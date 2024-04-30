29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.9 комментариев
Стали известны подробности об убитом в Германии бойце ВСУ
Один из погибших 27 апреля в немецком городе Мурнау бойцов ВСУ был десантником 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады, сообщает командование бригады.
Уточняется, что солдат 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады ДШВ ВС Украины получил ранение во время боев за Белогоровку в 2023 году, а в Германии он проходил медицинскую реабилитацию, передает РИА «Новости».
Напомним, тела мужчин с колото-резаными ранениями были обнаружены в субботу вечером вблизи торгового центра. Убитые были украинскими военнослужащими, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии.