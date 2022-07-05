Чему нас не научил Чебурашка

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5 июля, вторник  |  Последнее обновление — 12:51  |  vz.ru
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Почему победа американского СПГ над Газпромом печалит Европу

Американский СПГ не может спасти Европу Excelerate Energy, Inc./Keystone Press
Agency/Global Look Press
США добились того, чего хотели и не скрывали: американский СПГ обошел в ЕС российский трубопроводный газ по объемам в июне. Это уникальный в истории Евросоюза случай. Однако радоваться этому факту европейцам не стоит. Как США удалось добиться желаемого и почему американский СПГ не спасает европейцев от дефицита газа? Подробности...
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Узбеков напугали перспективой потерять половину страны

За первые два дня волнений погибли 18 человек KUN.UZ/REUTERS
Попытки Ташкента упразднить автономию каракалпаков обернулись вооруженным бунтом и массовыми протестами в Каракалпакии – малонаселенной, но огромной по площади республике, занимающей почти половину территории Узбекистана. Власть тут же согласилась на уступки, но это не означает, что проблема сепаратизма решена надолго. Меж тем у России в Каракалпакии есть собственный национальный интерес.  Подробности...
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Как лучший вратарь России стал рядовым Военно-морского флота

Случай Ивана Федотова вскрыл ряд особенностей прохождения службы в армии российскими спортсменами Александр Овчаров/РИА Новости
Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов, которого забрали в армию прямо с тренировки, объявился в Северодвинске. Хоккеист в полном соответствии с законом будет служить там в звании рядового ВМФ. А ведь еще недавно он собирался играть за крупный американский клуб. Как происходящее скажется на карьере вратаря – и что это означает для российского спорта в целом?  Подробности...
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Варшава и Киев объединились для разорения Евросоюза

Украина мечтает – по примеру Польши – превратить для себя Евросоюз в гигантский банкомат Artur Widak/Zuma/ТАСС
Украина едва успела получить статус кандидата в Евросоюз, но уже обещает переделать его под себя. В Киеве открыто говорят, что орудием для такой переделки станет «тандем Украины и Польши». Видимо, опасаясь такого альянса, Брюссель заранее принял меры: еще полгода назад Варшава и Брюссель отчаянно ссорились, но после 24 февраля в ЕС на время забыли все споры. Но теперь Брюссель нанес полякам болезненный удар. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Чему нас не научил Чебурашка

Мария Бойко
Мария Бойко, эксперт ИМИ МГИМО
Шварцман в своем самом известном мультфильме про друзей Чебурашку и крокодила Гену неоднократно демонстрирует: если у гражданина есть потребность в чем-то, надо найти единомышленников и просто сделать это своими руками. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Не уверен – не разгоняй

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди, увы, привержены своей политической стороне гораздо больше, чем истине – и если «наши» возвели напраслину на врагов, то так им, негодяям, и надо. Кого беспокоит справедливость по отношению к врагу? Подробности...

Когда деятелям культуры мешает фига в кармане

Ольга Андреева
Ольга Андреева, журналист
Если сложить три нолика, получится ноль. Так говорит алгебра. Но ведь мы живем в России. У нас, если складывать трех представителей творческой интеллигенции с нулевыми дарованиями, почему-то всегда получается современное искусство. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
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Восстание в Узбекистане: главное

Атака на Белгород и освобождение ЛНР

Россия потеряла Аляску из-за коррупции

Обсуждение: 9 комментариев
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Представлена новая купюра 100 рублей

Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
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Сильные ливни в Крыму привели к паводкам и подтоплениям

В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
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Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Где в Москве должна появиться площадь Площадь Луганской Народной Республики?
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    Чему нас не научил Чебурашка

    Мария Бойко
    эксперт ИМИ МГИМО
    		5 июля 2022, 12:16

    Недавно умер Леонид Шварцман. Мультипликатор, автор персонажа, который спустя 50 лет остается узнаваемым детьми, взрослыми и иностранцами, используемым в качестве символа страны, – нечто пушистое с большим ушами, которое и само не знает, что оно такое – Чебурашка. Нельзя сказать, что на мультфильмах Шварцмана выросло одно определенное поколение детей, его работы родители продолжают показывать и нынешним малышам. Дети поют песни крокодила Гены, боятся холодной Снежной Королевы, сопереживают котенку по имени Гав и учатся доброте у Чебурашки.

    Сейчас мне 25 лет, и проехав половину страны с социологическим исследованием России, мы с коллегами выявили один из самых часто встречающихся трендов на перекладывание ответственности за комфортную жизнь на государство. Чуть ли не каждый респондент в исследовании произносил фразу «государство должно»: бесплатное образование (оно есть, кто не знал), чистые подъезды (в которых мусорят сами жители), низкие цены в магазинах (но это же рынок!) и так далее. Недавно я пересмотрела «Чебурашку», и у меня возник вопрос, откуда же взялась в людях эта тяга к патернализму.

    Шварцман в своем самом известном мультфильме про друзей Чебурашку и крокодила Гену неоднократно демонстрирует: если у гражданина есть потребность в чем-то, надо найти единомышленников и просто сделать это своими руками. Никакое государство не построит дружбу за гражданина, только личная инициатива. Так герои строят Дом дружбы, чтобы всех передружить. Никто не решает за героев, что им нужно или нет, не приходит приказ сверху о строительстве, нет жалоб персонажей о том, что кто-то не придумал за них Дом дружбы раньше.

    Так и серия про детскую площадку – только добрыми делами герои делают себе имена и заслуживают вступления в ряды пионеров. Чебурашка и Гена строят детскую площадку для ребятишек, которым негде играть на улице, и они лезут по самым опасным местам города: по пожарной лестнице и в канализационный люк. Детям совсем нечего делать, и проблему эту решает не чиновник, а добрые персонажи, которые просто хотят помочь.

    Да даже волшебник на голубом вертолете в песенке крокодила Гены бесплатно показывает кино. А мы и забыли, что что-то может быть бесплатным, и обязательно в любой инициативе ищем бизнес.

    Фото: Владимир Родионов/РИА Новости

    Откуда же взялось это чувство в русском человеке, что некто сверху должен делать что-то для него и за него? Может, мы стали избалованы подарками чиновников в виде детских городков, привыкли к инструкциям жизни, которые нам выдают в Домах юности и творчества?

    Давайте все вместе пересмотрим мультфильмы Леонида Шварцмана, оторвемся от дивана и начнем творить мир вокруг себя самостоятельно, а не перекладывать ответственность за него на государство. Мы и есть государство, мы и есть страна. И нам давно об этом рассказали Чебурашка и Гена, просто мы стали об этом забывать.


     
     
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