«У меня по сути произошло второе рождение»

  • Новость часаПутину на «АвтоВАЗе» показали предсерийный автомобиль «Лада Искра»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Оператор «Северного потока – 2» допустил продажу трубопровода
    Страны ОПЕК+ проигнорировали призыв Трампа увеличить добычу нефти
    ЕС заподозрил использование приставок Xbox и PlayStation Россией в военных целях
    Путину в Тольятти презентовали кроссовер «Б+ кросс» и электромобиль «е-Нива»
    Дания разрешила законсервировать «Северный поток -2»
    Рожин: Освобождение Двуречной открывает ВС России путь к Волчанску и Купянску
    На пляжах Анапы зафиксированы новые выбросы мазута
    «Часы Судного дня» приблизили к ядерной полуночи
    Мнения
    Юлия Басова Юлия Басова «Биполярку» легко перепутать с плохим настроением

    Не раздавайте диагнозы. Ментальные расстройства – это не модный аксессуар, а сложные состояния, которые нельзя определить за три минуты общения. Мы все люди, и у каждого из нас бывают сложные периоды. Но это не значит, что мы обязаны друг друга диагностировать и швыряться терминами вроде «токсик», «манипулятор» или «психопат».

    4 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как русский гиперзвук оглушил Америку

    Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Ландыши» – это фильм про новых героев

    Самое главное – с этими героями могут ассоциировать себя вовсе не надуманная прослойка корпоративного планктона, не содержанки, не айтишники, сидящие на двух стульях, а те люди, которые непосредственно участвуют в суровом деле. «Ландыши» нашли точные слова, чтобы не выглядеть пафосными дебилами.

    5 комментариев
    28 января 2025, 19:00 • Общество

    «У меня по сути произошло второе рождение»

    Ветеран СВО Сергей Тюленев: Участники спецоперации узнают друг друга по глазам

    «У меня по сути произошло второе рождение»
    @ из личного архива

    Tекст: Петр Казанцев

    «Важно не допустить этого для наших детей, чтобы стволы вражеских танков не заглянули однажды в наши дома». Ветеран СВО Сергей Тюленев рассказал газете ВЗГЛЯД, почему осенью 2022 года ушел на фронт, хотя не получил тогда повестки из военкомата, как семья помогла ему восстановиться после тяжелого ранения и как жизнь ему «дала леща», заставив полностью поменять мировоззрение.

    Ветеран СВО Сергей Тюленев с августа работает в администрации одного из поселков в Иркутской области. Бывший пехотинец, награжденный медалью «За отвагу», – теперь главный специалист муниципалитета по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

    К чрезвычайным ситуациям Тюленев привычен – в 2022 году он добровольцем отправился на СВО, в составе батальона «Ангара» участвовал в боях под луганским городом Кременная. Был тяжело ранен, долго лечился в госпиталях и лишь недавно вернулся домой.

    О том, почему в решении уйти на фронт может играть свою роль обычное любопытство и почему незнакомые ветераны СВО при встрече «на гражданке» безошибочно узнают друг друга, Сергей Тюленев рассказал газете ВЗГЛЯД.

    ВЗГЛЯД: Сергей, как вы жили до ухода на СВО? Чем занимались?

    Сергей Тюленев: Я дерево руками катал, на лесозаготовках.

    ВЗГЛЯД: Почему пошли добровольцем?

    С. Т.: Когда произошла мобилизация, это коснулась каждого мужчины, и неважно, пришла ему повестка или нет. «Призовут ли меня? Как это будет происходить?» – вот о чем я думал. И когда знакомых пацанов мобилизовали, это толкнуло меня идти вслед за ребятами.

    Наверное, каждый пацан в детстве в душе воевал. В войнушку играл во дворе, с палкой или с пистолетиком бегал и «Вперед!» орал. В каждом городе есть воинские части – и у нас в поселке тоже была такая. Мы с детства на военных смотрели соответственно. Завидовали, мечтали тоже стать военными. Потом были компьютерные игры, стрелялки. Так и для меня все сложилось.

    Ну и кроме того, иркутяне – это люди определенного качества. Здесь менталитет маленько по-другому работает, чем в Москве, например. Так что я, уже будучи в своем возрасте, даже не подумал, что можно не пойти. И мысли не было, что можно увернуться от призыва. Ну а если не пришла повестка – то надо идти самому.

    ВЗГЛЯД: Присоединились к своим...

    С. Т.: Да, на уровне чувств – хотел за пацанами идти. Мы с ними родились, выросли в одном поселке – и это сыграло. Жена поняла меня как мужчину.

    Была еще одна причина.

    Я пошел не за деньгами и не только из патриотических соображений, а посмотреть на мир. Можно сказать – любопытство. Да, любопытство. В итоге я пообщался с самыми разными контингентами из разных регионов. Понял, что везде хорошо, где нас нет. У всех свои проблемы...

    ВЗГЛЯД: Куда вас распределили?

    С. Т.: Со срочной службы я пришел сержантом и соответственно меня сразу поставили замкомандира взвода. Просто пехота. Обычная «штурма». Воевали под Кременной.

