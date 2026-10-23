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    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

    35 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

    8 комментариев
    23 октября 2026, 15:20 • Новости дня

    Анонсированы гастроли американского рэпера Flo Rida в России

    Тур по России американского рэпера Flo Rida запланировали на 2027 год

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В 2027 году американский хип-хоп-исполнитель Flo Rida приедет в Россию с эксклюзивной концертной программой, которая начнется с масштабного выступления в Москве.

    «Легенда нулевых вернется в Россию в 2027 году и прокатится с эксклюзивным шоу по городам нашей страны», – сообщили РИА «Новости» в концертном агентстве Say Agency.

    Отмечается, что первый стадионный концерт исполнителя состоится 28 августа 2027 года на площадке «ВТБ Арена» в Москве. Остальные города проведения выступлений организаторы пообещали объявить позднее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Латвии отменили выступления нескольких западных поп-звезд из-за их связи с российской концертной индустрией.

    В прошлом месяце музыкальный продюсер Павел Рудченко выразил уверенность в проведении московского концерта американского рэпера Канье Уэста в 2027 году.

    Летом нидерландский музыкант Ян Стадхаудерс столкнулся с отменой выступлений в Европе после поездки на московский фестиваль.

    22 октября 2026, 21:22 • Новости дня
    Сыгравший в «Ментовских войнах» актер Старцев погиб в зоне СВО
    Сыгравший в «Ментовских войнах» актер Старцев погиб в зоне СВО
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский актер Ефим Старцев погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции в возрасте 50 лет.

    О смерти артиста стало известно из сообщения его окружения, передает ТАСС. «Ефима не стало, он погиб почти месяц назад, 30 сентября, защищая Родину», – заявил собеседник агентства.

    Среди известных актерских работ Старцева – роль охранника Панайотова в девятом сезоне сериала «Ментовские войны» и бандита в проекте «Наш спецназ 3».

    Ранее актер сериалов «След» и «Глухарь» Дербышев погиб в зоне СВО.

    В феврале коллега актера Николая Ткаченко сообщил о его гибели в зоне специальной военной операции.

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    23 октября 2026, 10:05 • Новости дня
    Economist раскрыл положения нового плана США по урегулированию на Украине

    The Economist: США предложили создать демилитаризованную зону в Донбассе

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты подготовили новый пакет предложений по урегулированию конфликта на Украине, который включает создание демилитаризованной зоны в Донбассе и отказ Киева от вступления в НАТО.

    В рамках сделки России могут предложить экономическое сотрудничество с США, ослабление санкций и нормализацию политических отношений. Дополнительным стимулом для Москвы может стать возобновление поставок российского газа в Европу, включая восстановление работы газопровода «Северный поток». Новый план предполагает создание демилитаризованной зоны в Донбассе, сообщают «Вести» со ссылкой на британский журнал The Economist.

    Украина сможет рассчитывать на инвестиционный пакет и перспективу членства в Евросоюзе при условии отказа от вступления в НАТО. При этом украинские чиновники пока не располагают полной информацией о последних предложениях.

    Российская сторона ранее обращала внимание, что публичное обсуждение договоренностей способно навредить дипломатическому процессу. В Кремле подчеркивали, что посредничество при столь сложных переговорах должно осуществляться в тишине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу госсекретарь США Марко Рубио и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудили усилия по мирному урегулированию украинского конфликта.

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что глава киевского режима обманывает западную аудиторию, объясняя необходимость прекращения огня подготовкой к президентским выборам.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что публичное обсуждение договоренностей, достигнутых на встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, может только навредить.

    Президент Владимир Путин заявил, что Москва готова возобновить трехсторонние контакты по Украине для достижения окончательного мирного соглашения.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    22 октября 2026, 15:58 • Новости дня
    Дмитриев назвал сроки проведения бизнес-форума России, США и Германии

    Дмитриев: Форум России, США и ФРГ может пройти во втором квартале 2027 года

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что деловой форум с участием российского, американского и немецкого бизнеса пройдет во втором квартале 2027 года.

    Место проведения предстоящего бизнес-форума России, США и ФРГ пока не определено, передает РИА «Новости». «Мы ожидаем, что он состоится где-то во втором квартале следующего года», – сказал Дмитриев в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума в Стамбуле.

