Почему гомосексуализм не является болезнью?

«Лечить геев или не лечить?» – этот, казалось бы, забытый вопрос неожиданно стал одним из главных на повестке нашей блогосферы после того, как в эфире у Владимира Познера с таким призывом выступила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва (КПРФ). Чайковский тоже был гомосексуалистом, признала при этом Плетнёва, «но он это скрывал, стеснялся. За что наказывать? Лечить надо».

Журналисты подобные высказывания не оставили без внимания и потом уточнили мнение коммунистки. Но ее позиция осталась непоколебимой.

«Если вы считаете, что это здоровые люди, на здоровье, считайте, а я считаю, что это люди больные», – отметила Плетнёва. При этом она не смогла объяснить, как и чем лечить гомосексуалистов, и подчеркнула, что высказала личное мнение.

Нравится это кому-то или нет, но гомосексуализм болезнью не является. В этом мнении сходятся как российские врачи, так и их зарубежные коллеги.

Доктор медицинских наук, профессор, врач-сексолог Николай Кибрик в беседе с газетой ВЗГЛЯД напомнил, что еще в начале 90-х Всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуальность из списка заболеваний.

«В МКБ-10 – международной классификации болезней – нет такой болезни. Наша страна это принимает, и Всемирная организация здравоохранения занимает такую же позицию», – отмечает Кибрик, добавляя, что гомосексуализм является не болезнью, а влечением, которое может быть разным у каждого человека.

Так почему же депутат Плетнёва считает людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией «больными», хотя добавляет, что она не врач и не знает, как их «лечить»?

Похоже, проблема заключается в банальной некомпетентности народной избранницы. Если бы Плетнёва в свободное время ознакомилась с медицинскими работами на тему – она бы не стала проявлять свое невежество, да еще и в телеэфире.

Но не бывает худа без добра. Казус Плетнёвой, очевидно, указывает на одно из важнейших преимуществ современной России перед другими странами. И заключается оно в том, что наше общество, по сути своей, консервативно, но при этом толерантно по отношению к подобным вопросам.

Кто-то идентифицирует себя как гомосексуала? Нет проблем. Никто на серьезном уровне осуждать это не станет, но лишь до тех пор, пока гомосексуалисты и примкнувшие к ним не станут навязывать свои взгляды на мир остальному обществу в качестве нормы, особенно подрастающему поколению.

Кроме того, в нашем обществе давно научились отделять личную жизнь человека от его публичной деятельности. Допустим, взять того же Петра Ильича «наше всё в мире музыки» Чайковского, на которого ссылается сама Плетнёва. Миллионы людей в России и в мире обожают выдающегося композитора и ассоциируют его фамилию прежде всего с популярнейшими операми, балетами и симфониями, украшающими репертуар ведущих театров мира. Вопрос его ориентации мало кого волнует.

А еще есть недавний пример Кевина Спейси, которого россияне знают, в том числе как главного героя сериала «Карточный домик». Несмотря на каминг-аут, он по-прежнему остается популярнейшим артистом, чье мастерство и актерское обаяние не ставятся под сомнение. И таких примеров множество: от Элтона Джона до Фредди Меркьюри, от Стивена Фрая до Эндрю Скотта.

Ну а депутату Плетнёвой, раз она так обеспокоена вопросами здравоохранения, лучше было бы заняться борьбой с реальными, а не мнимыми болезнями. Кстати, в том же эфире Тамара Васильевна вдруг заявила, что вич-инфекция передается исключительно половым путем. Тоже интересная тема. Судя по всему, депутату предстоит сделать для себя немало важных открытий.