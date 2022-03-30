Что там по Киеву? (Выпуск № 18)

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30 марта, среда  |  Последнее обновление — 01:42  |  vz.ru
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Три газовых сценария для Европы

Европу ждут сложные коммерческие переговоры с Газпромом REUTERS/Fabian Bimmer
Путин поставил срок для России – до 31 марта подготовить документ по переводу газовых поставок на рубли. Страны G7 категорически против перехода на российскую валюту. Однако экономисты считают самый жесткий сценарий – отказ всей Европы от «газорубля» – маловероятным. Разумеется, исключены и бесплатные поставки голубого топлива из России. Какие существуют еще варианты развития ситуации? Подробности...
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Европа проходит стадии отрицания, гнева и торга

Европа пока слабо представляет себе, как будет платить за российский газ рублями REUTERS/Heinz-Peter Bader
Реакция Европы на решение Москвы требовать оплату за газ в рублях развивается по классической психологической схеме: от гнева и торга к депрессии и принятию. Скачки биржевых цен и здравый смысл подталкивают европейцев принять условия Москвы. Но, что более важно, зарождение новой схемы расчетов – вне долларов и евро – коренным образом меняет глобальную схему мировой экономики и политики. Подробности...
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Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию

Командир 155-й отдельной бригады морской пехоты Александр Бернгард теперь не только Герой Российской Федерации, но и гвардии полковник Владимир Пасякин/военжур.рф
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества». Это слова из указа президента России, в котором сразу двум частям российских Вооруженных сил присвоены звания гвардейских. Речь идет о подразделениях, уже сыгравших важнейшую роль в проведении спецоперации на Украине. Подробности...
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Украинские мины вызвали срочную реакцию Турции и Румынии

Одна из украинских мин, обнаруженных у берегов Румынии navy.ro
Прямо сейчас Турция и Румыния проводят крупнейшие за десятки лет противоминные мероприятия – а все потому, что уже даже вблизи Босфора обнаружены украинские морские мины. В Турции прямо называют происходящее военным преступлением и обвиняют в нем Киев. Каким способом Черное море будет очищено от этого опаснейшего оружия и как вообще оно оказалось так далеко от берегов Украины? Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Что там по Киеву? (Выпуск № 18)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Жители Киева, конечно же, обсуждают результаты переговоров в Стамбуле. Наиболее популярная точка зрения заключается в том, что переговоры не принесут ожидаемого результата, поскольку заявленные Москвой требования не совпадают с требованиями команды Зеленского. Подробности...

Мировую экономику ждет смена лидеров

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Сервисные экономики и технологические лидеры в условиях общемирового кризиса капиталистической системы уступят место ресурсным экономикам и промышленным гигантам. Начало этой большой игры положено. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Желто-голубое сумасшествие Германии

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Минимум 10 лет современных немцев травят отменной, созданной по самым последним технологиям, антироссийской, русофобской пропагандой. В итоге они верят вообще во всё. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев
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Прорыв на переговорах с Украиной

Обсуждение: 9 комментариев

«Второй фронт» для российской армии

Истинная стратегия Байдена

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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Отключит ли Россия газ, если Европа откажется платить за него рублями?
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    Алексей Нечаев

    Что там по Киеву? (Выпуск № 18)

    Алексей Нечаев
    политолог
    		30 марта 2022, 01:09

    1) Жители Киева, конечно же, обсуждают результаты переговоров в Стамбуле. Одни восприняли заявление Москвы о «кардинальном снижении военной активности» с радостью и облегчением. Другие, напротив, были морально готовы даже к штурму города. По этой причине они воспринимают возможный отход российский войск как сомнительный шаг. Однако первых и вторых меньшинство.

    Наиболее популярная точка зрения заключается в том, что переговоры не принесут ожидаемого результата. Потому что заявленные Москвой требования не совпадают с требованиями команды Зеленского. Это подтверждено лично Зеленским во время вечернего телеобращения, где он коснулся, например, темы «сохранения территориальной целостности Украины».

    Во-вторых, вдумчивых киевлян смущает список «стран-гарантов» безопасности Украины. И смущает не зря. Между этими странами достаточно противоречий. Они и сейчас не выступают единым фронтом.

    В-третьих, к вечеру стало известно, что даже Белый дом не готов «конкретно» говорить о предоставлении Украине каких-либо гарантий. Таким образом требования Зеленского не подтверждаются даже теми, кого сам Зеленский считает своим союзниками.

    Кроме того, среди сотрудников ЦИК Украины вызывают удивление слова Зеленского о необходимости принимать все решения через референдум.

    «Как он себе представляет организацию и проведение голосования в текущих условиях? В какие сроки и в каком порядке будет обеспечена законодательная база для проведения референдума? Кто примет участие в голосовании в условиях, когда около 4 млн украинцев находятся в России, еще 4 млн – в Европе? Даже по Киеву количество избирателей сократилось вдвое. И что он будет делать, если народ не поддержит предлагаемые решения?», – задается вопросом в беседе одна из сотрудниц украинского ЦИК. 

    2) Интересно, что с негативном к переговорному процессу относится и оппозиция. В частности, Петр Порошенко потребовал «как можно быстрее провести закрытое заседание Рады и проинформировать депутатов о стартовой позиции на этих переговорах». То есть перемога, о которой весь день вещает украинский официоз, рискует обернуться зрадой, на которую намекает оппозиция.

    3) Что касается ситуации с военной точки зрения, то генштаб ВСУ и МВД признают отсутствие каких-либо значимых изменений на киевском направлении. Карты контролируемых территорий и воздушных тревог практически не меняются, интенсивность боев соответствует уровню недельной давности. Это подтверждает и заявления Минобороны России от 25 марта, согласно которым штурм Киева не предполагался, а блокирование города необходимо для сковывания сил ВСУ и сосредоточения главного ударного кулака в Донбассе.

    Вместе с тем, Пентгагон считает, что Россия перемещает лишь небольшое количество войск от Киева. «Это передислокация, а не отступление. Мы должны ждать большого наступления в других районах Украины. Угроза Киеву не миновала», – говорит представитель Пентагона Джон Кирби. Не вижу оснований с ним спорить.

    Внешний контур

    1) Макрон вновь звонил в Кремль. Заявил, что не готов покупать газ за рубли. В ответ услышал, что Франция не сможет провести гуманитарную операцию в Мариуполе. Учитывая недовольство французов ростом цен на топливо и провал пиар-акции по Мариуполю – это не очень хорошо скажется на предвыборной кампании Макрона.

    2) Washington Post сообщает, что ВСУ организуют огневые точки в жилых домах и кварталах, используя граждан Украины как «живой щит». Введет ли Зеленский санкции против Washington Post после таких публикаций? Вопрос риторический.

    3) Президент Финляндии обсудил с генсеком НАТО принципы принятия в альянс новых государств. Как показывает практика, эти принципы хорошо известны еще с августа 2008 года. Затем они были подтверждены в 2022 году. При этом Ниинисте ранее считался мудрым и взвешенным политиком. Может одумается еще?!

    Источник: Телеграм-канал Алексея Нечаева

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