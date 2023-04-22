Взгляд
22 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 17:39  |  vz.ru
Разделы

Чем Россия заменит батарейки Duracell

Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press
Производитель батареек Duracell уходит из России. Пришедшая накануне новость стала причиной небольшого потребительского ажиотажа: некоторые стали покупать дополнительный объем источников питания «на всякий случай». Звучал вопрос: справится ли Россия своими силами? Но, оказывается, в стране уже имеются собственные производители батареек. И уход американского бренда лишь расчистит им дорогу. Подробности...
Перейти в раздел…

Вхождение Крыма в состав России стало двойным уроком для Запада

Екатерина II присоединила Крым феноменально вовремя
Ровно 240 лет назад был подписан манифест о присоединении Крыма к Российской империи. Западные державы, особенно Франция, выступали против такого шага, однако императрица Екатерина II была непреклонна. Почему России раз за разом удается переигрывать Запад в крымском вопросе и какие параллели можно провести между 1783 годом и текущими событиями?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как Сталин спасал элитный спецназ НКВД

Картина «Подвиг 22 героев-лыжников» запечатлела трагедию спецназа НКВД П. Соколов-Скаля, А. Плотнов "Подвиг 22 героев-лыжников"
На уходящей неделе исполнилось 80 лет одному из малоизвестных приказов Сталина. В нем советский вождь высказал категорическое указание о том, как именно нужно использовать спецназ и войсковую разведку. А все потому, что в первые годы Великой Отечественной высшие офицеры Красной Армии по сути отправляли элитных бойцов на бессмысленную смерть. О чем идет речь? Подробности...
Перейти в раздел…

Турция переходит к отрицанию Запада

«Весь мир ненавидит Америку, а Европа мул в конвое Америки», – заявил глава МВД Global Look Press/Keystone Press Agency
Один из приближенных президента Эрдогана и министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу выступил с громкой антиамериканской и антиевропейской речью. Столь резкие высказывания в отношении союзников по НАТО – исключительный случай даже для своевольных турок. Но у властей этой страны есть важный повод для перехода к конфронтации с США.  Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Каннибализм Запада перестает быть мифом

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Европейские мореплаватели слали своим монархам как под копирку написанные доклады: дескать, золото и другие богатства новых стран можно присвоить, а местных жителей следует обратить в рабство, ведь существование в неволе для людоедов значительно лучше, чем свобода. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Авиасообщение с Европой сегодня хуже, чем в 1950-е

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В 1958 году с появлением реактивных Ту-104 открылись прямые рейсы из Москвы в Париж, Лондон, Амстердам и Рим. В самом начале 1970-х – во Франкфурт-на-Майне и Мюнхен. Число рейсов все возрастало, их география ширилась, а межгосударственных терок холодной войны как будто и не было. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Крым всегда возвращается весной

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Россия, что царская, что советская, шагнула куда дальше по пути включения в себя территорий и народов. В нее можно было интегрироваться, не отказываясь ни от своего племени, ни от своей веры. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

Турция отрекается от США и Европы

Неопознанный объект рухнул на Киев

Генсек НАТО в Киеве: главное

Перейти в раздел…

Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
Подробности...

Владимир Путин посетил штабы группировок войск в зоне СВО

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
Подробности...

Верующие в России встретили праздник Светлой Пасхи

В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какие праздники должны сопровождаться длинными выходными?
  • Майские

  • Новогодние
Сближение с какой страной сейчас наиболее предпочтительно для России?
  • С Бразилией

  • С Индией

  • С Китаем
Вы отмечаете Пасху?
  • Да, по религиозным причинам

  • Да, по семейной традиции

  • Не отмечаю

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Москва озвучила ответ на высылку дипломатов из Берлина
    Найденный в Белгородской области боеприпас вывезли из жилого сектора The Times: Киев рискует потерять контроль над небом из-за нехватки ПВО ВС России ликвидировали подполковника украинской погранслужбы в Запорожье Пушков отреагировал на канадских мужчин-министров на каблуках
    Российские штурмовые отряды освободили три квартала в западной части Артемовска Россию обвинили в создании угрожающего США «треугольника смерти» Немцы возмутились требованием Зеленского к ВСУ Пригожин раскрыл подробности службы сына Пескова в зоне СВО
    Журналист Шахназаров назвал «скотством» слова Вайкуле о памятниках солдатам Пригожин заявил о бунтах среди украинских боевиков в Часовом Яре и Константиновке Премьер Австралии сообщил об обнаружении потопленного США в 1942 году судна с телами пленных В Киеве испугались славянского фестиваля во Франции

