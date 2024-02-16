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    Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?

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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем Европарламент ищет агентов Москвы в Барселоне

    К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем планете БРИКС

    Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.

    10 комментариев
    16 февраля 2024, 19:38 • Новости дня

    Эксперт: Развитие инженерных школ способствует укреплению технологического суверенитета РФ

    Политолог Мартынов: Под контролем Путина российская промышленность подошла к технологическому скачку

    Эксперт: Развитие инженерных школ способствует укреплению технологического суверенитета РФ
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия делает ставку на подготовку собственных кадров и на те технические решения, которые предлагают отечественные специалисты. Благодаря этому и будет достигнут технологический суверенитет России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. В пятницу Путин в Челябинске на территории индустриального парка «Станкомаш» провел встречу со студентами и работниками промышленных предприятий.

    «Мы знаем, что поставленная Владимиром Путиным цель технологического суверенитета России – вопрос национальной безопасности, будущего и настоящего нашей страны. За последние пять лет под непосредственным контролем Путина наша страна вплотную подошла к технологическому скачку», – пояснил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    Он отметил, что для страны важно как воспитание собственных кадров, так и применение их знаний и их уникальных разработок в экономике. «Путин сегодня говорил о робототехнике, об искусственном интеллекте, о сфере больших данных, о генетике, о развитии инженерных школ, которые должны помогать специалистам. Отдельно отмечу и применение передовых решений в нашем оборонно-промышленном комплексе, откуда многое переходит в гражданский сектор. ОПК во многих странах является драйвером технологического развития», – добавил спикер.

    Он отметил, что Челябинская область под руководством Алексея Текслера находится на хорошем счету у президента. «В регионе реализуется комплексная программа технологического развития. Не зря президент сказал, что мы идем по пути возрождения научно-промышленных объединений. Все новое – это хорошо забытое старое, но с внедрением новых средств и методов», – резюмировал аналитик.

    В пятницу президент Владимир Путин в Челябинске на территории индустриального парка «Станкомаш» провел встречу со студентами и работниками промышленных предприятий региона. Глава государства пообещал подумать над тем, как привлекать аспирантов к работе производств, так как прикладная наука рассчитана на применение в производстве.

    Помимо этого, он назвал важным продление программы развития инженерных школ. «Это очень хороший проект. У нас 50 перспективных, передовых инженерных школ. В этой работе участвует примерно 160 крупных инновационных предприятий. Уже принято решение продлить ее до 2026 года. В этой работе примут участие не менее 250 крупных хороших высокотехнологичных производств, и общий объем софинансирования будет около 60 млрд рублей», – заявил глава государства.

    Также Путин провел совещание по поддержке инвестиционных проектов в промышленности. По его словам, Россия будет расширять международные индустриальные технологические альянсы, выстраивать кооперационные цепочки с теми коллегами из ЕврАзЭС, из стран БРИКС, а также с другими государствами и объединениями. «Такие альянсы необходимы, так как невозможно и не нужно выпускать все необходимое на собственных площадках», – указал он.

    15 февраля 2024, 21:59 • Новости дня
    Путин: Лукашенко поддерживает строительство ВСМ от Москвы до Минска

    Tекст: Ольга Иванова

    Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера и Минска вполне реально, заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме Свердловской области.

    Путин рассказал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поддерживает идею строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Минска, передает ТАСС.

    Кроме того, Путин назвал реальным строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера и Минска. Он подчеркнул, что Россия, судя по всему, подошла к тому, чтобы реализовывать проекты высокоскоростного железнодорожного сообщения.

    Путин отметил, что высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Петербург должна стать стартовым этапом развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в России.

    Ранее Путин, находясь в рабочей поездке в Свердловской области, посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.

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    15 февраля 2024, 21:57 • Новости дня
    Путину показали новейший поезд «Финист»
    Путину показали новейший поезд «Финист»
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенту России Владимиру Путину во время посещения завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме Свердловской области показали новейший поезд «Финист», сообщил журналист Павел Зарубин.

    Зарубин в своем Telegram-канале написал, что российский лидер поздним вечером прибыл в еще один город Свердловской области и посещает еще одно крупное предприятие. По его словам, здесь раньше производили знаменитые «Ласточки», а теперь – «Финисты».

