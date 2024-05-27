Историки даже зафиксировали примерную дату перелома – когда представительская демократия перестала работать. Распад начался с Великобритании, когда PR-технологии вытеснили реальный диалог с нацией, а политические манипуляции заменили общественную дискуссию. Когда в политическую практику решено было привнести методы маркетинга.2 комментария
НАТО отказалось заниматься подготовкой военных на территории Украины
НАТО не собирается осуществлять подготовку военных на территории Украины, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе парламентской ассамблеи военного блока.
Также Столтенберг сообщил, что перед НАТО стоят две основные задачи: помощь Украине и предотвращение эскалации конфликта, чтобы он не распространился на другие территории за пределами Украины и не перерос в полномасштабную войну НАТО с Россией в Европе.
НАТО, подчеркнул он, не будет стороной конфликта на Украине, передает РИА «Новости».
Также Столтенберг пообещал, что «сил НАТО не будет на земле».
Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял ранее, что нападение России на страну НАТО невозможно, разговоры об этом на Западе являются маневром для подготовки к войне.