    курс на разрушение


    Россия решила зеркально ответить на массовую высылку дипломатов из Берлина

    авиабомба ФАБ-500


    Стали известны подробности о найденном в Белгороде боеприпасе

    глубокие лужи


    «Русская весна»: ВСУ сняли на видео ползущую по грязи колонну Leopard

    Видео

    антиамериканская риторика


    Турция переходит к отрицанию Запада

    внешняя привлекательность


    Европа тратит миллионы на грим своих лидеров

    президент Франции


    Макрону пригрозили ролью изгоя на Западе

    эффект бумеранга


    Европа испугалась новых санкций против России

    система Starship


    Самая тяжелая ракета в мире огорчила Илона Маска

    воздушный транспорт


    Максим Соколов: Авиасообщение с Европой сегодня хуже, чем в 1950-е

    конец истории


    Тимофей Бордачев: Россия и злопамятный финский молочник

    очередное возрождение


    Владислав Исаев: Крым всегда возвращается весной

    карикатура


    Европейские «собачки Вашингтона» изображают раскол

    Как Сталин спасал элитный спецназ НКВД

    Малоизвестный приказ Сталина рассказывает о трагедии спецназа в Великой Отечественной
    Картина «Подвиг 22 героев-лыжников» запечатлела трагедию спецназа НКВД
    		  
    22 апреля 2023, 17:30
    Фото: П. Соколов-Скаля, А. Плотнов "Подвиг 22 героев-лыжников"
    Текст: Владимир Нагирняк

    На уходящей неделе исполнилось 80 лет одному из малоизвестных приказов Сталина. В нем советский вождь высказал категорическое указание о том, как именно нужно использовать спецназ и войсковую разведку. А все потому, что в первые годы Великой Отечественной высшие офицеры Красной Армии по сути отправляли элитных бойцов на бессмысленную смерть. О чем идет речь?

    19 апреля 1943 года – дата второго рождения войсковой разведки Красной Армии. В этот день вышел приказ Наркома обороны №0072 «О состоянии органов войсковой разведки и о мероприятиях улучшения ее боевой деятельности», которым Сталин затронул ряд важных причин ее неэффективности, потребовав их исправления.

    Одной из таких причин было непонимание советским командованием значения разведки и использовавшим разведпоразделения не по назначению – как простую пехоту. В начале войны этой участи не избежали не только войсковые разведчики, но даже диверсанты-спезназовцы НКВД. Примером тому является судьба отрядов спецназа Отдельной мотострелковой бригады особого назначения (ОМСБОН) НКВД СССР, принимавших участие в боях на Западном фронте в январе-феврале 1942 года и понесших большие потери.

    После окончания войны действия этих отрядов оценивали как героические, но старались не упоминать о причинах их больших потерь. Безусловно, мужество спецназовцев, погибших в тех боях, неоспоримо. Однако почему отборные воины-диверсанты были использованы, как простая пехота и брошены в бой против превосходящих сил врага? Ведь это в итоге привело к потерям и невыполнению ими основной задачи – диверсий в тылу противника.

    Ответ на этот вопрос дает командование ОМСБОН в своем докладе о действиях ее отрядов в составе 10-й и 16-й армий Западного фронта, опубликованном Министерством обороны РФ. Из него следует, что в штабах действующей армии не понимали значения диверсантов и разведчиков, что приводило к трагическим последствиям.

    Советский спецназ

    Уже в первые дни Великой Отечественной началось формирование войск Особой группы при НКВД СССР, которой командовал знаменитый Павел Судоплатов. Их основу составили сотрудники НКВД, пограничники, а также добровольцы-спортсмены из Центрального института физкультуры и спортивных обществ, включая известных на весь Союз чемпионов в различных видах спорта. Созданные спецчасти 2 октября 1941 года  были сведены в ОМСБОН НКВД СССР, которую позже подчинили 2-му отделу НКВД СССР, начальником которого стал Судоплатов. Командиром ОМСБОН являлся полковник М. Ф. Орлов.

