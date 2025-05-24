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    Как выбрать правильные фильмы для школьников
    24 мая 2025, 12:01 Мнение

    Как выбрать правильные фильмы для школьников

    При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.

    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин

    писатель

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    Важнейшим из искусств для нас является кино. Слова эти приписываются вождю мирового пролетариата В.И. Ленину. Говорил он эту фразу или нет, мы, видимо, никогда не узнаем. Потому что известна она только по рассказу начальника по культуре Луначарского, который тогда яростно топил за пролетарский кинематограф, и эта фраза оказывалась ему очень на руку.

    Так или иначе, слова эти недалеки от истины. Кино – это и искусство, и развлечение, и средство пропаганды.

    Недавно Владимир Путин поручил Минобрнауки совместно с Советом по культуре и искусству при президенте разработать список 100 лучших советских и российских художественных фильмов для образовательных учреждений. Составляться он будет на основе первичного рекомендованного списка, включавшего в себя аж 400 картин.

    Общественность тут же принялась оценивать эти списки, требовать изъять из них что-то, а что-то добавить. Но пока это дело не слишком продуктивное. Топ-100, который сейчас гуляет по Сети, составлен еще 13 лет назад с подачи тогдашнего председателя Союза кинематографистов Никиты Михалкова. То есть идее уже много лет. Только она не реализовалась, а сейчас предлагается составить новый список на основе подготовленного экспертами топ-400.

    Но изучение этого мегасписка приводит к мысли, что это не перечень нашего лучшего кино, которое достойно показа в школах, а список всего, что эксперты смогли вспомнить. В нем есть как бесспорные шедевры советского кино, так и абсолютно проходные и давно забытые картины.

    Но составление списков и определение тех, кто эти списки будет составлять и утверждать – это малая часть проблемы. Проблема гораздо глубже.

    Прежде всего нужно понять, подразумевается ли под этой идеей специальный предмет в школьном курсе или это факультативное занятие для любопытных? Если первое, то для этого нужно пересмотреть всю программу обучения, чтобы найти в ней место для нового предмета.

    А главное – откуда-то взять преподавателей. Не стоит надеяться, что «училки по лит-ре» пройдут двухнедельные курсы повышения квалификации и смогут освоить новый предмет. Народный артист РФ, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров считает, что уроки кинематографа в школах могут преподавать не только люди со специальным образованием, но и педагоги гуманитарных дисциплин. Как полагает Карен Георгиевич, за это им следует платить надбавку. Но это равносильно тому, что учителя географии подменит ботаник, а физику возьмется объяснять «трудовик». Результаты предсказуемы.

    Кинематограф оперирует совершенно иными средствами, чем литература или театральная драматургия. И чтобы донести это до школьников, преподаватель сам должен это знать. Не просто так этому несколько лет учат во ВГИКе. Для полноценного введения предмета в школьную программу отделения киноведения должны быть для начала организованы в педагогических вузах. Или педагогические курсы в вузах кинематографических.

    Если же имеется в виду факультативное обучение, то, возможно, будет достаточно и преподавателей-энтузиастов. Но тогда и спрос с них будет по минимуму. Опять же, а кто проэкзаменует этих энтузиастов, прежде чем доверить им обучение детей по этому предмету?

    И конечно, это не единственная проблема.

    При выборе фильмов для программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образовательной миссии. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Как найти точки соприкосновения? Киношники уверены, что рассказать о кино, пройдя мимо «Зеркала» Тарковского или концептуальных авангардистских картин Дзиги Вертова, невозможно. Но редкий школьник осилит больше четверти часа этих, безо всякого сомнения, шедевров кинематографа, не возненавидев кино навсегда.

    Эксперты спорят, нужны ли школьникам старые черно-белые и даже немые фильмы. Дескать, дети их просто не поймут, они выросли в другой визуальной среде. Но если отталкиваться от этого принципа, то и в литературе нужно избавиться от «Повести временных лет» и Жуковского с Пушкиным, зато ввести курс «бояр-анимэ», чтобы было «ближе».

    В конце концов, урок длится 45 минут, а фильм не меньше полутора часов. Это тоже нужно учитывать.

    В общем, чтобы рассуждать о том, какие фильмы достойны попасть в «золотой список», рекомендованный российским школьникам, нужно чтобы наступила ясность с тем, в какой форме будет реализовываться программа.

    А «Чебурашку» можно и дома посмотреть.

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