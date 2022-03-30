Что там по Киеву? (Выпуск № 18)

1) Жители Киева, конечно же, обсуждают результаты переговоров в Стамбуле. Одни восприняли заявление Москвы о «кардинальном снижении военной активности» с радостью и облегчением. Другие, напротив, были морально готовы даже к штурму города. По этой причине они воспринимают возможный отход российский войск как сомнительный шаг. Однако первых и вторых меньшинство.

Наиболее популярная точка зрения заключается в том, что переговоры не принесут ожидаемого результата. Потому что заявленные Москвой требования не совпадают с требованиями команды Зеленского. Это подтверждено лично Зеленским во время вечернего телеобращения, где он коснулся, например, темы «сохранения территориальной целостности Украины».

Во-вторых, вдумчивых киевлян смущает список «стран-гарантов» безопасности Украины. И смущает не зря. Между этими странами достаточно противоречий. Они и сейчас не выступают единым фронтом.

В-третьих, к вечеру стало известно, что даже Белый дом не готов «конкретно» говорить о предоставлении Украине каких-либо гарантий. Таким образом требования Зеленского не подтверждаются даже теми, кого сам Зеленский считает своим союзниками.

Кроме того, среди сотрудников ЦИК Украины вызывают удивление слова Зеленского о необходимости принимать все решения через референдум.

«Как он себе представляет организацию и проведение голосования в текущих условиях? В какие сроки и в каком порядке будет обеспечена законодательная база для проведения референдума? Кто примет участие в голосовании в условиях, когда около 4 млн украинцев находятся в России, еще 4 млн – в Европе? Даже по Киеву количество избирателей сократилось вдвое. И что он будет делать, если народ не поддержит предлагаемые решения?», – задается вопросом в беседе одна из сотрудниц украинского ЦИК.

2) Интересно, что с негативном к переговорному процессу относится и оппозиция. В частности, Петр Порошенко потребовал «как можно быстрее провести закрытое заседание Рады и проинформировать депутатов о стартовой позиции на этих переговорах». То есть перемога, о которой весь день вещает украинский официоз, рискует обернуться зрадой, на которую намекает оппозиция.

3) Что касается ситуации с военной точки зрения, то генштаб ВСУ и МВД признают отсутствие каких-либо значимых изменений на киевском направлении. Карты контролируемых территорий и воздушных тревог практически не меняются, интенсивность боев соответствует уровню недельной давности. Это подтверждает и заявления Минобороны России от 25 марта, согласно которым штурм Киева не предполагался, а блокирование города необходимо для сковывания сил ВСУ и сосредоточения главного ударного кулака в Донбассе.

Вместе с тем, Пентгагон считает, что Россия перемещает лишь небольшое количество войск от Киева. «Это передислокация, а не отступление. Мы должны ждать большого наступления в других районах Украины. Угроза Киеву не миновала», – говорит представитель Пентагона Джон Кирби. Не вижу оснований с ним спорить.

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Внешний контур

1) Макрон вновь звонил в Кремль. Заявил, что не готов покупать газ за рубли. В ответ услышал, что Франция не сможет провести гуманитарную операцию в Мариуполе. Учитывая недовольство французов ростом цен на топливо и провал пиар-акции по Мариуполю – это не очень хорошо скажется на предвыборной кампании Макрона.

2) Washington Post сообщает, что ВСУ организуют огневые точки в жилых домах и кварталах, используя граждан Украины как «живой щит». Введет ли Зеленский санкции против Washington Post после таких публикаций? Вопрос риторический.

3) Президент Финляндии обсудил с генсеком НАТО принципы принятия в альянс новых государств. Как показывает практика, эти принципы хорошо известны еще с августа 2008 года. Затем они были подтверждены в 2022 году. При этом Ниинисте ранее считался мудрым и взвешенным политиком. Может одумается еще?!

Источник: Телеграм-канал Алексея Нечаева

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