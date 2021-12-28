Что ждать от Совета Россия – НАТО

После окончания недавних переговоров между Россией и США президент Джозеф Байден дал понять, что хотел бы провести встречу между РФ и «некоторыми» членами НАТО для обсуждения «обеспокоенностей» России. После того, как Москва передала американцам, а затем и опубликовала сформулированные обеспокоенности (проект соглашения с НАТО и договора с США), обеспокоились уже сами страны – члены альянса, а бюрократическое руководство структуры стало высказываться о недопустимости такого рода сепаратных соглашений. «Мы поддерживаем право всех стран решать свою собственную судьбу, а также иметь внешнюю политику, свободную от вмешательства извне. Отношения НАТО с Украиной касаются только Украины и 30 стран – членов альянса. Мы выступаем категорически против любых попыток разделить общую безопасность НАТО», – говорится в официальном заявлении альянса.

В итоге Соединенные Штаты, по всей видимости, отказались от встречи избранных и решили привести на совет с Москвой весь Североатлантический блок. «Мы готовы к содержательному диалогу с Россией, я намерен призвать к проведению встречи Совета Россия – НАТО как можно скорее в новом году», – заявил генсек альянса Йенс Столтенберг (который, понятно, единолично такие решения не принимает). Предварительно заседание Совета назначено на 12 января. В российском МИД подтвердили факт получения приглашения, но пока воздерживаются от организационной конкретики. «Сроки, модальности, формат и состав делегации прорабатываются», – говорит замминистра иностранных дел России Александр Грушко. Так, например, Россия хочет, чтобы на мероприятии были не только дипломаты, но и представители оборонных ведомств. «Поскольку речь идет о вопросах военной безопасности, принципиально важно, чтобы в заседании СРН приняли участие высокопоставленные военные», – продолжил Александр Грушко.

Все горит

Пока МИД прорабатывает, эксперты начинают обсуждать – благо есть что. С одной стороны, Совет Россия–НАТО – не лучшая форма диалога между Москвой и альянсом. На Совете будут присутствовать ряд стран, которые, мягко говоря, не заинтересованы в российско-западном диалоге и уж тем более не заинтересованы в том, чтобы НАТО и США шли на какие-то компромиссы с Россией. Польша, страны Прибалтики, Великобритания – все они будут пытаться превратить серьезное обсуждение в медийный фарс.

К тому же им в этом могут помочь страны, не входящие в НАТО. Так, украинские власти настойчиво требуют приглашения на это мероприятие. «Первой и главной темой разговора США, ЕС или НАТО с Россией должно быть завершение международного вооруженного конфликта в Европе, агрессии РФ против Украины. Вопрос евроатлантической безопасности сейчас решается на Украине, поэтому Украина должна участвовать в консультациях по безопасности на эту тему», – говорит министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. И если Киев на это высокое собрание все-таки будет приглашен (а такая вероятность есть – Запад может позвать Украину хотя бы по политическим причинам), то можно будет забыть не только о каком-то конструктиве, но и о сохранении самой тайны переговорного процесса за закрытыми дверями. Все прекрасно понимают, что у украинских чиновников на серьезных мероприятиях трубы не только горят, но еще и текут.

В свою очередь, по итогам подобного Совета с подобными участниками и подобной риторикой загореться может и у Москвы – если Совет Россия – НАТО закончится скандалом, то в Кремле могут посчитать это отказом Запада серьезно обсуждать российские предложения. И, по словам Владимира Путина, ответ Москвы на западный отказ «может быть самым разным» и «зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты».

Комнаты для взрослых

Однако, с другой стороны, у Совета есть и плюсы. Любое переговорное мероприятие в нынешней ситуации нужно и важно. Тем более, если это переговоры между Россией и Западом. «Совет Россия – НАТО может играть важную роль в качестве форума для диалога и обмена информацией в целях сокращения числа случаев неверного понимания и повышения предсказуемости», – раскрывается цель Совета на сайте альянса. Во-вторых, само по себе решение провести многосторонние переговоры демонстрирует готовность НАТО обсуждать российские проекты документов, в том числе и самое важное – о нерасширении НАТО на восток. И присутствие восточноевропейских коллег является доказательством того, что они также рассматривают темы как обсуждаемые, а не как запретные. В дальнейшем Соединенные Штаты (если, конечно, они захотят заключать какие-то соглашения с Москвой) будут использовать сам факт проведения этого Совета как доказательство того, что перед «сепаратными» договорами с Россией они все обсудили с союзниками. Что союзников никто не кидал.

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Да, восточноевропейские и британские участники на этом обсуждении будут вести себя неадекватно. Однако все (ну или почти все) реальные участники переговорного процесса являются взрослыми людьми и понимают, что можно проводить коллективные формальные и пустые заседания с участием приглашенных, а затем встретиться в узком кругу и там уже по-настоящему обсудить все спорные вопросы.

Конечно, ждать от этого саммита прорывных решений не стоит – Россия и адекватные страны НАТО будут лишь обсуждать эти вопросы, тогда как до итоговых договоренностей еще далеко. Однако, собственно, Москва не требует немедленных решений и не устанавливает никаких дедлайнов на процесс обсуждения. Для РФ главное, чтобы это обсуждение – реальное, а не показное – шло в конструктивном ключе, по направлению к заключению договоренностей. И если «взрослым» странам НАТО нужно для этого демонстративно созвать колхоз, да еще и с приглашенными – потерпим.