    Отдел Судоплатова занимался разведкой и диверсиями в тылу врага. Поэтому перед бригадой были поставлены задачи: разведоперации и партизанская война на оккупированной фашистами территории. Начиная с ноября 1941-го ОМСБОН действовала в составе Западного фронта, получая задачи от его инженерного управления. В частности, в январе 1942-го в распоряжение 10-й армии Ф. И. Голикова и 16-й армии К. К. Рокоссовского были отправлены четыре отряда спецназа. Так, отряд капитана Васина (77 человек) имел задачу нарушить коммуникации в немецком тылу у Брянска-Жиздры-Рославля. Отрядам капитана Горбачева (80 человек) и старших лейтенантов Лазнюка (80 человек) и Бажанова (77 человек) надлежало сделать то же самое в районе Вязьма-Догобуж.

    К этому времени обстановка на участке 10-й армии осложнилась. Немцы отчаянно контратаковали ее позиции, стремясь вызволить свои окруженные части у Сухиничей. Армия Голикова несла большие потери, в некоторых ее полках оставалось по 40-60 активных штыков. На их фоне прибывшие отряды ОМСБОН представляли собой большую силу. Поэтому командарм решил использовать их как пехоту, чтобы задержать вражеское наступление на Сухиничи. Отряды были подчинены 328-й стрелковой дивизии (сд). Ответственность за использование спецназа не по назначению Голиков взял на себя.

    Дравшиеся насмерть

    21 января командир 328-й сд приказал отряду Горбачева взять село Кишеевка совместно со стрелковым батальоном. Но сколько там немцев, в штабе 328-й сд не знали, артиллерией атаку не поддержали, а обещанный батальон не прибыл. Бойцы Горбачева атаковали село, но взять не смогли, так как там оказался сильный немецкий гарнизон. Наконец вечером появился батальон из 40 солдат, укрепленный отрядом Лазнюка. В этот раз бой за Кишеевку длился всю ночь. Израсходовав почти все боеприпасы, спецназовцы ворвались в нее, но затем отступили, не получив обещанного подкрепления.

    22 января Горбачев получил приказ взять села Чваново и Сорочка, где уничтожить якобы малочисленные вражеские гарнизоны и удержать населенные пункты до прихода помощи. Отряд разбился на две группы: первую вел сам Горбачев, вторую лейтенант Кривцов.

    Выйдя в атаку, группа Горбачева напоролась на дороге между селами на обоз с 350-400 немцами. Попав под перекрестный огонь, она была уничтожена. В том бою пропали без вести ее командир и 31 спецназовец. Группа Кривцова сумела избежать гибели. Услышав звуки боя, она выяснила реальные силы противника и успела отступить без потерь.

    Увы, отряд Лазнюка постигла та же участь. После боя за Кишеевку он был разбит на части, одна из которых вела разведку дорог, а другая использовалась, как штурмовая группа. 23 января последняя получила приказ совместно с 1103-м и 1105-м стрелковыми полками 328-й сд взять село Хлуднево. Сняв немецких часовых, Лазнюк и 26 его бойцов атаковали село, рассчитывая, что оба полка также наступают на нее с другой стороны.

    О том, что произошло дальше, хорошо известно. Бой за Хлуднево позднее широко освещался не только в прессе и литературе, но была даже написана картина «Подвиг 22 героев-лыжников», ныне хранящаяся в Центральном музее ФСБ.

    Подвиг действительно был. Ведя бой с превосходящим противником, группа Лазнюка за четыре часа потеряла 22 человека убитыми и троих ранеными.

    Раненого командира вытащили из села два его бойца. Однако в это время 1103-й и 1105-й полки не только не атаковали село, но и даже не поддержали спецназ огнем. Когда же 30 января группа Кривцова с оставшимися бойцами Лазнюка и подразделениями 328-й сд выбили немцев из Хлуднево, то обнаружили в нем 22 тела убитых и замученных спецназовцев, часть из которых была сожжена.

    Отряд Васина также действовал в полосе обороны 328-й сд. В течение нескольких дней спецназовцы провели ряд боев, самым ярким из которых стал бой за село Попково 23 января. Во время него они отбили атаку немецких танков и пехоты. При этом два танка были подбиты. Бой шел несколько часов, но немцам не удалось пройти через Попково. Увы, отряд заплатил за это большую цену: погибло и пропало без вести два десятка бойцов, включая капитана Васина.

