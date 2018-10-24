Архангельский подрывник и люди со светлыми лицами

Все, и последнее, что скажу про архангельского подрывника.

В который раз за последнее время просто охреневаю от людей с хорошими и светлыми лицами.

Все эти «парень был доведен до отчаяния», «он выступил за честь и достоинство против пыток», «он взорвал себя за всех запытанных» и так далее.

Еще раз. Вы охренели.

Потому что то, что вы делаете в последние сутки, называется подстрекательством к терроризму. Социальное одобрение. Героизация. Оправдание.

Нет, я никогда ни разу не оправдываю пытки. Никого и никогда. С ними надо бороться. Только вот другими методами.

Но просто за всеми вашими «он диссидент», «бедный мальчик» у меня, надеюсь, ошибочно читается ваше тайное желание, чтобы такое же случилось еще раз. Только чтобы взрывались не вы, а «бедные мальчики».

Что, нет? Жалко бедных мальчиков? Так тогда и не оправдывайте и не одобряйте.

В заключение приведу даже запрещенный прием.

В Дагестане вы сами знаете ситуацию с КТО. Еще в Дагестане на выходе из правительственного квартала, у КПП есть кофейня модная. Там смузи, кофе во френч-прессе, фреши и прочее. На стене кофейни есть темное пятно. Оно осталось от взрыва шахидки несколько лет назад. Тоже, видимо, «доведенной до отчаяния».

Как только вы начинаете рассуждать, что вообще людей убивать нельзя, но «нелюдей можно», вы переходите очень страшную черту. Потому что за вопросом о дагестанских полицейских и архангельских фээсбэшниках неминуемо раскроются «Крылья». Остальные названия я специально называть не буду.

А вот пытать людей все равно нельзя, и с этой практикой надо бороться.

Источник: Блог Екатерины Винокуровой