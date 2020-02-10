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10 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 08:54  |  vz.ru
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От санкций США «Роснефть» спасет народ Америки

Что останавливает США от введения санкций против Роснефти Фото: РИА Новости
Вашингтон пригрозил болезненными санкциями против крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть». США лицемерно запрещают России работать в Венесуэле, тогда как собственным компаниям дают зеленый свет. Америка легко могла бы запретить покупку российской нефти по иранскому сценарию. Но есть ряд обстоятельств, из-за которых Вашингтон не решается на такой жесткий шаг.  Подробности...
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День Победы станет последним шансом Абэ на мир

Синдзо Абэ возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен КремляФото: REUTERS/Sergei Karpukhin
Подтвердилось участие еще одного иностранного лидера на торжествах 9 мая в Москве – на параде будет премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Но в отличие от большинства других иностранных лидеров, для Абэ этот визит станет последней возможностью договориться о том, что он поклялся сделать вместе с Путиным – подготовить мирный договор с Россией. Есть ли шансы на прорыв? Подробности...
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Миллиардные хищения привели к генерал-полковнику

Генерал Арсланов, похоже, достиг пика военной карьерыФото: Владимир Гердо/ТАСС
Задержание военачальника столь высокого ранга, как замначальника Генштаба, и проводилось на соответствующем уровне. Халила Арсланова «брали» сотрудники военной контрразведки ФСБ. Генералу инкриминируется мошенничество на сумму в 6,7 миллиарда рублей. Один ли он был в этой криминальной схеме? Или это лишь верхушка «военной мафии», которая так же непобедима, как и вся российская армия? Подробности...
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Позорные ошибки Запада научились замалчивать

Та самая позорная сцена во время парада в Париже – мотоциклисты столкнулись прямо во время официального мероприятияФото: GONZALO FUENTES/Reuters
Российское общество много раз демонстрировало склонность к самобичеванию – как какая-либо катастрофа или даже просто ошибка становились предметом массовых шуток и издевательств. Между тем западное общественное мнение устроено по-другому. Даже крайне позорные события и явления осмысляются в Европе и США совсем иначе. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Зачем русские постоянно «оккупируют» Норвегию

Герман Садулаев, писатель, публицист
Надо сохранять спокойствие и кушать борщ. То есть опираться на фундаментальную науку, а не на сенсации в стиле национально-ориентированной истории, новой хронологии или ДНК-генеалогии всяких шарлатанов. Подробности...
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И эти люди будут учить нас демократии?

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Не пробыв и 24 часов премьер-министром Тюрингии, Томас Кеммерих подал в отставку под невыносимым давлением Берлина, газет и «лево-зеленых». Потому что демократия – это власть демократов. А вы что думали? Подробности...
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Опомнитесь, русофобы!

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
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              День Победы станет последним шансом Абэ на мир

              Синдзо Абэ возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля   10 февраля 2020, 08:34
              Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
              Текст: Петр Акопов

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              Подтвердилось участие еще одного иностранного лидера на торжествах 9 мая в Москве – на параде будет премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Но в отличие от большинства других иностранных лидеров, для Абэ этот визит станет последней возможностью договориться о том, что он поклялся сделать вместе с Путиным – подготовить мирный договор с Россией. Есть ли шансы на прорыв?

              Список иностранных гостей на торжества по поводу 75-летия Победы продолжает пополняться. Уже понятно, что на параде будут лидеры десятков государств, в том числе таких великих держав, как Китай, Индия, Франция, растет вероятность приезда президента США и премьер-министра Великобритании. Несомненно, будет в Москве в эти дни и немецкий канцлер Меркель. А вот теперь стало известно и об участии японского премьера Синдзо Абэ.

              Интересно, что неофициальные (пока что) сообщения об этом появились через несколько часов после того, как Абэ выступил на «Общенациональном митинге за возвращение северных территорий», который в пятницу проводился уже в сороковой раз. На митинге Абэ заявил о том, что будет «шаг за шагом продвигать переговорный процесс для того, чтобы найти такое решение, которое бы устраивало обе стороны», и превратить «северные территории» в «острова дружбы». Подобные митинги проходят ежегодно (в день так называемых северных территорий), но с 2018 года на них уже не звучит лозунг об «островах, незаконно оккупированных Россией». И это само по себе является для японских властей демонстрацией настроя на конструктивные переговоры с Москвой.

              Решение о поездке в Москву далось Абэ нелегко. Еще накануне в японской прессе появлялись статьи, подобные вышедшей в «Санкэй симбун». Один ее заголовок дорогого стоит – «Всеяпонский «День северных территорий». Необходимо вернуться к требованию возвращения Японии всех четырех островов. Нельзя допустить участия премьера в праздновании годовщины победы СССР в войне с Германией». А в самом тексте премьер-министра призывали ни в коем случае не ехать в Москву:

              «И вот еще одна наглость со стороны России. Президент Владимир Путин официально пригласил премьер-министра Синдзо Абэ в Москву 9 мая на празднование 75-й годовщины Победы над Германией во Второй мировой войне. Официально этот день является днем, когда Сталин победил Гитлера. Но ведь разве Вторая мировая война изначально не началась с того, что два диктатора, подписав немецко-советский пакт о ненападении, с запада и востока вторглись в Польшу? Если премьер-министр Японии примет участие в односторонних и эгоистичных празднованиях Россией своей победы, то не явится ли это оправданием военных преступлений Сталина, среди которых и оккупация «северных островов»? Абэ должен твердо отказаться от посещения этих церемоний».