    Что скрывалось за подвигом?

    21 марта 1942-го командир ОМСБОН предоставил командованию Западного фронта доклад о действиях своих отрядов. В нем он отметил, что задачи, поставленные им инженерным управлением фронта, не выполнены, потому что спецназ использовался штабами армий не по назначению. Отряды Васина, Лазнюка и Горбачева по приказу Голикова выполняли общевойсковые задания.

    Орлов писал, что вооружение отрядов спецназа для их выполнения было недостаточным, а дополнительных огневых средств, средств связи и усиления спецназовцы не получали, несмотря на требования их представителей. Боеприпасами и продуктами подразделения ОМСБОН обеспечивались плохо. Несмотря на их готовность к подрывному делу и наличие взрывчатки, никаких специальных задач чекистам не ставили, хотя возможностей даже в обыкновенных боях хватало.

    Хуже того, дивизионное командование игнорировало такие предложения и в итоге подрывные и зажигательные средства отрядов ОМСБОН были сданы на склады. Такое отношение к своим подчиненным комбриг объяснял непониманием командования, что такое спецназ:

    «Командный руководящий состав штабов 10-й и 16-й армий считали отряды не как специальные подразделения, присланные выполнять специальные задачи, поставленные штабом фронта, а как общевойсковые подразделения лыжников, прибывшие для подкрепления и называли их «Отряд лыжников» или «лыжная команда» (…). Попытки представителей отрядов доказать неправильное мнение об отрядах и неправильное их использование ни к чему не привели».

    Орлов пришел к выводу, что такое непонимание фактически приводит к саботированию диверсионных акций общевойсковым командованием: «Это показывает, что штабы армий и дивизий не только сами не создают отрядов для разрушения коммуникаций противника и не используют специального подрывного имущества, но не хотят правильно использовать специальные отряды, присланные вышестоящим начальником, т.е. игнорируют и не проводят в жизнь идеи старшего начальника»

    Резкость слов командира ОМСБОН объясняется не только невыполнением его бойцами поставленной задачи, но и их большими потерями. Из 315 спецназовцев, действовавших 20 января – 14 февраля 1942-го в 10-й и 16-й армиях, были убиты, ранены и пропали без вести 133 человека.

    Единственным отрядом, который смог выполнить изначальное задание, стал отряд Баженова. Действуя во вражеском тылу, его бойцы минировали дороги, взрывали железнодорожные ветки, резали провода связи и совершали налеты на обозы и вражеские гарнизоны. Учитывая этот факт, Орлов предложил командованию Западного фронта больше не доверять руководство спецназом нижестоящим штабам, которые предпочитали забивать гвозди микроскопом: «(…) целесообразно отряды не посылать в распоряжение командующих армиями, а ставить задачи в Штабе фронта и обеспечивать их продовольствием, вооружение и другим имуществом здесь же».

    Казалось бы, в случае с трагедией бойцов ОМСБОН все ясно. Напрашивается вывод, что в ней виноват исключительно командарм Голиков, допустивший использование спецназа не по назначению. Но такое суждение будет ошибкой, так как в начале войны в Красной Армии армейские и дивизионные штабы очень плохо понимали значение разведчиков и диверсантов в целом. Так, в своей директиве №154523 от 26 апреля 1942-го начальник Генштаба Б.М. Шапошников отмечал, что в действующей армии нередки случаи «использования разведчиков в атаке в качестве обычных стрелковых подразделений».

    Увы, Шапошников был прав. То, что произошло с отрядами Горбачева, Лазнюка и Васина, было не исключением из правил, а обычным явлением для первых лет войны.

    Проверки Генштаба часто выявляли подобные взгляды командования уровня полк-армия, считавшие разведывательные подразделения простой пехотой. Поэтому неудивительно, что 80 лет назад спецназ НКВД постигла такая же участь, как и их коллег из войсковой разведки.

    Перелом отношения общевойскового командования к спецвойскам и разведчикам наступил лишь в апреле 1943-го, когда вышел приказ Сталина № 0072. В нем главковерх запретил ставить им задачи в бою, как обычным стрелковым ротам, и распорядился использовать их только по прямому назначению. Остается лишь сожалеть о том, что в Красной Армии ранее это не понимали многие командиры разного уровня.
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •