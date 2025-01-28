Не раздавайте диагнозы. Ментальные расстройства – это не модный аксессуар, а сложные состояния, которые нельзя определить за три минуты общения. Мы все люди, и у каждого из нас бывают сложные периоды. Но это не значит, что мы обязаны друг друга диагностировать и швыряться терминами вроде «токсик», «манипулятор» или «психопат».4 комментария
«У меня по сути произошло второе рождение»
Ветеран СВО Сергей Тюленев: Участники спецоперации узнают друг друга по глазам
«Важно не допустить этого для наших детей, чтобы стволы вражеских танков не заглянули однажды в наши дома». Ветеран СВО Сергей Тюленев рассказал газете ВЗГЛЯД, почему осенью 2022 года ушел на фронт, хотя не получил тогда повестки из военкомата, как семья помогла ему восстановиться после тяжелого ранения и как жизнь ему «дала леща», заставив полностью поменять мировоззрение.
Ветеран СВО Сергей Тюленев с августа работает в администрации одного из поселков в Иркутской области. Бывший пехотинец, награжденный медалью «За отвагу», – теперь главный специалист муниципалитета по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
К чрезвычайным ситуациям Тюленев привычен – в 2022 году он добровольцем отправился на СВО, в составе батальона «Ангара» участвовал в боях под луганским городом Кременная. Был тяжело ранен, долго лечился в госпиталях и лишь недавно вернулся домой.
О том, почему в решении уйти на фронт может играть свою роль обычное любопытство и почему незнакомые ветераны СВО при встрече «на гражданке» безошибочно узнают друг друга, Сергей Тюленев рассказал газете ВЗГЛЯД.
ВЗГЛЯД: Сергей, как вы жили до ухода на СВО? Чем занимались?
Сергей Тюленев: Я дерево руками катал, на лесозаготовках.
ВЗГЛЯД: Почему пошли добровольцем?
С. Т.: Когда произошла мобилизация, это коснулась каждого мужчины, и неважно, пришла ему повестка или нет. «Призовут ли меня? Как это будет происходить?» – вот о чем я думал. И когда знакомых пацанов мобилизовали, это толкнуло меня идти вслед за ребятами.
Наверное, каждый пацан в детстве в душе воевал. В войнушку играл во дворе, с палкой или с пистолетиком бегал и «Вперед!» орал. В каждом городе есть воинские части – и у нас в поселке тоже была такая. Мы с детства на военных смотрели соответственно. Завидовали, мечтали тоже стать военными. Потом были компьютерные игры, стрелялки. Так и для меня все сложилось.
Ну и кроме того, иркутяне – это люди определенного качества. Здесь менталитет маленько по-другому работает, чем в Москве, например. Так что я, уже будучи в своем возрасте, даже не подумал, что можно не пойти. И мысли не было, что можно увернуться от призыва. Ну а если не пришла повестка – то надо идти самому.
ВЗГЛЯД: Присоединились к своим...
С. Т.: Да, на уровне чувств – хотел за пацанами идти. Мы с ними родились, выросли в одном поселке – и это сыграло. Жена поняла меня как мужчину.
Была еще одна причина.
Я пошел не за деньгами и не только из патриотических соображений, а посмотреть на мир. Можно сказать – любопытство. Да, любопытство. В итоге я пообщался с самыми разными контингентами из разных регионов. Понял, что везде хорошо, где нас нет. У всех свои проблемы...
ВЗГЛЯД: Куда вас распределили?
С. Т.: Со срочной службы я пришел сержантом и соответственно меня сразу поставили замкомандира взвода. Просто пехота. Обычная «штурма». Воевали под Кременной.
ВЗГЛЯД: Как получили ранение?
С. Т.: Когда стали окапываться на одном направлении, рядом разорвалось что-то – и осколок зашел. Раздробил челюсть, отрезал глаз. Минно-взрывное ранение, довольно тяжелое. Хорошо, что мы только начали развертывание, и меня сразу вытащили сослуживцы, а медики быстро эвакуировали.
Я проваливался, в коме был. Мои сослуживцы подумали: уже не выживет, но все равно повезли до Петербурга, в медакадемию им. Кирова.
А уже там встретился нужный врач на моем жизненном пути. Врач меня и вытянул. Спасибо ему большое. Так у меня по сути произошло второе рождение.
ВЗГЛЯД: Восстанавливались долго?
С. Т.: Около года, из них я два месяца учился ходить. Элементарно привыкал к тому, что теперь обзор зрения сокращен. Что мимика не работает на правой стороне лица. Но, знаете, я не считал себя увечным. В госпиталях я постоянно видел у других парней случаи похлеще, чем у меня. И это помогало не раскисать.
Теперь у меня спираль титановая в голове установлена. Я сейчас как Wi-Fi-приемник (смеется).
ВЗГЛЯД: Шутите, а близкие, наверное, сильно переживали?
С. Т.: Ругались, конечно (смеется). Напугал их. Чуть не лишились родственника. Зато теперь я весь и полностью посвящен семье. Семья – на первом месте, я это переосознал. Полностью поменялось мировосприятие. Жена мне очень помогает.
