Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.3 комментария
Анонсированы гастроли американского рэпера Flo Rida в России
Тур по России американского рэпера Flo Rida запланировали на 2027 год
В 2027 году американский хип-хоп-исполнитель Flo Rida приедет в Россию с эксклюзивной концертной программой, которая начнется с масштабного выступления в Москве.
«Легенда нулевых вернется в Россию в 2027 году и прокатится с эксклюзивным шоу по городам нашей страны», – сообщили РИА «Новости» в концертном агентстве Say Agency.
Отмечается, что первый стадионный концерт исполнителя состоится 28 августа 2027 года на площадке «ВТБ Арена» в Москве. Остальные города проведения выступлений организаторы пообещали объявить позднее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Латвии отменили выступления нескольких западных поп-звезд из-за их связи с российской концертной индустрией.
В прошлом месяце музыкальный продюсер Павел Рудченко выразил уверенность в проведении московского концерта американского рэпера Канье Уэста в 2027 году.
Летом нидерландский музыкант Ян Стадхаудерс столкнулся с отменой выступлений в Европе после поездки на московский фестиваль.