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    16 мая 2024, 13:49 • Новости дня

    Средства ПВО сбили за сутки три самолета МиГ-29 ВВС Украины

    Минобороны: Средства ПВО сбили за сутки три самолета МиГ-29 ВВС Украины

    Средства ПВО сбили за сутки три самолета МиГ-29 ВВС Украины
    @ Danil Shamkin/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что система ПВО сбила за сутки три самолета МиГ-29 ВВС Украины.

    Кроме того, уничтожены 25 беспилотников, семь американских оперативно-тактических ракет ATACMS и «Точка-У», пять снарядов РСЗО HIMARS производства США и «Ольха», пять французских управляемых авиабомб Hammer, четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM.

    Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 600 самолетов, 274 вертолета, 24 111 беспилотников, 521 ЗРК, 16 053 танка и других бронемашин, 1,3 тыс. боевых машин РСЗО, 9607 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 753 единицы спецтехники.

    Ранее стало известно, что российские войска начали освобождать Липцы в Харьковской области.

    15 мая 2024, 21:05 • Новости дня
    В Харькове развернули блокпосты

    Желающих эвакуироваться из Харькова мужчин стали задерживать на блокпостах

    В Харькове развернули блокпосты
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины развернули в Харькове блокпосты, на которых задерживают мужчин и передают их в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата), сообщили в силовых структурах.

    Собеседник ТАСС сообщил, что глава Харькова принял меры для того, чтобы удержать мужчин, подлежащих мобилизации: на блокпостах их сразу передают военкомам.

    Кроме того, в Харьковской области объявлен план-перехват из-за массового бегства солдат ВСУ с фронта, а мобильные блокпосты усилили бронетехникой и вооруженными людьми без опознавательных знаков, предположительно сотрудниками СБУ.

    Ранее сообщалось, что семьи с детьми стали массово уезжать из Харькова, жители убирают с сайтов объявления о продажах своих автомобилей.

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    15 мая 2024, 22:19 • Новости дня
    ВСУ перебросили штурмовую бригаду «Лють» из-под Часова Яра к Харькову

    Украинская штурмовая бригада «Лють» переброшена из-под Часова Яра на Волчанское направление

    ВСУ перебросили штурмовую бригаду «Лють» из-под Часова Яра к Харькову
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Элитная штурмовая бригада украинской национальной полиции «Лють» переброшена из-под Часова Яра в Харьковскую область Украины, сообщили в силовых структурах.

    В силовых структурах заявили, что бригаду перевели «на Волчанское направление», передает ТАСС.

    Напомним, в Киеве заявили, что в Харьковской области складывается критическая обстановка для вооруженных сил Украины. В Минобороны России сообщили в среду, что российские войска освободили Глубокое и Лукьянцы. Генштаб ВСУ признал отступление около Волчанска


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    15 мая 2024, 21:59 • Новости дня
    Польский военный: Украинские потери настолько велики, что стали обыденностью

    Польский подполковник Левандовский: Запад Украины воспринимает боевые действия в стране как обыденность

    Польский военный: Украинские потери настолько велики, что стали обыденностью
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Население западной Украины привыкло к боевым действиям в стране, большие потери стали для украинцев обыденностью, заявил польский подполковник Петр Левандовский.

    «Все мы помним эти ролики с Украины, на которых машины с телами погибших солдат проезжали мимо рядов стоящих на коленях людей. Этого больше нет», – отметил Левандовский в беседе с Onet, передает РИА «Новости».

    Это произошло не из-за того, что люди не готовы преклонять колени перед павшими, а потому, что украинские потери настолько велики, что это уже «стало обыденностью».

    «К военным действиям привык не только Запад, но и Западная Украина тоже», – констатировал военный. Он также заявил о маргинализации темы конфликта в сознании населения Западной Украины.

    Ранее президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине.

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    16 мая 2024, 09:38 • Новости дня
    Жога рассказал о больших потерях ВСУ

    Жога: Из-за больших потерь ВСУ испытывают дефицит бойцов на фронте

    Жога рассказал о больших потерях ВСУ
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ испытывают дефицит личного состава из-за больших потерь на фронте, сообщил председатель парламента ДНР Артем Жога.

