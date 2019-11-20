Кому разрешили носить свастику

Госдума приняла поправки в несколько законопроектов, согласно которым демонстрация нацистской свастики теперь легальна, но с рядом оговорок. Закон объективно запоздал: за пять лет за экстремизм на ровном месте были оштрафованы тысячи людей на миллионы рублей.