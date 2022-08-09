Как сохранить себя в строю

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9 августа, вторник  |  Последнее обновление — 18:58  |  vz.ru
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У западного бизнеса появилась веская причина остаться в России

Россия замораживает западные активы для их же блага Сергей Бобылев/ТАСС
Россия вводит контрсанкции против недружественных стран. Теперь крупные компании из целого ряда государств не смогут ничего сделать со своими активами в России. Это касается иностранных банков и нефтегазовых компаний. Что теперь ждет активы BP, ExxonMobil и Total? И с какой целью вводятся эти контрсанкции – чтобы наказать или все-таки помочь иностранным партнерам?  Подробности...
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Война с Грузией показала России истинное лицо Европы

Важной эту годовщину войны делает исторический фон – еще одна специальная военная операция ВС РФ, на этот раз на Украине Musa Sadulayev/AP/ТАСС
Ровно 14 лет назад грузинские военные открыли огонь по российским миротворцам и гражданскому населению Южной Осетии. После этого Россия одним ударом разрешила многолетний национальный конфликт, причем в свою пользу. За прошедшее время Грузия успела доказать, что выучила горький урок. Другой горький урок пришлось усвоить самой России – урок от Евросоюза. Подробности...
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Зачем Зеленскому нужна ядерная катастрофа в Запорожье

Ядерной катастрофы на Запорожской АЭС не случилось благодаря российским военным Russian Look/Global Look Press
Начиная с пятницы ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Даже генсек ООН уже заподозрил неладное и лично взялся за отправку международных инспекторов на АЭС, несмотря на сопротивление Киева. Какую же тайну пытается скрыть Украина, отправляя снаряд за снарядом по ядерному хранилищу? Подробности...
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Запад лишает Украину маски невинной жертвы

Танки рядом с жилыми домами – фирменный почерк ВСУ Алексей Куденко/РИА Новости
В Киеве продолжается политическая истерика по итогам отчета правозащитной организации Amnesty International. Даже приглаженный, лишенный многих деталей доклад сделал публичными для Запада давно известные в России факты: вооруженные силы Украины прикрываются мирными жителями и совершают военные преступления. Но Киев испугался не только этого. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Как сохранить себя в строю

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Все империи построены людьми, стоявшими в строю. И от козней врагов извне их защищали люди в строю. Строй не может построить Колизей, расписать Сикстинскую капеллу или сочинить Шестую симфонию. Но именно строй дает возможность индивидуалистам быть индивидуумами и писать свои симфонии. Подробности...

Нужна культурная деоккупация будущего

Антон Беликов
Антон Беликов, художник, кандидат философских наук
Дверь в будущее для каждого народа открывают два ключа: культура и образование. Если мы хотим сами строить свое будущее, эти ключи необходимо вернуть. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Популяризации науки борьба с религией не поможет

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Миф о борьбе науки и религии ложен – вытеснение религии освобождает место вовсе не для науки. В условиях хотя бы минимальной свободы и рынка это место заполняется самым дремучим оккультизмом и лженаукой. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
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Самые мощные армии мира

Новая тактика Пентагона на Украине

Дипломатию Германии губит демократия

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В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Дмитрий Грунюшкин

    Как сохранить себя в строю

    Дмитрий Грунюшкин
    писатель
    		9 августа 2022, 17:40

    Люди свободолюбивые и гражданские, особенно представители творческих профессий и прочей вольной публики, часто очень негативно относятся к такому понятию, как «строй». Я сейчас не о политическом устройстве страны, хотя обычно они и к этому негативно относятся. Я об упорядоченной группе людей, объединенных единым командованием и единой целью. Почему-то они видят в этом не просто покушение на человеческую свободу, которую ценят превыше всего на свете, а нечто большее – противное самому человеческому существу. В лучшем случае это их отношение выражается в иронии в духе отставного прапорщика Акакия Ушицы из старого фильма «Ах, водевиль, водевиль...» – были бы они умные, они бы строем ходили.

    Но как чаще всего бывает, эта ирония и презрение к строю базируются на непонимании того, над чем они смеются и что презирают. Как пел ранний Шевчук: «Дружок, я все знаю, я сам, брат, из этих...». Беречь свою индивидуальность для меня важнейшее дело. Писать, как все – прямой путь к невостребованности, в цене только оригинальные мысли. По той же причине я не участвую в акциях и флешмобах. Дыхание толпы убивает индивидуальность.

    Вот только есть огромная разница между толпой и строем. «Свободолюбивые личности» обычно ставят знак равенства между строем и стадом. И в этом они глубоко ошибаются. Стадо направляют, а строем управляют. Некая схожесть имеется, но только схожесть. А так это разные вещи. Радикально разные.