    Глава РФПИ добавил, что в работе форума могут принять участие представители других стран. По его словам, запросы поступают от итальянского и французского бизнеса, поэтому организаторам предстоит определить целесообразность приглашения исключительно немецких и американских компаний. Дмитриев также напомнил о поддержке инициативы проведения встреч со стороны Американской торговой палаты (AmCham).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил о поступлении более 20 заявок от немецкого бизнеса на участие в бизнес-форуме.

    Президент Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи назвал позитивным шагом инициативу проведения делового форума с участием США, России и Германии.

    Глава РФПИ заявил о необходимости бизнес-форума между государствами ради восстановления делового диалога.

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    23 октября 2026, 10:57 • Новости дня
    Первый танкер с российским дизелем направился в Нью-Йорк

    Reuters: Первый танкер с 40 тыс. тонн российского дизеля направился в Нью-Йорк

    Первый танкер с российским дизелем направился в Нью-Йорк
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Первый танкер с 40 тыс. тонн российского дизельного топлива отправился в Нью-Йорк после достижения договоренностей между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, сообщает Reuters.

    Первый танкер с российским дизельным топливом направляется к американскому побережью, передает Reuters со ссылкой на данные системы отслеживания судов LSEG.

    На борту судна – 326,8 тыс. баррелей нефтепродуктов, водоизмещение танкера составляет 50 тыс. тонн, передает РИА «Новости».

    Судно Agioi Fanendes под флагом Мальты 22 октября загрузило топливо в балтийском порту Приморск. Прибытие танкера в Нью-Йорк ожидается 7 ноября.

    Поставка осуществляется в рамках соглашения, по которому Москва согласилась снять ограничения на экспорт дизельного топлива и возобновить его поставки на мировые рынки, включая американский. Договоренность направлена на снижение мировых цен.

    Вице-премьер Александр Новак сообщил о планах восстановить экспорт дизельного топлива до 3–3,5 млн тонн ежемесячно к концу года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о позитивном эффекте договоренности о поставках дизельного топлива на мировые рынки.

    В среду помощник президента Юрий Ушаков сообщил о начале практической реализации соглашения между Москвой и Вашингтоном.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал Владимиру Путину благодарность от американского лидера Дональда Трампа за решение об экспорте дизеля.

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    22 октября 2026, 18:42 • Новости дня
    Крид принес извинения за лонгслив с кадром из фильма «Иди и смотри»

    Егор Крид извинился за лонгслив с героем фильма «Иди и смотри» в клипе

    Tекст: Денис Тельманов

    Певец Егор Крид принес извинения за появление в своем клипе в лонгсливе с изображением главного героя военной драмы «Иди и смотри», признавшись, что не знал об истории создания картины.

    Певец извинился за появление в клипе на песню «Милый ублюдок» в одежде с портретом персонажа картины, которому дизайнеры добавили пирсинг и татуировки, передает РИА «Новости».

    «Никого обидеть не хотел, про фильм слышу впервые, все кадры с лонгсливом в клипе «Милый ублюдок» заблюрены в срочном порядке», – заявил артист.

    Крид добавил, что приобрел дизайнерскую вещь в магазине и не вкладывал в свой образ политического или исторического смысла. Исполнитель подчеркнул священное отношение к памяти о Великой Отечественной войне и пообещал впредь внимательно проверять изображения на приобретаемых вещах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг зрители возмутились выходом музыкального клипа с изображением героя фильма о зверствах нацистов.

    Российский певец заблюрил изображение персонажа на лонгсливе после сообщений о возможной проверке со стороны киностудии «Мосфильм».

    В прошлом году более 300 человек подписали петицию против присвоения артисту звания заслуженного артиста Башкирии.

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    22 октября 2026, 17:47 • Новости дня
    Егор Крид скрыл постер из фильма «Иди и смотри» в клипе после скандала
    Егор Крид скрыл постер из фильма «Иди и смотри» в клипе после скандала
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский певец Егор Крид заблюрил изображение главного героя фильма «Иди и смотри» на своем лонгсливе в клипе после сообщений о возможной проверке со стороны киностудии «Мосфильм».

    Ранее представитель «Мосфильма» заявил РИА «Новости», что студия не давала разрешения на использование постера и намерена проверить ситуацию юридически.

    В клипе «Милый ублюдок» Крид появился в одежде, на которой портрет героя драмы об оккупации Белоруссии был изменен: персонажу добавили пирсинг, татуировки и надпись. Сейчас это изображение в ролике скрыто размытым квадратом.

    Фильм «Иди и смотри» о зверствах нацистов в Белоруссии режиссера Элема Климова вышел в 1985 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг певец Егор Крид вызвал возмущение зрителей появлением в музыкальном клипе в лонгсливе с изображением героя фильма «Иди и смотри».

    Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к Егору Криду после скандала вокруг концерта исполнителя.

    До этого Петербургское УФАС возбудило дело в отношении Егора Крида из-за скрытой рекламы алкоголя в клипе.

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    22 октября 2026, 18:15 • Новости дня
    ЕС испугался исключения из урегулирования на Украине из-за диалога США и России

    FT: ЕС испугался исключения из урегулирования на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские дипломаты опасаются, что из-за активизации диалога Москвы и Вашингтона Брюссель останется за рамками мирного урегулирования украинского конфликта, пишет газета Financial Times (FT).

    Руководство Евросоюза стремится получить место за столом переговоров на случай неблагоприятного для Брюсселя развития ситуации, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    «Если все полетит к чертям, лучше, чтобы они были там», – заявил европейский дипломат, комментируя встречи представителей Еврокомиссии со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Очередной визит американского представителя в Россию заставил европейских чиновников всерьез забеспокоиться о возможном изменении позиции США в пользу Москвы. Из-за этих опасений делегаты от ЕС на встрече в Осло настаивали на своем участии во всех этапах мирного процесса.

    Европейские лидеры предлагают лоббировать начало консультаций России, США и Украины на техническом уровне, чтобы лишь затем переходить к переговорам руководителей государств. Европейские союзники Киева также пытаются сформировать дополнительный дипломатический трек с рабочими группами для обсуждения отдельных вопросов будущего мирного соглашения.

    Представитель Еврокомиссии подчеркнул важность присутствия Брюсселя за столом переговоров для изложения европейской позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин попросил спецпосланника президента США Стива Уиткоффа поделиться результатами прошедших в Норвегии переговоров по украинскому урегулированию.

    Уиткофф выразил надежду на возобновление консультаций в формате Россия – США – Украина.

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    22 октября 2026, 19:13 • Новости дня
    Уиткофф в шпаргалке на встречу с Путиным обозначил Зеленского буквой Z

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в шпаргалке, которую взял с собой на переговоры с президентом Владимиром Путиным, обозначил Владимира Зеленского всего одной буквой Z.

    «Встретился с европейцами и З (в оригинале Z) вчера», – говорится в записях Уиткоффа, которые он держал в руке на встрече с российским лидером. В шпаргалке также упоминались «трехсторонние переговоры», передает РИА «Новости».

    Первым пунктом значились «спасибо» и «приветствия от Трампа». Кроме того, на листе бумаги можно разобрать слова «я чувствую импульс», «нужно», «развивать». Также в записях можно разглядеть слово, похожее на «сделку».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности России возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.

    В тот же день спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о существовании задела для прекращения огня на Украине.

    На прошлой неделе президент США Дональд Трамп назвал возобновление Украиной ударов по российским НПЗ «позором».

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    22 октября 2026, 18:06 • Новости дня
    У блогера Лерчек обнаружили прогрессирование рака желудка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), страдающая раком желудка четвертой стадии, сообщила о прогрессировании заболевания и возобновлении курса химиотерапии.

    Лерчек сообщила, что обнаруженный у нее рак желудка перешел в прогрессирующую стадию с появлением метастазов, пишет РИА «Новости». «Я сдала ПЭТ-КТ и, к сожалению, исследование показало, что метастазы начали расти опять по всему телу: в надпочечниках, в яичниках они опять вернулись, в легких, и рак начал прогрессировать с новой силой», – сказала Чекалина в видео, опубликованном отцом ее четвертого ребенка Луисом Сквиччиарини.

    По словам Сквиччиарини, из-за сильных болей блогеру назначили повторный курс химиотерапии. Врачи также рекомендовали ей рассмотреть возможность CAR-T-клеточной терапии в Китае. Чекалина надеется, что суд разрешит ей выезд за границу для лечения.

    В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, после чего была госпитализирована в онкологическую реанимацию с диагнозом рак желудка четвертой стадии. Ранее она завершила курс химиотерапии, однако, по информации источника из ее окружения, таргетную терапию ей предстоит проходить пожизненно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле блогер Валерия Чекалина (Лерчек) намеревалась уехать в Сербию для восстановительных процедур. В июне новое медицинское обследование показало сохранение онкологического заболевания.

    В марте адвокат Константин Третьяков сообщил об отказе следователя отпустить обвиняемую в валютных махинациях Чекалину к врачу.