    По его словам, ВСУ несут огромные санитарные и безвозвратные потери и испытывают дефицит в живой силе, передает ТАСС. Жога отметил также, что мобилизация на Украине не решила проблем ВСУ, а лишь изменила отношение к действующей украинской власти.

    Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС России генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что потери ВСУ в ходе спецоперации приближаются к 700 тыс. человек.

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    16 мая 2024, 11:55 • Новости дня
    Российские войска начали освобождать Липцы в Харьковской области
    Российские войска начали освобождать Липцы в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные начали работу по освобождению села Липцы в Харьковской области, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев.

    По его словам, главным городом, который в данный момент на пороге полного освобождения, является Волчанск, после него – населенный пункт Липцы, где уже на подступах находятся российские военные, передает РИА «Новости».

    Ганчев отметил, что активно работает авиация, не смолкают звуки артиллерии.

    По словам главы администрации, российские войска уверенно двигаются вперед.

    Днем ранее российские войска освободили Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что своими продвижениями по всей линии фронта ВС России смогли навязать противнику собственные правила игры, стратегическую шахматную партию.

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    15 мая 2024, 22:43 • Новости дня
    Украина атаковала Белгородскую область авиабомбами Hammer и дронами

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО уничтожила две управляемые авиационные бомбы французского производства Hammer над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об атаке дронов на ряд населенных пунктов.

    Как сообщило в Telegram Минобороны, киевский режим с 20.00 до 20.30 мск предпринял попытку устроить террористические атаки c применением управляемых авиабомб.

    Гладков сообщил в Telegram, что в результате атаки беспилотников никто не пострадал. Атакам подверглись село Цаповка Борисовского района, села Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе.

    Напомним, утром уже сообщалось, что над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник. В ночь на 15 мая ПВО сбила 17 беспилотников ВСУ, а также две противорадиолокационные ракеты HARM, две управляемые авиабомбы Hammer и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» над рядом регионов России, включая Белгородскую область. Минобороны впервые заявило об уничтожении французской авиабомбы AASM Hammer в марте.

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    16 мая 2024, 13:38 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение «Кракену» и «Иностранному легиону» в Харьковской области
    Российские войска нанесли поражение «Кракену» и «Иностранному легиону» в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Националистическое украинское спецподразделение «Кракен» и «Иностранный легион» поражены в ходе действий российской группировки «Север» в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Группировка в этом регионе также поразила подразделения 125-й бригады теробороны, 15-го пограничного отряда у Дергачей, Липцов и Волчанска, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также отражены две контратаки у Старицы и Глубокого в Харьковской области.

    ВСУ потеряли до 205 человек, три танка, две боевые бронированные машины, польскую САУ Krab, гаубицу Д-30 и машину РСЗО БМ-21 «Град».

    Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и поразила формирования 21-й механизированной бригады ВСУ у Красного Лимана в ДНР. Отражены две контратаки 44-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии у Берестового (Харьковская область) и Стельмаховки (ЛНР).

    Там ВСУ потеряли до 40 человек и две гаубицы Д-20.

    «Южная» группировка заняла более выгодные рубежи, поразила живую силу и технику 5-й штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ у Часова Яра и Антоновки в ДНР.

    За сутки в зоне ответственности этой группировки украинская армия потеряла свыше 520 человек, четыре бронемашины, американскую гаубицу М777, САУ «Акация».

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    16 мая 2024, 12:54 • Новости дня
    Онуфриенко объяснил переброску бригады ВСУ «Лють» из-под Часова Яра к Харькову

    Военный аналитик Онуфриенко: Бригада ВСУ «Лють» не сможет удержать Волчанск

    Онуфриенко объяснил переброску бригады ВСУ «Лють» из-под Часова Яра к Харькову
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Задействование бригады «Лють» в Харьковской области не поможет ВСУ изменить ситуацию. Россия продолжает штурм Волчанска, его взятие – вопрос времени. Причем главная проблема противника не в отсутствии живой силы, а в плохой системе укреплений, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ВСУ перебросили штурмовую бригаду «Лють» из-под Часова Яра к Харькову.