    Строй призван усилить возможности получения результата и достижения цели. Подразделение из десяти человек сильнее одного человека не в десять раз, а неизмеримо больше. Подразделение из десяти человек намного сильнее просто десяти человек. И даже пятидесяти. Стадо тупо и однородно, в строю «каждый знает свой маневр», на что тратятся сотни часов бесконечных тренировок.

    «Бессмысленная шагистика» на плацу, которую так ненавидят солдаты и над которой потешаются гражданские умники, на самом деле вовсе не подготовка к парадам и не пережиток прошлого, когда армии на поле боя передвигались в каре. У нее иное предназначение – довести слаженность сотни индивидуумов до состояния автоматизма, когда команда выполняется мгновенно, на рефлексе, а не после размышления о необходимости ее выполнения. На поле боя эти мгновения часто определяют то, кто победит и кто вообще останется жив.

    Муравьиная разумность армейского метода функционирования единого строевого механизма бывает совершенно непонятной непосвященному зрителю. И даже может казаться противоестественной. Так же, как нам может казаться бессмысленной суета муравьев. Представьте – вы случайно сковырнули кочку и там обнажились тысячи муравьиных яиц, по которым заполошно начали носиться маленькие черные насекомые, натыкаясь друг на друга. Паника в чистом виде! Но проходит несчастных пять минут – и на поверхности пусто. Все эти тысячи яиц волшебным образом исчезли в чреве кочки.

    Беготня «зеленых человечков» гражданскому кажется такой же неразумной. Но представим гипотетический захламленный автопарк. Одинаковая задача ставится гражданским специалистам и взводу военных. Гражданские четко расписывают задачу, планируют ее соотносительно имеющимся силам, заказывают необходимую технику, делают смету и приступают к работе четко и планомерно. Комвзвода же начинает работу сразу, ставя задачи по мере их появления. Там три солдата ломами катят по парку мост от самосвала, потому что кран ждать долго. Там кто-то метет, тут кто-то бежит с мешком мусора, наперерез ему кто-то несется с ведром песка, засыпать солярную лужу. В итоге гражданские завершают работу к пятнице, а армия – к обеду. Наверное, поэтому в сложных случаях работают гражданские специалисты, а в критических вызывают армию. Даже если это уборка урожая или устранение последствий наводнения.

    Очень сложно объяснить, что такое «ходить в строю» тем, кто в нем никогда не ходил. Для них это что-то чуждое и пугающее. А из тех, кто ходил, люди делятся на три части – тех, кто больше никогда бы не хотел туда возвращаться, тех, кому это в самый раз, и тех, кто через очень много времени из первых переходит во вторые. Кто с опытом приходит к выводу, что быть одному и быть одним из – это почти одно и то же, только с чьим-то плечом рядом. И человек рядом с тобой в строю – может быть никудышником по жизни или вовсе недругом, но когда вы в строю – он приобретает совсем другие качества. Он шарик в молекулярной решетке. И ты – такой же. Несмотря на весь свой талант и индивидуальность. А жесткая молекулярная решетка – это то, что делает алмаз алмазом, самым твердым на свете материалом. Вырви из нее пару «шариков» – и конструкция посыпется.

    Мы движем культуру, когда мы по одному. Мы движем историю, когда мы вместе. Все империи построены людьми, стоявшими в строю. И от козней врагов извне их защищали люди в строю. Строй не может построить Колизей, расписать Сикстинскую капеллу или сочинить Шестую симфонию. Но именно строй дает возможность индивидуалистам быть индивидуумами и писать свои симфонии.

    Мой флаг, моя страна – это то, что дает мне, жуткому индивидуалисту, силы еще полутора сотен миллионов. Быть в строю и быть собой – вполне возможно. Надо просто прочувствовать, что такое строй, и сохранять в нем себя, будучи частью общего. Ощущение общности – это гораздо более вдохновляющее чувство, чем чувство, что ты один такой на всем белом свете. Философия строя вовсе не в том, что «ты никто». Нет. В строю ты «один из». Иными словами – в строю ты не один.

    Моисей увел из Египта толпу и водил, пока толпа не стала строем. Это ошибка – думать, что Моисей сорок лет из евреев выдавливал рабов. Нет, он именно лепил из толпы – строй. И только благодаря этому евреи умудряются выжить на Ближнем Востоке, где каждый джигит – отчаянный воин. Вот только толпой они плохие солдаты. У нас схожая с евреями ситуация. Если мы хотим выжить, надо «держать строй». Опыт у нас в этом богатейший.

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