Что ждать от Совета Россия – НАТО

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28 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 10:15  |  vz.ru
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Дефицитный газ из Европы может утекать на Украину

Путин уличил Польшу и Украину в ложных обвинениях в адрес Газпрома REUTERS/Vasily Fedosenko
Владимир Путин назвал враньем заявления о вине России в газовом кризисе у европейцев. Запад перевернул все с ног на голову. Наоборот, Газпром – единственный среди всех поставщиков, кто увеличил поставки в Европу. А от фактической остановки прокачки российского газа по трубопроводу «Ямал – Европа» получают прибыль главные обвинители России – Польша и Украина. Подробности...
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ЕС добивается превращения России в Украину с помощью ВТО

Европа претендует на 20% ВВП России REUTERS/Denis Balibouse
ЕС потребовал взыскать с России 290 млрд евро за ущерб от политики импортозамещения. Соответствующее обращение направлено в ВТО. Ранее схожие претензии озвучили в США. По мнению экспертов, тем самым страны Запада хотят поставить Россию в торгово-экономическое положение Украины. Насколько обоснованы их требования и что этому может противопоставить Москва?  Подробности...
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Уникальное крыло выводит Россию из-под давления Запада

То, что России удалось сделать за два года по спасению проекта МС-21, на Западе мало кто ожидал Пресс-служба Корпорации "Иркут"/ТАСС
России «удалось сделать задел на десятилетия вперед», «теперь будем работать без оглядки на Запад». Такими словами эксперты оценивают первый полет нового российского авиалайнера МС-21 с композитным крылом отечественного изготовления. А совершить такой прорыв российскому авиапрому помогли антироссийские санкции. Каким же образом? Подробности...
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Британия готовит новую Крымскую войну

Британия пытается прибрать к рукам все, что плохо лежит на Украине после США Alastair Grant/Pool/REUTERS
Лондон назвал Россию одной из самых «вызывающе враждебных» стран в мире. На этом фоне СМИ фиксируют растущую активность британских военных на Украине. Более того, в некоторых сферах сотрудничества с Украиной Лондон начал теснить Вашингтон для решения собственных геополитических задач. Какие особые интересы есть у Британии на Украине? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Что ждать от Совета Россия – НАТО

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Само по себе решение провести многосторонние переговоры демонстрирует готовность НАТО обсуждать российские проекты документов, в том числе и самое важное – о нерасширении НАТО на восток. Подробности...

Кто победит в схватке Израиля и Ирана

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
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Обсуждение: 5 комментариев

Россия перехватила стратегическую инициативу

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
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    Что ждать от Совета Россия – НАТО

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		28 декабря 2021, 09:14

    После окончания недавних переговоров между Россией и США президент Джозеф Байден дал понять, что хотел бы провести встречу между РФ и «некоторыми» членами НАТО для обсуждения «обеспокоенностей» России. После того, как Москва передала американцам, а затем и опубликовала сформулированные обеспокоенности (проект соглашения с НАТО и договора с США), обеспокоились уже сами страны – члены альянса, а бюрократическое руководство структуры стало высказываться о недопустимости такого рода сепаратных соглашений. «Мы поддерживаем право всех стран решать свою собственную судьбу, а также иметь внешнюю политику, свободную от вмешательства извне. Отношения НАТО с Украиной касаются только Украины и 30 стран – членов альянса. Мы выступаем категорически против любых попыток разделить общую безопасность НАТО», – говорится в официальном заявлении альянса.

    В итоге Соединенные Штаты, по всей видимости, отказались от встречи избранных и решили привести на совет с Москвой весь Североатлантический блок. «Мы готовы к содержательному диалогу с Россией, я намерен призвать к проведению встречи Совета Россия – НАТО как можно скорее в новом году», – заявил генсек альянса Йенс Столтенберг (который, понятно, единолично такие решения не принимает). Предварительно заседание Совета назначено на 12 января. В российском МИД подтвердили факт получения приглашения, но пока воздерживаются от организационной конкретики. «Сроки, модальности, формат и состав делегации прорабатываются», – говорит замминистра иностранных дел России Александр Грушко. Так, например, Россия хочет, чтобы на мероприятии были не только дипломаты, но и представители оборонных ведомств. «Поскольку речь идет о вопросах военной безопасности, принципиально важно, чтобы в заседании СРН приняли участие высокопоставленные военные», – продолжил Александр Грушко.

