НАТО отказалось заниматься подготовкой военных на территории Украины

Tекст: Ольга Никитина

Также Столтенберг сообщил, что перед НАТО стоят две основные задачи: помощь Украине и предотвращение эскалации конфликта, чтобы он не распространился на другие территории за пределами Украины и не перерос в полномасштабную войну НАТО с Россией в Европе.

НАТО, подчеркнул он, не будет стороной конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

Также Столтенберг пообещал, что «сил НАТО не будет на земле».

Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял ранее, что нападение России на страну НАТО невозможно, разговоры об этом на Западе являются маневром для подготовки к войне.