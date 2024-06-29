Ракета ВСУ влетела в учебный класс школы в Донецке

Украинская ракета пробила крышу школы в Донецке и влетела в класс

Tекст: Вера Басилая

По словам Картамышевой, ракета попала в кабинет младших классов, пострадавших нет, в школе был только дежурный. В самом учебном заведении разрушено перекрытие и крыша, остекленение в учебных мастерских, передает РИА «Новости».

По сообщениям представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки ВСУ 36 раз обстреляли республику, ранены четыре мирных жителя, еще двое погибли, шесть домов разрушены.

Ранее ВСУ обстреляли эвакуационную колонну в ДНР, семь человек погибли.