали, что можем вести диалог и обсуждать», – заметил глава итальянского правительства. «Мы благодарим ЕС и всех, кто приложил усилия, чтобы эти переговоры завершились успехом. Тот факт, что все мы сегодня находимся здесь, является одним из последствий этих переговоров и снятия санкций, что открывает возможности для работы на новых рынках», – заявил он.

Однако визит не ограничился только политическими заявлениями. Были подписаны 17 соглашений – семь официальных и 10 коммерческих – на общую сумму около 17 млрд евро. Одним из основных договоров стало соглашение между итальянской компанией Saipem и иранскими National Gas Company на общую сумму около 5 млрд долларов.

А спустя несколько месяцев того же года премьер-министр Италии направился с ответным визитом в Тегеран. На этом визиты вежливости не закончились. В сентябре Италия отправила к берегам исламской республики военный корабль в составе антипиратской миссии. Судно причалило в южном портовом городе Бандар-Аббас и провело совместные с иранцами учения.

Кажется, что особые отношения между древним Римом и не менее древним Тегераном кроются в экономике. В начале сего года было подписано еще одно важное соглашение в сфере финансов: договора об открытии кредитной линии на сумму 5 миллиардов евро. Учитывая нынешние, скажем так, непростые условия, в которых оказался Иран, подобный документ можно назвать прорывным. А в конце 2017 года европейски СМИ объявили: «В 2017 году Италия стала первым коммерческим партнером Ирана среди стран ЕС».

Так, в первом квартале 2017 года объем торговли между Ираном и Италией составил 1,2 млрд евро, из них 800 млн евро – экспорт Ирана в Италию, а 400 млн евро – импорт в Иран из Италии. По этим сведениям, Италия является первым торговым партнером Ирана среди стран – членов ЕС. Франция и Германия находятся на второй и третьей позициях соответственно.

Однако наивно было бы предполагать, что все дело в экономике и длинном долларе (в данном случае – евро).

Есть в особых ирано-итальянских отношениях и геополитическая составляющая, которая имеет религиозный аспект.

Исторически католические страны при поддержке Ватикана всегда относились с определенным пиететом к исламской республике как к одному из немногих современных государств с теократической формой правления. Отсюда и частые встречи между папой римским и иранскими лидерами. Наряду с этим геополитически католический мир конкурирует с миром протестантским, во главе которого стоят США и Великобритания.

Президент США Дональд Трамп ведет антииранскую кампанию, которая, по мнению многих, может закончиться военными действиями против исламской республики. Католический мир против этого и выступает за экономическое и социально-культурное сотрудничество с Тегераном. К слову, можно отметить крайне недружественные отношения между лидерами двух христианских миров: папа римский Франциск не слишком жалует хозяина Овального кабинета.

Италия, в свою очередь, не просто часть большого католического мира. Как известно, на территории именно итальянского сапожка находится Ватикан и резиденция папы римского.

Иначе говоря, исламская республика умело использует противоречия внутри только кажущегося единым Запада и не теряет возможности вбить очередной клин между странами НАТО.