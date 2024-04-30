Стали известны подробности об убитом в Германии бойце ВСУ

Кличко назвал серьезным вызовом возвращение украинских беженцев из Германии

Tекст: Ольга Иванова

По словам мэра Киева, Германия приняла «более миллиона беженцев с Украины». Он отметил, что вернуть их на Украину «станет серьезным вызовом», передает РИА «Новости».

Он также отметил, что людям нужна мотивация, чтобы вернуться.

Ранее издание Spiegel сообщило, что в Германию за прошедший год прибыло свыше 250 тыс. беженцев с Украины и на середину марта в стране зарегистрировано свыше 1,65 млн получивших убежище украинцев.

Накануне стало известно, что двое граждан Украины, являющихся военнослужащими, были убиты в городе Мурнау в Германии. По подозрению в совершении преступления задержан гражданин Российской Федерации.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявил, что проживающие на территории Германии украинские беженцы после окончания конфликта должны будут покинуть страну.