К отключению GPS Россия давно подготовилась

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Россия переходит на иранские схемы продажи нефти

Нефть из России уходит тайным покупателям Виталий Тимкив/РИА Новости
Запад пытается выяснить, насколько же упал экспорт российской нефти. Москва скрыла эту статистику, чтобы не давать США и ЕС рычага для давления. Западу ничего не остается, как отслеживать передвижения танкеров с нефтью и фиксировать падение российского экспорта. Однако, судя по всему, Москва уже тестирует серые схемы поставок нефти за рубеж. Что это за схемы и в чем их смысл? Подробности...
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Канцлера Германии шантажируют Украиной

Рейтинг одобрения политики Шольца составляет сейчас всего 38% IMAGO/Metodi Popow/ТАСС
Стремительно теряющему популярность Олафу Шольцу может грозить позорная отставка. На это намекают германские политики и журналисты, критикуя канцлера за нерешительность по двум вопросам – по вопросу ссоры с Россией и по вопросу поддержки Украины. «Из-за Шольца Германия теряет лидерство в Европе», – утверждают они. Но правда ли это? Подробности...
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Как уничтожала бандеровцев Красная армия

Советские методы борьбы с бандеровцами по-прежнему актуальны Леонид Доренский/РИА Новости
Проходящая на Украине спецоперация который раз заставляет вспомнить опыт Великой Отечественной. Украинские националисты грозят развязать против российских войск партизанскую войну – точно так же, как это пыталась сделать в свое время Украинская повстанческая армия (УПА), то есть бандеровцы. Однако советские военные нашли методы уничтожения этих банд.  Подробности...
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Разгром Ле Пен изменит политику Макрона

Эммануэль Макрон переизбрался с результатом в 58,55% голосов Gonzalo Fuentes/REUTERS
Результаты второго тура президентских выборов во Франции оказались для Марин Ле Пен катастрофическими: она получила гораздо больше голосов, чем пять лет назад, но гораздо меньше, чем ей сулили. Кто обеспечил Эммануэлю Макрону столь легкую победу? И почему стоит ожидать того, что его политика теперь изменится, в том числе и в отношении России? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Нам надо выйти из информационного пузыря

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Кошмар-кошмар – покайтесь, мы все умрем, ты виноват во всем, мы не переживем новых девяностых, срочно купить сахар и тушенку, кровавые мальчики, братские народы – вражеская пропаганда усиливается, чтобы свихнуть вам мозг. Подробности...
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Похоже, Казахстан не выучил урок

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Период, когда можно было заниматься многовекторностью по принципу «и нашим и вашим», закончился. Конечно, Казахстан может продолжать эту политику – но он не должен забывать, что важнейшими странами и партнерами для него являются не США, а Китай и Россия. Подробности...
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Макрон – последний президент Пятой республики

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
На что пока способна Франция – это все еще сохранять в глазах России или Китая признаки большей способности договариваться и слушать оппонента, чем другие европейцы, вставшие под знамена политики США и Великобритании. Подробности...
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Антироссийская цензура от киргизов

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Как Макрон уничтожил Ле Пен

Спецоперация на Украине расколола Хорватию

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Выборы во Франции привели к массовым протестам

Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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Украинским артистам-русофобам закрыли въезд в Россию

Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    К отключению GPS Россия давно подготовилась

    Отключение GPS над Россией не лишит жителей страны навигации
    		   25 апреля 2022, 21:45
    Фото: Oriental Image/Reuters
    Текст: Михаил Котов

    Новым этапом антироссийских санкций может оказаться отключение жителей нашей страны от американской системы спутниковой навигации GPS. А ведь к ней подключен едва ли не каждый мобильный телефон, и все мы по сути пользуемся ее услугами. Насколько реальна эта угроза – и почему в таком случае США навредят гораздо больше себе самим?

    Система геопозиционирования GPS уже давно перешла в разряд чего-то само собой разумеющегося. Включая мобильный телефон, чтобы определить свое местоположение, пользователи даже не задумываются о количестве и принадлежности обеспечивающих эти координаты спутниках, как это происходит и почему еще два десятка лет назад точность позиционирования была гораздо меньше, чем сейчас.

    И вот теперь, как официально заявляет глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, США всерьез изучают возможность отключения России от системы GPS. В рамках, разумеется, очередных антироссийских санкций. Угроза эта воспринимается в России вполне серьезно, и, например, Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к полетам без использования американской глобальной навигационной спутниковой системы (GPS).

    Как работает GPS

    Для понимания возможности и сложности отключения системы GPS над одной отдельно взятой страной требуется понимать принцип работы системы. На орбите в постоянном движении находятся несколько спутников, излучающих синхронизированный радиосигнал. Приемник пользователя должен получить сигнал как минимум от четырех спутников, чтобы корректно определить точку, в которой он находится. Трех спутников недостаточно, иначе мы получим точку без значения «высоты».

    Сам приемник в смартфоне или навигаторе ничего не излучает. Он только принимает сигнал, определяет, за какое время сигнал от какого из спутников его достиг, и на основании этих вычислений определяет точную координату места.

    Есть еще третья составляющая – наземные станции, расположенные на поверхности планеты. Дело в том, что Земля – не идеальный шар, соответственно, требуется коррекция и уточнение прогнозируемого положения космических аппаратов, чтобы ускорить работу устройства. Этим занимаются наземные станции, они вычисляют точное местоположение спутников, которое вносится в альманах и рассылается на устройства. Без наземных станций и их постоянной работы уменьшится точность определения координат. Изменение орбиты спутника будет вносить постепенно увеличивающиеся ошибки в точность позиционирования.

