Почему гомосексуализм не является болезнью?

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6 марта, среда  |  Последнее обновление — 21:28  |  vz.ru
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Чем американцев так напугал МС-21

Американцы ударили по российской гражданской авиации Фото: Сергей Мамонтов/РИА «Новости»
США своим запретом поставлять композитные материалы создали серьезную угрозу российскому МС-21, призванному превзойти американские и европейские аналоги. Однако Россия приняла вызов и готова всего за два года заместить зарубежные композиты отечественными. Почему Россия не додумалась до этого раньше? И что ждет МС-21, если все пойдет не по плану? Подробности...
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Макрон предложил защиту от трех главных врагов Европы

Эммануэль Макрон призвал к европейскому возрождениюФото: Charles Platiau/Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением ко всем европейцам. Десятки газет одновременно опубликовали его статью, в которой он говорит о нависшей над Евросоюзом опасности и призывает к новому европейскому ренессансу. Париж пытается взять на себя роль политического лидера ЕС, вдохнуть вторую жизнь в евроинтеграцию. Но чем же пугает Европу Макрон? Подробности...
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Когда в России начнется дискриминация мужчин

Компания Google уже не раз становилась мишенью для ругани феминисток и феминистовФото: Stephen Lam/Reuters
Победное шествие феминизма на Западе дошло до того, что теперь там мужчинам начали платить меньше, чем женщинам. Началась дискриминация в обратную сторону. Первой в этом призналась корпорация Google, объявив итоги собственной финансовой ревизии, согласно которым сильный пол теперь зарабатывает в компании меньше, чем пол прекрасный. Дойдет ли однажды до такого и в России? Подробности...
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Индия показала Пакистану, кто в море хозяин

Индийский флот, в том числе и подводный, считается гораздо мощнее пакистанскогоФото: facebook.com/IndianNavy
Индо-пакистанская напряженность сменила стихию – после воздушного боя аналогичный едва не случился на воде. Исламабад утверждает, что отогнал от своей морской границы индийскую субмарину. Пока неясно, зачем индийцы подошли так близко к вражескому берегу, да еще и подняли перископ. Неужели они сами хотели быть замеченными, рискуя при этом попасть под огонь береговых батарей или ВВС? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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В украинской политике началась охота на кабана

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Действующего президента Украины принято изображать нескладным увальнем и алкоголиком. Но все, кто знаком с его характером не по СМИ, знают, что как политик он обладает редким качеством – системностью. Планирует свои действия шаг за шагом. Подробности...
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Макрон идет дорогой Путина и Трампа

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Главным макроновским предложением становится суверенитет ЕС как мировой силы, конкурирующей с другими мировыми силами на всех фронтах – от военного до научно-образовательного со слоганом «Свобода. Защита. Прогресс». В этом есть логика и обаяние. Подробности...
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Обман Китая и США исказил картину мира

Эдуард Лимонов, писатель
Хочу поделиться недоверием. Мы живём в фантастическом мире, где каждый сочинил сказку, выгодную себе. Жульничают все страны. Ради запугивания соседних стран и ради престижа. А почему вы вообще решили что всё честно? Всё нечестно. Подробности...
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            Почему гомосексуализм не является болезнью?

            		   6 марта 2019, 20:20
            Текст: Алексей Нечаев

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            «Лечить геев или не лечить?» – этот, казалось бы, забытый вопрос неожиданно стал одним из главных на повестке нашей блогосферы после того, как в эфире у Владимира Познера с таким призывом выступила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва (КПРФ). Чайковский тоже был гомосексуалистом, признала при этом Плетнёва, «но он это скрывал, стеснялся. За что наказывать? Лечить надо».

            Журналисты подобные высказывания не оставили без внимания и потом уточнили мнение коммунистки. Но ее позиция осталась непоколебимой.

            «Если вы считаете, что это здоровые люди, на здоровье, считайте, а я считаю, что это люди больные», – отметила Плетнёва. При этом она не смогла объяснить, как и чем лечить гомосексуалистов, и подчеркнула, что высказала личное мнение.

            Нравится это кому-то или нет, но гомосексуализм болезнью не является. В этом мнении сходятся как российские врачи, так и их зарубежные коллеги.

            Доктор медицинских наук, профессор, врач-сексолог Николай Кибрик в беседе с газетой ВЗГЛЯД напомнил, что еще в начале 90-х Всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуальность из списка заболеваний.

            «В МКБ-10 – международной классификации болезней – нет такой болезни. Наша страна это принимает, и Всемирная организация здравоохранения занимает такую же позицию», – отмечает Кибрик, добавляя, что гомосексуализм является не болезнью, а влечением, которое может быть разным у каждого человека.

            Так почему же депутат Плетнёва считает людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией «больными», хотя добавляет, что она не врач и не знает, как их «лечить»?

            Похоже, проблема заключается в банальной некомпетентности народной избранницы. Если бы Плетнёва в свободное время ознакомилась с медицинскими работами на тему – она бы не стала проявлять свое невежество, да еще и в телеэфире.

            Но не бывает худа без добра. Казус Плетнёвой, очевидно, указывает на одно из важнейших преимуществ современной России перед другими странами. И заключается оно в том, что наше общество, по сути своей, консервативно, но при этом толерантно по отношению к подобным вопросам.

            Кто-то идентифицирует себя как гомосексуала? Нет проблем. Никто на серьезном уровне осуждать это не станет, но лишь до тех пор, пока гомосексуалисты и примкнувшие к ним не станут навязывать свои взгляды на мир остальному обществу в качестве нормы, особенно подрастающему поколению.

            Кроме того, в нашем обществе давно научились отделять личную жизнь человека от его публичной деятельности. Допустим, взять того же Петра Ильича «наше всё в мире музыки» Чайковского, на которого ссылается сама Плетнёва. Миллионы людей в России и в мире обожают выдающегося композитора и ассоциируют его фамилию прежде всего с популярнейшими операми, балетами и симфониями, украшающими репертуар ведущих театров мира. Вопрос его ориентации мало кого волнует.

            А еще есть недавний пример Кевина Спейси, которого россияне знают, в том числе как главного героя сериала «Карточный домик». Несмотря на каминг-аут, он по-прежнему остается популярнейшим артистом, чье мастерство и актерское обаяние не ставятся под сомнение. И таких примеров множество: от Элтона Джона до Фредди Меркьюри, от Стивена Фрая до Эндрю Скотта.

            Ну а депутату Плетнёвой, раз она так обеспокоена вопросами здравоохранения, лучше было бы заняться борьбой с реальными, а не мнимыми болезнями. Кстати, в том же эфире Тамара Васильевна вдруг заявила, что вич-инфекция передается исключительно половым путем. Тоже интересная тема. Судя по всему, депутату предстоит сделать для себя немало важных открытий.


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