    ВЗГЛЯД: Как получили ранение?

    С. Т.: Когда стали окапываться на одном направлении, рядом разорвалось что-то – и осколок зашел. Раздробил челюсть, отрезал глаз. Минно-взрывное ранение, довольно тяжелое. Хорошо, что мы только начали развертывание, и меня сразу вытащили сослуживцы, а медики быстро эвакуировали.

    Я проваливался, в коме был. Мои сослуживцы подумали: уже не выживет, но все равно повезли до Петербурга, в медакадемию им. Кирова.

    А уже там встретился нужный врач на моем жизненном пути. Врач меня и вытянул. Спасибо ему большое. Так у меня по сути произошло второе рождение.

    ВЗГЛЯД: Восстанавливались долго?

    С. Т.: Около года, из них я два месяца учился ходить. Элементарно привыкал к тому, что теперь обзор зрения сокращен. Что мимика не работает на правой стороне лица. Но, знаете, я не считал себя увечным. В госпиталях я постоянно видел у других парней случаи похлеще, чем у меня. И это помогало не раскисать.

    Теперь у меня спираль титановая в голове установлена. Я сейчас как Wi-Fi-приемник (смеется).

    ВЗГЛЯД: Шутите, а близкие, наверное, сильно переживали?

    С. Т.: Ругались, конечно (смеется). Напугал их. Чуть не лишились родственника. Зато теперь я весь и полностью посвящен семье. Семья – на первом месте, я это переосознал. Полностью поменялось мировосприятие. Жена мне очень помогает.

    ВЗГЛЯД: Государство выполнило перед вами все свои обязательства? С точки зрения выплат, пенсии, поддержки...

    С. Т.: Конечно, я и не сомневался. Я выполнил свои обязанности перед Родиной и государство в полном объеме свои выполнило.

    ВЗГЛЯД: Психологически как себя чувствуете после пережитого на фронте и реабилитации?

    С. Т.: Я стал морально устойчивее. Когда на твоих глазах людей разрывает в мясо, потом иначе смотришь на жизнь. Теперь понимаешь, что любые проблемы решаемы. Все зависит только от нас. Мы можем все, было бы желание.

    ВЗГЛЯД: Некоторые бойцы после фронта жалуются на тревожность, перепады настроения, кошмары по ночам.

    С. Т.: Нет, кошмаров не было. Но! Допустим, иду по улице. А там свадьба, праздник, фейерверк. Мгновенно хочется упасть на землю и укрыться (прикрывает голову руками). Или когда кто-то ругается, спокойно смотреть на это не могу. «Вы что?! Там воюют! А вы тут поделить мелочь какую-то не можете».

    Да, приходится адаптироваться. Иногда впадаю в какое-то особое состояние, словно возвращаюсь обратно на войну. Но проходит секунда, и тогда понимаю, что я – дома. Здесь люди живут не по законам военного времени, здесь обычные мирные правила.

    Опять же, если разговор заходит про СВО, то я за секунду – полностью уже там. Переключаюсь. Сразу думаю: «Как ребята мои сейчас там?» Меня сразу туда тянет.

    ВЗГЛЯД: Кто или что помогает адаптироваться к обычной жизни?

    С. Т.: Семья и дети. В окопах жизнь дала мне леща, помогла вразумиться. Так что теперь я всего добиваюсь самосознанием, саморазвитием. Кроме семьи, еще помогла координатор от фонда «Защитники Отечества». Она первая со мной связалась, нашла меня. Мы с ней сразу нашли общий язык. Чувствуется, что она из моего контингента.

    Мысли посещают – поехать обратно, на СВО. Но жена – меня постарше, она адекватная полностью. И она мне, так сказать, и дает леща, вразумляет меня в таких случаях. К тому же у меня – категория Д, инвалидность. Так что я уже никогда на СВО не поеду.

    ВЗГЛЯД: С однополчанами общаетесь?

    С. Т.: У нас есть группа своя, чат. Мы общаемся – кто остался в живых. Знаете, рыбак рыбака видит издалека. Даже если новый, незнакомый человек, но когда я встречаю того, кто был на СВО, мы узнаем друг друга. Мы сразу отстреливаем друг друга взглядом, без лишних слов здороваемся и расходимся. Общаемся только по необходимости.

    ВЗГЛЯД: Тяжело вспоминать бои, потери?

    С. Т.: Нет, тут другое. Мы ведь все получили большие выплаты по ранению. Для нас, в глубинке, это имеет значение. И вот человек, такой же ветеран, как я – думает: «Ага, меня ранило. Кто знает, что меня ранило? То есть кто знает о моих миллионах?».

    Например, мне какой-нибудь боец звонит и спрашивает: «Друг, помнишь мы с тобой полгода назад вместе в окопе валялись?». А ты уже думаешь: «А что же он хочет? Может, денег у тебя спросить, 10 тысяч взаймы, потому что он знает, что у тебя – миллионы».