    Теперь о количестве спутников. Всего для работы системы требуется 24 космических аппарата. Уменьшение их количества создаст места, где система геопозиционирования будет работать хуже, чем надо. В настоящее время у системы GPS 32 космических аппарата на орбите, у ГЛОНАСС 25 (используется 23), есть еще глобальные китайская Beidou и европейская Gallileo.

    Современные чипы используют сигналы сразу от всех систем. В этом легко убедиться, установив на мобильный телефон программу «GPS тест»: она показывает, сколько спутников и каких систем видит и использует телефон в реальном времени.

    Можно ли отключить GPS?

    Для начала определимся с тем, что именно и на каком участке местности отключаем. Очень часто, говоря о GPS, имеют в виду не только американскую спутниковую систему, но вообще используют этот термин для обозначения всех систем геопозиционирования.

    Выключить все системы, включая российскую ГЛОНАСС, без того, чтобы начать третью мировую войну и посбивать все спутники, просто нельзя. Американцы могут отключить именно свою систему – GPS. К слову, еще двадцать лет назад американская система геопозиционирования имела два разных радиосигнала – менее точный для гражданских устройств и более точный для военных.

    Военный код имел большую, чем у гражданского, длительность PRN-кода для того, чтобы его было сложно заглушить, и чтобы не возникало коллизий неоднозначности по дальностям (для гражданского сигнала GPS эта неоднозначность составляет около 300 км). Военный код был точнее за счет в десять раз более высокой частоты модулирующего кода, 10.23 МГц против 1.023 МГц.

    Можно ли сделать это над конкретным местом? Нет, нельзя. Приблизительно каждый спутник «доносит» свой сигнал до площади поверхности Земли размером 4 тыс. на 4 тыс. километров. Поэтому даже если выключать сигнал во время прохождения космических аппаратов над поверхностью России, придется оставить без нормального сигнала Европу и еще множество рядом лежащих стран.

    Американцы могут выключить наземные станции, работающие на территории России. Да, эта мера реальна. Но, как уже говорилось ранее, она может привести лишь к незначительному снижению точности получаемых сигналов, и то если используемое устройство работает исключительно с системой GPS. В противном случае за счет сигнала от других спутников система внесет необходимые поправки.

    Есть еще один вариант – внесение помех с помощью наземной станции. Но это можно обеспечить только на границах страны на небольшую глубину и при помощи военных соединений РЭБ других стран. Но если попытаться провернуть такой фокус на территории России, можно считать, что перед нами практически «казус белли». Ведь от такого действия могут пострадать не только навигаторы, как бытовые, так и, к примеру, авиационные, но и системы автоматизации (АСУ ТП) на самых разных производствах.

    Поэтому отключение GPS – это исключительная угроза. Причем в случае ее применения больнее может быть каким-то американским системам на территории России, чем обычным навигаторам в смартфонах. Те, как уже говорилось, в большинстве используют все возможные системы для большей точности позиционирования.

    Да, военные США время от времени проводят учения, в которых по условиям противник уничтожил систему GPS, и приходится использовать инерциальные системы определения координат. Но это, скорее, обучение на случай предполагаемой опасности, нежели реальная стратегия отключения GPS и последующих действий в одной отдельно взятой стране. В реальности шансов, что кто-то отключит свою систему, пусть и на территории противника, очень мало – слишком много плохих последствий, а выгода неочевидна. Российские военные просто продолжат использовать ГЛОНАСС.

    Потому, потому, что мы пилоты?

    Тогда к чему поручение Росавиации «Госкорпорации по ОрВД» оказывать помощь экипажам летательных аппаратов при отключении GPS? Зачем пилоты получили рекомендацию немедленно уведомлять авиадиспетчеров о сбоях, ухудшении и аномальной работе GPS и связанной с ней авионики? Кроме этого, ведомство рекомендовало перевозчикам оценивать риски и ограничения, обусловленные неполадками в работе навигационных приборов и бортовых систем, использующих систему GPS. Все так плохо?

    Первопричиной поручения указано сообщение «Агентства ЕС по безопасности полетов» (EASA), после 24 февраля участились случаи «глушения» и возможной подмены сигналов GPS (спуфинг). Они наблюдались на различных этапах полетов в районе Калининградской области, вблизи стран бассейна Балтийского моря, в восточной части Финляндии, в Черном море, в районе Восточного Средиземноморья, Израиля, Кипра, Ливана, Сирии, Турции и северной части Ирака.

    Было бы странно связывать эти события даже с теоретической возможностью подготовки к отключению GPS в России или где-то еще. Скорее всего, это просто совпало с озвучиваемыми с обеих сторон угрозами о возможности отключения.

    Тогда что делать в таком случае? Стоит ли бояться возможного отключения GPS? Нет – по нескольким причинам.

    Во-первых, точечное отключение этой системы невозможно, а попытка отключить сигнал во время пролета спутников над территорией России приведет к огромному количеству проблем для случайных соседей России по планете и для самих США. А во-вторых, созданный в свое время и поддерживаемый сейчас ГЛОНАСС стал наилучшей прививкой от серьезный последствий такого самоубийственного для США решения. Можно спать спокойно, навигатор в телефоне продолжит работать исправно.


     
     
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