    «ВСУ привыкли называть каждую бригаду, не имеющую отношения к теробороне, элитной. «Лють» в этом плане не стала исключением. Между тем численность данного формирования до сих пор не превышает 1,5 тыс. человек. Нехватка людей ощущается достаточно остро, и это сказывается на боеспособности подразделения», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Однако не стоит недооценивать противника. Они обладают богатым опытом участия в боевых действиях и достаточно умело передают навыки новобранцам. Кроме того, члены бригады сохраняют высокий уровень мотивации, поскольку в ее рядах присутствует немало сторонников националистических идей», – добавляет он.

    «Переброска формирования к Харькову говорит об осознании командованием ВСУ уровня угрозы на этом направлении. Скорее всего, целью бригады станет создание препятствий нашим войскам во время продвижения южнее Волчанска. Отражение атаки на этот населенный пункт имеет принципиальное значение для Украины», – убежден эксперт.

    «Его взятие позволит России углубиться в территории, контролируемые противником, и в перспективе выйти к Купянску с запада. В этом случае шансы на удержание города для ВСУ будут практически сведены к нулю», – считает собеседник.

    «Тем не менее спасти Волчанск «Лють» уже не сможет. Все, на что данная бригада способна рассчитывать, это непродолжительное удерживание южной части населенного пункта. Город уже обречен. Ведутся постоянные бои – подготавливать укрепления в такой ситуации нереально», – уточняет он.

    «А те сооружения, что были созданы ВСУ до начала штурма, вызывают массу вопросов. Например, траншеи пытались делать из бетонных блоков – это абсолютно нецелесообразное и дорогое решение, которое, видимо, служило одним из способов отмывания денег для нечистых на руку инженеров и политиков», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее ВСУ перебросили элитную штурмовую бригаду национальной полиции Украины «Лють» из-под Часова Яра к Харькову, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Кроме того, в связи с продвижением российских войск и отсутствием необходимых резервов в живой силе и технике украинское командование срочно снимает с блокпостов в областном центре полицейских и территориальную оборону для переброски в сторону Волчанска и Липцов. «Также с Гвардейского начата отправка военнослужащих учебных частей и центров «учебок» по 2–5 машин колоннами. Всего до шести колонн», – говорится в другом материале ТАСС.

    О трудностях ВСУ с переводом подкреплений с других участков фронта из-за нехватки личного состава ранее заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в России). По его словам, все основные силы сейчас находятся под Харьковом и в Часовом Яру. «Я использовал все, что у нас было. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет», – заявил Буданов.

    Во вторник глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о пленении бойцами группировки «Север» более 60 человек из «Кракена» и неонацистского формирования «Братство» (также запрещенная в России террористическая организация). По его словам, пленные дают показания и выглядят не такими «бравыми воинами», как это происходило с автоматом в руках. Минобороны уже опубликовало кадры допроса нескольких человек.

    О наступлении российских военных в Харьковской области впервые стало известно в прошлую пятницу из сообщений украинской стороны. В частности, особо тяжелая обстановка сложилась на окраинах Волчанска, который находится на севере региона близ границы с Россией. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о замысле ВС России на этом направлении.

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    15 мая 2024, 15:35 • Новости дня
    Блинкен: США и Украина обсудили размещение Patriot в Харькове

    Госсекретарь США Блинкен: США и Украина обсудили размещение Patriot в Харькове

    Tекст: Александра Юдина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом возможность размещения комплексов противовоздушной обороны Patriot в Харькове.

    Отмечается, что данное заявление является первым официальным подтверждением переговоров о размещении Patriot на территории Украины, передает ТАСС.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном попросил две системы Patriot для защиты Харькова и Харьковской области.

    Коментарии (12)
    16 мая 2024, 00:43 • Новости дня
    Российская ПВО сбила пять ракет ATACMS над Крымом

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО уничтожили пять оперативно-тактических ракет ATACMS над Крымом, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что киевский режим около 23.00 мск предпринял попытку устроить террористическую атаку с использованием американских ракет.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram, что «военные отразили атаку ВСУ». Пострадавших нет, повреждены дома в СНТ и автомобиль.