              В принципе, газета могла бы прямо написать о том, что «нельзя допустить национального предательства со стороны Абэ», но ограничилась более мягким –

              «к сожалению, дело выглядит таким образом, что правительство Абэ взяло курс на уступки России».

              Абэ давно уже критикуют за чрезмерную мягкость в вопросе «северных территорий», особенно после того, как в ноябре 2018 года на встрече с Владимиром Путиным в Сингапуре они договорились продвигаться к заключению мирного договора на основе Московской декларации 1956 года, согласно которой после подписания договора Россия обещала передать Японии два из четырех островов – Хабомаи и Шикотан. Для японских националистов это категорически неприемлемо: два маленьких острова вместо всех Южных Курил! Но Абэ сделал серьезную ставку на заключение договора с Россией. Чтобы заключить его, у него осталось уже меньше двух лет. Осенью следующего года истекают его полномочия на посту лидера правящей либерально-демократической партии и ему придется покинуть пост премьер-министра.

              Учитывая предвыборный цикл в России (выборы в Госдуму той же осенью 2021 года, когда ни о каком договоре с Японией не может быть и речи), понятно, что для заключения договора остается год. До весны следующего года Абэ должен или подписать договор с Путиным, или забыть о прорыве. А это значит, что все договоренности должны быть достигнуты уже в этом году, чтобы подготовить к подписанию общественное мнение двух стран. То есть отсчет времени идет уже на месяцы. Именно поэтому Абэ решил поехать в Москву 9 мая – эта поездка позволит ему провести по сути последние, решающие переговоры с Путиным. О том, что Токио хочет запланировать их на 8 или 10 мая уже прямо пишет японская пресса.

              Путин и Абэ не встречались с сентября прошлого года, то есть уже полгода. Такой большой паузы не было уже давно – интенсивность встреч двух лидеров росла все восемь лет премьерства Абэ, и особенно заметно в последние годы. К маю перерыв в личных контактах вообще достигнет девяти месяцев. Впрочем, это не значит, что все это время стороны не ведут никаких переговоров. Недавно в Москву приезжал генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамура – он провел переговоры с Николаем Патрушевым и встречался с Владимиром Путиным. Скоро в Мюнхене состоится встреча министров иностранных дел двух стран, а потом в Токио ждут Патрушева. Понятно, что кроме текущей международной тематики, главной темой всех этих встреч является обсуждение условий мирного договора – ни Москва, ни Токио не отказываются от попыток договориться.

              Но все упирается в простую вещь – Москва требует от Токио признать итоги Второй мировой и суверенитет России над островами. И прописать это в договоре. После чего, согласно той же декларации 1956 года, Россия пойдет на добровольную передачу Японии двух из четырех островов. Правда, нужно будет договориться в какой именно форме: возможно при сохранении российского суверенитета. «Мелочи», вроде гарантий Японии насчет отказа от милитаризации Хабомаи и Шикотана и исключении их территории из сферы действия японско-американского договора о безопасности, тоже важны, но на фоне главного российского требования смотрятся второстепенными деталями. Готов ли Абэ признать Южные Курилы российскими?

              С одной стороны, его приезд на 75-летие Победы демонстрирует движение в сторону России. Но с другой – признание итогов Второй мировой войны по японской версии не включает в себя признания законности передачи СССР четырех островов. 3 февраля в парламенте Абэ повторил неизменную японскую формулировку о том, что «суверенитет Японии распространяется на все четыре острова» – за время, прошедшее с сингапурской встречи официальная позиция Японии не изменилась. Но при этом все это время переговоры между Москвой и Токио на тему мирного договора идут – они заходят в тупик, но продолжаются. И это не пустые дипломатические формальности, а реальные попытки найти возможность для прорыва.

              Потому что договор стал бы именно прорывом для обеих стран, закрыв искусственную, созданную американцами, проблему, которую две наши страны могли снять еще шесть с лишним десятилетий назад. Да, сейчас японцам куда сложнее ее решить. Ведь как раз для того, чтобы лишить их свободы действий, американцы и заблокировали в свое время решение курильского вопроса и раздули в последующие годы в японском сознании проблему «северных территорий» (затмевающую американское военное присутствие в стране). Но не сняв с себя кандалы «северных территорий», японцы не встанут на путь возвращения своего суверенитета. А поэтому 9 мая на параде Победы в Москве Абэ, настоящий японский патриот, будет думать именно об этом.


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