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    22 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Мосгорсуд назначил дату пересмотра приговора блогеру Лерчек

    Мосгорсуд назначил на 17 ноября пересмотр приговора блогеру Лерчек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский городской суд рассмотрит апелляционные жалобы на приговор блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) по делу о выводе средств за рубеж 17 ноября.

    Апелляционные инстанции рассмотрят жалобы защиты и представление прокурора на решение суда первой инстанции, передает РИА «Новости». «Судебное заседание назначено на 17 ноября», – отмечается в материалах дела.

    В июле Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам условно и штрафу в 763,5 млн рублей. Ей также запретили администрировать сайты в течение трех лет. Защита потребовала оправдать блогера, а прокуратура запросила ужесточение условного срока до шести лет.

    Следствие установило, что с осени 2021 года по зиму 2022 года Чекалина, ее бывший супруг Артем Чекалин и партнер Роман Вишняк перевели более 251,5 млн рублей от продаж фитнес-марафонов на счет компании в ОАЭ по подложным документам. Адвокаты обвиняемой отвергали версию следствия, заявляя, что ложные данные в банк не предоставлялись.

    Ранее бывший супруг блогера получил семь лет колонии и штраф в размере 194 млн рублей. Признавшего вину Вишняка суд приговорил к двум с половиной годам лишения свободы и штрафу в 500 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду апелляционная инстанция Московского городского суда признала законным приговор бывшему мужу Чекалиной.

    В августе Гагаринский суд Москвы принял к рассмотрению апелляционную жалобу блогера по делу о переводах за границу.

    До этого представители гособвинения направили в Мосгорсуд полное мотивированное определение по делу блогера.

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    22 октября 2026, 19:15 • Новости дня
    Волочкова опровергла сообщения о госпитализации

    Tекст: Ольга Иванова

    Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова опровергла информацию о госпитализации из-за осложнений после операции, заявив о подготовке к очередному концерту.

    Волочкова не была госпитализирована из-за осложнений после операции на ноге, передает РИА «Новости». «Какая больница? Мне на сцену выходить через полтора часа, у меня концерт в Раменском, меня ждут четыре детских коллектива», – заявила артистка.

    Она пояснила, что недавно посещала ЦИТО для прохождения обследования после операции, перенесенной в феврале, и отправки снимков МРТ немецким врачам. «Но поехать и сделать МРТ – это не попасть в больницу», – добавила балерина.

    По ее словам, после хирургического вмешательства она уже дала 27 концертов. Волочкова подчеркнула, что левая стопа у нее напряжена с детства, и она продолжает танцевать через боль из-за артроза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Анастасия Волочкова призналась в нежелании приходить на спектакли в Большой театр.

    В конце прошлого года балерина рассказала о потере семьей жилья из-за действий мошенников.

    Летом прошлого года она раскритиковала решение телеведущей Даны Борисовой оплатить пластические операции дочери.

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    23 октября 2026, 06:36 • Новости дня
    Москва нацелилась на организацию встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    МИД подтвердил стремление Москвы провести встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва нацелена на проведение трехсторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина.

    Организация подобных дипломатических контактов представляет собой сложную задачу с точки зрения логистики и формирования повестки дня, передает РИА «Новости».

    «Поэтому в настоящее время мы пока нацелены на то, чтобы она состоялась. Для этого нужно, чтобы сошлись звезды в правильном порядке», – сказал Руденко.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал о возможности проведения трехсторонних переговоров лидеров государств на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин сообщил о возможности провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на полях ноябрьского саммита.

    Во вторник заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил о заинтересованности Москвы, Вашингтона и Пекина в проведении трехсторонней встречи.

    В понедельник президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть перспективу совместных переговоров для обсуждения ядерного вооружения.

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    23 октября 2026, 05:53 • Новости дня
    Косачев исключил введение безвизового режима с США и Евросоюзом

    Косачев исключил безвизовый режим с США и Евросоюзом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В обозримом будущем установление безвизового режима между Россией и США или Евросоюзом исключено, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

    «С моей точки зрения, безвизового режима для нас не будет ни с Соединенными Штатами Америки, ни со странами Европейского Союза, ни с какими-то другими нашими оппонентами и недоброжелателями», – сказал политик в интервью ТАСС.

    По его словам, это связано с информационным вакуумом, который Запад создает вокруг России, передавая о ней «либо плохо, либо ничего». Российские граждане, которые могли бы рассказать правду местным жителям, туда практически не ездят, добавил сенатор.