    Все горит

    Пока МИД прорабатывает, эксперты начинают обсуждать – благо есть что. С одной стороны, Совет Россия–НАТО – не лучшая форма диалога между Москвой и альянсом. На Совете будут присутствовать ряд стран, которые, мягко говоря, не заинтересованы в российско-западном диалоге и уж тем более не заинтересованы в том, чтобы НАТО и США шли на какие-то компромиссы с Россией. Польша, страны Прибалтики, Великобритания – все они будут пытаться превратить серьезное обсуждение в медийный фарс.

    К тому же им в этом могут помочь страны, не входящие в НАТО. Так, украинские власти настойчиво требуют приглашения на это мероприятие. «Первой и главной темой разговора США, ЕС или НАТО с Россией должно быть завершение международного вооруженного конфликта в Европе, агрессии РФ против Украины. Вопрос евроатлантической безопасности сейчас решается на Украине, поэтому Украина должна участвовать в консультациях по безопасности на эту тему», – говорит министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. И если Киев на это высокое собрание все-таки будет приглашен (а такая вероятность есть – Запад может позвать Украину хотя бы по политическим причинам), то можно будет забыть не только о каком-то конструктиве, но и о сохранении самой тайны переговорного процесса за закрытыми дверями. Все прекрасно понимают, что у украинских чиновников на серьезных мероприятиях трубы не только горят, но еще и текут.

    В свою очередь, по итогам подобного Совета с подобными участниками и подобной риторикой загореться может и у Москвы – если Совет Россия – НАТО закончится скандалом, то в Кремле могут посчитать это отказом Запада серьезно обсуждать российские предложения. И, по словам Владимира Путина, ответ Москвы на западный отказ «может быть самым разным» и «зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты».

    Комнаты для взрослых

    Однако, с другой стороны, у Совета есть и плюсы. Любое переговорное мероприятие в нынешней ситуации нужно и важно. Тем более, если это переговоры между Россией и Западом. «Совет Россия – НАТО может играть важную роль в качестве форума для диалога и обмена информацией в целях сокращения числа случаев неверного понимания и повышения предсказуемости», – раскрывается цель Совета на сайте альянса. Во-вторых, само по себе решение провести многосторонние переговоры демонстрирует готовность НАТО обсуждать российские проекты документов, в том числе и самое важное – о нерасширении НАТО на восток. И присутствие восточноевропейских коллег является доказательством того, что они также рассматривают темы как обсуждаемые, а не как запретные. В дальнейшем Соединенные Штаты (если, конечно, они захотят заключать какие-то соглашения с Москвой) будут использовать сам факт проведения этого Совета как доказательство того, что перед «сепаратными» договорами с Россией они все обсудили с союзниками. Что союзников никто не кидал.

    Да, восточноевропейские и британские участники на этом обсуждении будут вести себя неадекватно. Однако все (ну или почти все) реальные участники переговорного процесса являются взрослыми людьми и понимают, что можно проводить коллективные формальные и пустые заседания с участием приглашенных, а затем встретиться в узком кругу и там уже по-настоящему обсудить все спорные вопросы.  

    Фото: Imago/Rupert Oberhäuser/Reuters

    Конечно, ждать от этого саммита прорывных решений не стоит – Россия и адекватные страны НАТО будут лишь обсуждать эти вопросы, тогда как до итоговых договоренностей еще далеко. Однако, собственно, Москва не требует немедленных решений и не устанавливает никаких дедлайнов на процесс обсуждения. Для РФ главное, чтобы это обсуждение – реальное, а не показное – шло в конструктивном ключе, по направлению к заключению договоренностей. И если «взрослым» странам НАТО нужно для этого демонстративно созвать колхоз, да еще и с приглашенными – потерпим.

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