ВЗГЛЯД: Государство выполнило перед вами все свои обязательства? С точки зрения выплат, пенсии, поддержки...
С. Т.: Конечно, я и не сомневался. Я выполнил свои обязанности перед Родиной и государство в полном объеме свои выполнило.
ВЗГЛЯД: Психологически как себя чувствуете после пережитого на фронте и реабилитации?
С. Т.: Я стал морально устойчивее. Когда на твоих глазах людей разрывает в мясо, потом иначе смотришь на жизнь. Теперь понимаешь, что любые проблемы решаемы. Все зависит только от нас. Мы можем все, было бы желание.
ВЗГЛЯД: Некоторые бойцы после фронта жалуются на тревожность, перепады настроения, кошмары по ночам.
С. Т.: Нет, кошмаров не было. Но! Допустим, иду по улице. А там свадьба, праздник, фейерверк. Мгновенно хочется упасть на землю и укрыться (прикрывает голову руками). Или когда кто-то ругается, спокойно смотреть на это не могу. «Вы что?! Там воюют! А вы тут поделить мелочь какую-то не можете».
Да, приходится адаптироваться. Иногда впадаю в какое-то особое состояние, словно возвращаюсь обратно на войну. Но проходит секунда, и тогда понимаю, что я – дома. Здесь люди живут не по законам военного времени, здесь обычные мирные правила.
Опять же, если разговор заходит про СВО, то я за секунду – полностью уже там. Переключаюсь. Сразу думаю: «Как ребята мои сейчас там?» Меня сразу туда тянет.
ВЗГЛЯД: Кто или что помогает адаптироваться к обычной жизни?
С. Т.: Семья и дети. В окопах жизнь дала мне леща, помогла вразумиться. Так что теперь я всего добиваюсь самосознанием, саморазвитием. Кроме семьи, еще помогла координатор от фонда «Защитники Отечества». Она первая со мной связалась, нашла меня. Мы с ней сразу нашли общий язык. Чувствуется, что она из моего контингента.
Мысли посещают – поехать обратно, на СВО. Но жена – меня постарше, она адекватная полностью. И она мне, так сказать, и дает леща, вразумляет меня в таких случаях. К тому же у меня – категория Д, инвалидность. Так что я уже никогда на СВО не поеду.
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ВЗГЛЯД: С однополчанами общаетесь?
С. Т.: У нас есть группа своя, чат. Мы общаемся – кто остался в живых. Знаете, рыбак рыбака видит издалека. Даже если новый, незнакомый человек, но когда я встречаю того, кто был на СВО, мы узнаем друг друга. Мы сразу отстреливаем друг друга взглядом, без лишних слов здороваемся и расходимся. Общаемся только по необходимости.
ВЗГЛЯД: Тяжело вспоминать бои, потери?
С. Т.: Нет, тут другое. Мы ведь все получили большие выплаты по ранению. Для нас, в глубинке, это имеет значение. И вот человек, такой же ветеран, как я – думает: «Ага, меня ранило. Кто знает, что меня ранило? То есть кто знает о моих миллионах?».
Например, мне какой-нибудь боец звонит и спрашивает: «Друг, помнишь мы с тобой полгода назад вместе в окопе валялись?». А ты уже думаешь: «А что же он хочет? Может, денег у тебя спросить, 10 тысяч взаймы, потому что он знает, что у тебя – миллионы».
ВЗГЛЯД: В этом есть какое-то противоречие. С одной стороны, у вас – боевое братство, а с другой – повышенная осторожность при общении с людьми, даже сослуживцами.
С. Т.: Есть такое противоречие. Я пытаюсь его осознать… Все же верить людям хочется всегда.
ВЗГЛЯД: Каким вы видите себя через несколько лет?
С. Т.: Если время циклично, то войны повторяются. И поэтому важно не допустить этого для наших детей. Чтобы война не пришла в наш дом, чтобы дальше нацизм не разрастался. Чтобы стволы вражеских танков не заглянули однажды в наши дома.
ВЗГЛЯД: Что бы вы посоветовали другим ветеранам, только возвращающимся с фронта?
С. Т.: Главный момент – остаться на плаву. Вот были Афганистан, Чечня. Я тогда маленький был, но я помню, как на моих глазах ветераны спивались, хотя получили и квартиры, и машины. Не хочется, чтобы ситуация повторялась.
Хочу услышать, что участники СВО организовали, допустим, движение по поддержанию порядка или открыли спортивный патриотический клуб. Или организовали уроки ОБЖ в какой-то в школе. Культура нужна и образование. И начинать надо с себя.
Вот, например, если бы мы с вами общались пару месяцев назад, у меня бы был мат через мат. Но сейчас уже от меня мата не услышите. В общем, главное – чтобы было желание адаптироваться к мирной жизни.
И нужно всегда отвечать за свои слова. Вот вы спрашивали, кем я себя вижу в будущем. Вот я вам даю обещание: останусь на плаву, не сопьюсь.