    «Если в эти страны начнет приезжать большое количество россиян, то большее количество американцев или граждан европейских стран получат возможность узнавать информацию из первых уст», – заключил Косачев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил о демонстрации «гуманитарного подхода» Евросоюза во всей красе через идеи о полном отказе в выдаче туристических виз россиянам.

    В сентябре дипломатический источник сообщил об отказе государств Европейского союза с развитым туристическим сектором поддерживать инициативу Еврокомиссии по масштабному запрету на выдачу шенгенских виз гражданам России.

    Летом вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о проработке Москвой возможности введения безвизового режима для граждан ряда азиатских и ближневосточных государств.

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    23 октября 2026, 08:17 • Новости дня
    Мирошник: США создают условия для переговоров Москвы и Киева

    Tекст: Дарья Григоренко

    США предоставляют «добрые услуги» и создают условия для договоренностей между Украиной и Россией, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Президент уже неоднократно говорил, что в конечном итоге договариваться будут украинская и российская стороны. А Соединенные Штаты в данном случае предоставляют добрые услуги. Поэтому они создают условия для договоренности и, соответственно, создают необходимый фон для того, чтобы можно было договориться», – заявил Мирошник «Известиям».

    Он добавил, что дальнейшее развитие переговорного процесса зависит от готовности украинской стороны перейти к практическим шагам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент США Дональд Трамп сообщил об обсуждении темы украинского урегулирования на возможных трехсторонних переговорах Вашингтона, Москвы и Пекина.

    В среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду на возобновление переговоров в формате Россия – США – Украина.

    В тот же день президент Владимир Путин попросил Уиткоффа поделиться результатами переговоров по украинскому урегулированию в Норвегии.

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    23 октября 2026, 10:43 • Новости дня
    Вэнс опроверг слова сенатора США о манипулировании со стороны России

    Вэнс отверг заявления о манипулировании со стороны России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс отверг утверждения американского сенатора Тома Тиллиса, что Россия якобы манипулирует Дональдом Трампом, а также поддержал отмену санкций против российского дизеля.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс опроверг утверждения о манипулировании американским лидером Дональдом Трампом со стороны России, передает РИА «Новости» со ссылкой на iHeart.

    «Могу заверить вас, что никто не вертит президентом США. Он вполне реалистично оценивает ситуацию», – заявил Вэнс в ответ на обвинение сенатора-республиканца Тома Тиллиса, что россияне «крутят им как хотят».

    Кроме того, вице-президент поддержал решение снять санкции с российского дизельного топлива. По его словам, этот шаг позволит снизить расходы американских фермеров и потребителей, столкнувшихся с высокими ценами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Чехии Петр Павел заявил, что решение Дональда Трампа снять санкции с поставок российского дизельного топлива отдалило перспективу достижения перемирия на Украине.

    В среду Дональд Трамп назвал введение новых ограничительных мер против Москвы причиной возможного срыва переговоров об освобождении осужденного в России американца Стефана Хаббарда.

    В понедельник госсекретарь США Марко Рубио объяснил приостановку действия антироссийских санкций потребностями Индии в импорте нефти.

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    Российская валюта ломает осенние тренды

    Исторически так сложилось, что с осени до конца года рубль, как правило, ослабевает. Не обязательно сильно, но тренд на снижение заметен. В этом году рубль сначала так и делал, еще с конца лета. Однако на этой неделе он неожиданно начал крепнуть даже несмотря на то, что Минфин в этом месяце кратно увеличил скупку валюты в рамках бюджетного правила. Что случилось? Подробности

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    Грузия выбрала человека для «ключевой роли» в России

    После долгого перерыва правительство Грузии назначило нового специального представителя премьер-министра по отношениям с Россией. Им стал весьма статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. О чем это говорит? К чему готовятся в Тбилиси? Подробности

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    Безэкипажные танки возьмут на себя опасные задачи

    В российской армии планируют создать подразделения безэкипажных танков. Такую технику уже испытали на учениях «Центр-2026» на полигоне «Чебаркульский». Как будут устроены эти подразделения, какие задачи смогут выполнять тяжелые боевые роботы и с какими ограничениями столкнется их применение на поле боя? Подробности

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    Евросоюзу указали на спасение от смерти в СНГ

    Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель представила план по реформированию Евросоюза и его институтов. Если реформы удастся воплотить, ЕС начнет напоминать СНГ – Содружество Независимых Государств. Возможно, это его единственный путь к спасению. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Польша оставила Украину без оружия

      Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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      Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

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    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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