    ВЗГЛЯД: В этом есть какое-то противоречие. С одной стороны, у вас – боевое братство, а с другой – повышенная осторожность при общении с людьми, даже сослуживцами.

    С. Т.: Есть такое противоречие. Я пытаюсь его осознать… Все же верить людям хочется всегда.

    ВЗГЛЯД: Каким вы видите себя через несколько лет?

    С. Т.: Если время циклично, то войны повторяются. И поэтому важно не допустить этого для наших детей. Чтобы война не пришла в наш дом, чтобы дальше нацизм не разрастался. Чтобы стволы вражеских танков не заглянули однажды в наши дома.

    ВЗГЛЯД: Что бы вы посоветовали другим ветеранам, только возвращающимся с фронта?

    С. Т.: Главный момент – остаться на плаву. Вот были Афганистан, Чечня. Я тогда маленький был, но я помню, как на моих глазах ветераны спивались, хотя получили и квартиры, и машины. Не хочется, чтобы ситуация повторялась.

    Хочу услышать, что участники СВО организовали, допустим, движение по поддержанию порядка или открыли спортивный патриотический клуб. Или организовали уроки ОБЖ в какой-то в школе. Культура нужна и образование. И начинать надо с себя.

    Вот, например, если бы мы с вами общались пару месяцев назад, у меня бы был мат через мат. Но сейчас уже от меня мата не услышите. В общем, главное – чтобы было желание адаптироваться к мирной жизни.

    И нужно всегда отвечать за свои слова. Вот вы спрашивали, кем я себя вижу в будущем. Вот я вам даю обещание: останусь на плаву, не сопьюсь.

    Главное
    Атомный ледокол «50 лет Победы» получил повреждение в Карском море
    Германия закупила российский СПГ через Францию и Бельгию
    Патрушев сообщил об увеличении производства военных безэкипажных катеров
    Нарышкин предложил историкам Польши и Венгрии обсудить права на земли Украины
    Патриарх Кирилл сообщил о возвращении ОДНКР в школы
    ФТС опровергла рассылку требований о доплате таможенных пошлин за автомобили
    Врач назвал любимое место клещей на теле детей

    Тарифная война Трампа вышла боком самим Штатам

    Начатая Трампом восемь лет назад тарифная война не решила тех проблем, которые должна была решить. США не получили ожидаемых новых производств и рабочих мест. Наоборот, они получили кучу негативных последствий, тогда как пострадавшие страны завязали новые торговые альянсы и союзы. Если тарифы не сработали, зачем же Трамп снова угрожает ими? Подробности

    Перейти в раздел

    Абхазские избиратели попросили Сухум учесть размеры России

    Проживающие в России граждане Абхазии попросили открыть дополнительные участки для голосования на выборах президента Абхазии, которые пройдут в середине февраля. Сейчас им предлагается проголосовать только в Москве или Черкесске, куда многим избирателям добираться долго и дорого. Почему для этнических абхазов важно получить более широкие возможности для участия в голосовании? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский подпирает отступающие ВСУ генералом

    Новым командующим оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» стал Михаил Драпатый. Ранее этот же генерал возглавил Сухопутные войска. По мнению экспертов, изменения связаны с рисками для противника, которые возникли после освобождения российскими войсками Великой Новоселки. Но поможет ли ВСУ очередная перестановка командиров? Подробности

    Перейти в раздел

    Эстония забирает у русских последнее достояние

    «Это вызовет взрыв ненависти со стороны русского населения Эстонии. Своя церковь – это последнее, что у них осталось». Такими словами политологи предсказывают возможные последствия беззакония, которое прямо сейчас готовит по отношению к русской церкви эстонское государство. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    • Юлия Басова Юлия Басова
      «Биполярку» легко перепутать с плохим настроением

      Не раздавайте диагнозы. Ментальные расстройства – это не модный аксессуар, а сложные состояния, которые нельзя определить за три минуты общения. Мы все люди, и у каждого из нас бывают сложные периоды. Но это не значит, что мы обязаны друг друга диагностировать и швыряться терминами вроде «токсик», «манипулятор» или «психопат».

      4 комментария
    • Игорь Переверзев Игорь Переверзев
      Как русский гиперзвук оглушил Америку

      Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.

      7 комментариев
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      «Ландыши» – это фильм про новых героев

      Самое главное – с этими героями могут ассоциировать себя вовсе не надуманная прослойка корпоративного планктона, не содержанки, не айтишники, сидящие на двух стульях, а те люди, которые непосредственно участвуют в суровом деле. «Ландыши» нашли точные слова, чтобы не выглядеть пафосными дебилами.

      5 комментариев
    Перейти в раздел

    • Украинцы дозрели до переговоров

      Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

    • Новый глава Пентагона – это сенсация

      С подачи президента США Дональда Трампа главой Пентагона все-таки стал Пит Хегсет, хотя это казалось невероятным. В прежние времена таких министров обороны в США быть не могло. Хегсета можно назвать ветераном и патриотом с хорошим образованием, но можно и иначе. Например, алкоголиком, бабником и неудачником.

    • «Война закончится, когда подешевеет нефть»

      Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............