СМИ: Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» работал в США

RT: Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» работал в США

Tекст: Валерия Городецкая

Информация о бывшем месте работы Журавлева есть в его социальных сетях, передает RT. Там также указано, что он родился в Киеве и является выпускником университета им. Тараса Шевченко.

Мать Журавлева работала в Государственной фискальной службе Украины, а сын Тимур также связан с дайвингом – он работает фрилансером в PADI, сообщает телеканал.

Кроме того, в немецких СМИ упоминается некая Светлана У., которая, предположительно, сопровождала Журавлева во время диверсии на «Северных потоках». В своих социальных сетях она активно поддерживала ВСУ и собирала средства для украинской армии. Она также позиционирует себя как организатор дайвинг-туров.

Ранее газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, почему дело по подрыву «Северных потоков» сдвинулось с мертвой точки.