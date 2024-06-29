У Вашингтона всё меньше привлекательных стимулов, за которые люди готовы что-то делать для него, и даже перекладывающие бумажки чиновники сразу требуют от гегемона максимально высокую цену за свои услуги.0 комментариев
Ракета ВСУ влетела в учебный класс школы в Донецке
Украинская ракета пробила крышу школы в Донецке и влетела в класс
При обстреле ВСУ ракета пробила крышу школы №91 в Донецке и влетела в учебный класс, разбито более трех десятков окон и поврежден фасад и мастерская, сообщила директор школы Елена Картамышева.
По словам Картамышевой, ракета попала в кабинет младших классов, пострадавших нет, в школе был только дежурный. В самом учебном заведении разрушено перекрытие и крыша, остекленение в учебных мастерских, передает РИА «Новости».
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки ВСУ 36 раз обстреляли республику, ранены четыре мирных жителя, еще двое погибли, шесть домов разрушены.
Ранее ВСУ обстреляли эвакуационную колонну в ДНР, семь человек погибли.