Как украинский трезубец оказался символом экстремизма

Британские полицейские причислили один из национальных символов Украины, трезубец князя Владимира, к экстремистским. В отделе по борьбе с терроризмом объяснили, что «тризуб» и другие символы из доклада не обязательно признак радикала и террориста, но «задуматься, увидев их, стоит».