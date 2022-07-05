Чему нас не научил Чебурашка

Недавно умер Леонид Шварцман. Мультипликатор, автор персонажа, который спустя 50 лет остается узнаваемым детьми, взрослыми и иностранцами, используемым в качестве символа страны, – нечто пушистое с большим ушами, которое и само не знает, что оно такое – Чебурашка. Нельзя сказать, что на мультфильмах Шварцмана выросло одно определенное поколение детей, его работы родители продолжают показывать и нынешним малышам. Дети поют песни крокодила Гены, боятся холодной Снежной Королевы, сопереживают котенку по имени Гав и учатся доброте у Чебурашки.

Сейчас мне 25 лет, и проехав половину страны с социологическим исследованием России, мы с коллегами выявили один из самых часто встречающихся трендов на перекладывание ответственности за комфортную жизнь на государство. Чуть ли не каждый респондент в исследовании произносил фразу «государство должно»: бесплатное образование (оно есть, кто не знал), чистые подъезды (в которых мусорят сами жители), низкие цены в магазинах (но это же рынок!) и так далее. Недавно я пересмотрела «Чебурашку», и у меня возник вопрос, откуда же взялась в людях эта тяга к патернализму.

Шварцман в своем самом известном мультфильме про друзей Чебурашку и крокодила Гену неоднократно демонстрирует: если у гражданина есть потребность в чем-то, надо найти единомышленников и просто сделать это своими руками. Никакое государство не построит дружбу за гражданина, только личная инициатива. Так герои строят Дом дружбы, чтобы всех передружить. Никто не решает за героев, что им нужно или нет, не приходит приказ сверху о строительстве, нет жалоб персонажей о том, что кто-то не придумал за них Дом дружбы раньше.

Так и серия про детскую площадку – только добрыми делами герои делают себе имена и заслуживают вступления в ряды пионеров. Чебурашка и Гена строят детскую площадку для ребятишек, которым негде играть на улице, и они лезут по самым опасным местам города: по пожарной лестнице и в канализационный люк. Детям совсем нечего делать, и проблему эту решает не чиновник, а добрые персонажи, которые просто хотят помочь.

Да даже волшебник на голубом вертолете в песенке крокодила Гены бесплатно показывает кино. А мы и забыли, что что-то может быть бесплатным, и обязательно в любой инициативе ищем бизнес.

Откуда же взялось это чувство в русском человеке, что некто сверху должен делать что-то для него и за него? Может, мы стали избалованы подарками чиновников в виде детских городков, привыкли к инструкциям жизни, которые нам выдают в Домах юности и творчества?

Давайте все вместе пересмотрим мультфильмы Леонида Шварцмана, оторвемся от дивана и начнем творить мир вокруг себя самостоятельно, а не перекладывать ответственность за него на государство. Мы и есть государство, мы и есть страна. И нам давно об этом рассказали Чебурашка и Гена, просто мы стали об этом забывать.