    Напомним, Развожаев сообщал, что над Севастополем было сбито несколько воздушных целей.

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    16 мая 2024, 03:50 • Новости дня
    Полянский оценил появление на протестах в Грузии министров из стран Европы

    Полянский указал на повторение в Тбилиси знакомой по украинскому евромайдану ситуации

    Полянский оценил появление на протестах в Грузии министров из стран Европы
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал участие глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии в митинге оппозиции в Тбилиси, сравнив ситуацию с евромайданом.

    Полянский заявил, что «ничего экстраординарного» не произошло – «иностранные (США) агенты возглавляют» акции протеста «за рубежом против закона об иностранных агентах», передает ТАСС.

    Он заявил, что «подобную картину» можно было наблюдать и на Украине, причем известно, к чему это привело. Полянский подчеркнул, что в результате оказались «попраны украинские интересы». Он выразил надежду, что жители Грузии «усвоили этот урок».

    Напомним, в Тбилиси главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии посетили митинг против закона об иноагентах, они обратились к демонстрантам и выразили поддержку участникам акции протеста.

    Коментарии (6)
    16 мая 2024, 09:15 • Новости дня
    Шойгу назвал основную задачу на новом посту

    Шойгу заявил, что СВО остается его основной задачей на посту секретаря Совбеза

    Шойгу назвал основную задачу на новом посту
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Главной задачей по-прежнему остается специальная военная операция – производство боеприпасов, вооружение и военная техника, сказал секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, комментируя начало работы на новом посту.

    «Считаю, что для нас для всех это основная задача», – передает ТАСС слова Шойгу.

    Шойгу отметил, что на всех направлениях российские силы ведут наступление, оно идет «довольно неплохо». Секретарь Совбеза РФ выразил надежду, что такое движение продолжится и дальше. Для этого, по его словам, созданы резервы.

    Накануне президент Владимир Путин заявил, что Сергей Шойгу, назначенный секретарем Совета безопасности России, будет также курировать комиссию ВПК и обеспечивать сотрудничество с зарубежными странами.

    Коментарии (20)
    16 мая 2024, 04:21 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Харькове

    Tекст: Антон Антонов

    В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили украинские СМИ.

    Также СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области за пределами Харькова, передает ТАСС.

    Напомним, идущее несколько дней наступление российских войск на северном направлении вызвало потрясения по всей Украине.

    Коментарии (4)
    15 мая 2024, 15:21 • Новости дня
    Блинкен: США не разрешали Украине использовать их оружие за пределами ее территории

    Блинкен: США не разрешали Украине использовать их вооружение за пределами ее территории

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США не давали разрешения Украине на использование поставляемых ими вооружений за пределами украинской территории, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

    По его словам, США не разрешали использовать за пределами Украины поставляемые вооружения. При этом он добавил, что Киев сам должен принимать решения, как вести войну, передает ТАСС.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном попросил две системы Patriot для защиты Харькова.

    Коментарии (9)
    16 мая 2024, 13:06 • Новости дня
    ВСУ начали создавать огневые позиции в жилых кварталах Харькова

    Ганчев: ВСУ формируют огневые позиции в жилых кварталах Харькова

    ВСУ начали создавать огневые позиции в жилых кварталах Харькова
    @ Oleksandr Ratushniak/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ формируют огневые позиции в жилых кварталах Харькова, чтобы прикрыться ими, как живым щитом, сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    Принудительно эвакуируемые жители Харьковской области являются свидетелями действий укронацистов, которые видели, как украинские войска заходили в поселки, что творили и продолжают творить, передает ТАСС его заявление.

    Ганчев добавил, что ВСУ это понимают и будут использовать людей как живой щит, и уже есть информация из Харькова, что все огневые позиции нацисты формируют в жилых кварталах в близости с проживанием людей.

    По его словам, ВС России используют ВКС, нанося удары по местам дислокации украинских военных и по колоннам, которые подтягиваются с разных направлений в Харьковскую область, передает РИА «Новости».

    Ранее Ганчев сообщил, что ВСУ перебросили резервы под Харьков из-за успехов ВС России.

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