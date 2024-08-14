Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.11 комментариев
СМИ: Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» работал в США
RT: Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» работал в США
Украинский дайвер Владимир Журавлев, которого прокуратура Германии подозревает в подрыве «Северных потоков», работал в американской Ассоциации инструкторов по дайвингу PADI, пишут СМИ.
Информация о бывшем месте работы Журавлева есть в его социальных сетях, передает RT. Там также указано, что он родился в Киеве и является выпускником университета им. Тараса Шевченко.
Мать Журавлева работала в Государственной фискальной службе Украины, а сын Тимур также связан с дайвингом – он работает фрилансером в PADI, сообщает телеканал.
Кроме того, в немецких СМИ упоминается некая Светлана У., которая, предположительно, сопровождала Журавлева во время диверсии на «Северных потоках». В своих социальных сетях она активно поддерживала ВСУ и собирала средства для украинской армии. Она также позиционирует себя как организатор дайвинг-туров.
Ранее газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, почему дело по подрыву «Северных потоков» сдвинулось с мертвой точки.