    Журналист отметил, что глава государства побывал в новейшем поезде «Финист».

    В презентации, подготовленной к приезду Путина, говорится, что потребности в подвижном составе, необходимом для эксплуатации на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, оцениваются в 44 высокоскоростных электропоезда, передает ТАСС.

    Главу государства проинформировали на предприятии, что необходимый парк подвижного состава для перспективных ВСМ в Екатеринбурге, Адлере и Минске может составить более 250 поездов.

    Перед совещанием по проекту строительства ВСМ «Москва – Санкт-Петербург» он посетил комплекс сборки скоростных электропоездов ООО «Уральские локомотивы». Путина сопровождали экс-владелец группы «Синара» Дмитрий Пумпянский и генеральный директор АО «Группа «Синара» Виктор Леш.

    Ранее Путин, находясь в рабочей поездке в Свердловской области, посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.

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    16 февраля 2024, 12:11 • Новости дня
    ФОМ: 82% граждан России положительно оценили работу Путина

    Большая часть российских граждан (82%) скорее хорошо оценивают работу российского президента Владимира Путина, 83% доверяют ему, показало исследование ФОМ.

    Большинство (82%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 6% скорее плохо оценивают его работу, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса ФОМ.

    На вопрос о доверии президенту 83% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 9% россиян скорее не доверяют ему.

    Еженедельный опрос «ФОМнибус» проведен 9-11 февраля 2024 года среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 российских регионах.

    Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

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    16 февраля 2024, 15:59 • Новости дня
    Путин дал совет, как чувствовать себя счастливым

    Путин дал совет, как чувствовать себя счастливым

    Путин дал совет, как чувствовать себя счастливым
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Людям важно найти любимое дело, чтобы чувствовать себя действительно успешными и счастливыми, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочими в индустриальном парке «Станкомаш».

    «Это вообще один из ключевых вопросов в жизни. Чтобы быть успешным, счастливым человеком, нужно найти себя в профессии», – заявил Путин, говоря о профориентации школьников и выборе профессии, передает ТАСС.

    Ранее Путин призвал оптимизировать контакты вузов и техникумов с производством.

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    16 февраля 2024, 15:47 • Новости дня
    Путин заявил о способности России обеспечить себя необходимыми технологиями

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия рассчитывала покупать технологии за рубежом на вырученные от продажи нефти и газа деньги, но оказалось, что она может разрабатывать их сама, заявил глава государства Владимир Путин.

    «Мы рассчитывали на то, что мы, продавая нефтегаз, уголь и металлические заготовки, будем получать все высокотехнологичное за эти деньги где-то за бугром. Но есть возможность. Появилась необходимость – оказалось, что есть и возможность производить все самим», – сказал Путин на встрече с рабочими завода в челябинском индустриальном парке «Станкомаш», передает ТАСС.

    Он добавил, что работа по развитию технологий в стране продолжится.

    Ранее Путин отметил положительную роль санкций на рост заказов промышленности.

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    16 февраля 2024, 12:15 • Новости дня
    Путин назвал позорным колониальное прошлое и настоящее Запада
    Путин назвал позорным колониальное прошлое и настоящее Запада
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Колониальная политика должна была остаться позорной страницей прошлого, но Запад и сейчас пытается прибегать к подобным практикам, заявил президент России Владимир Путин.

    «Неоколониализм – позорное наследие многовековой эпохи грабежа и эксплуатации народов Африки, Азии и Латинской Америки, других регионов планеты. Его агрессивные проявления мы видим сегодня в попытках коллективного Запада любыми средствами сохранить свое господство и доминирование, экономически подчинить другие страны, лишить их суверенитета, навязать чужие ценности и культурные традиции», – указал он в приветствии к международному форуму «За свободу наций».

    Как отметил российский лидер, подобная политика стала «одним из главных дестабилизирующих факторов в международных отношениях, барьером на пути развития всего человечества».

    Путин напомнил, что Россия многое сделала для крушения основ колониальной системы, поддержки национально-освободительных движений. Оказала молодым независимым государствам серьезную помощь в обеспечении безопасности, становлении экономики, решении острых социальных и гуманитарных проблем.

    «И сегодня мы готовы объединить усилия в борьбе за подлинную свободу и справедливость. За прогресс для всех стран и народов, за формирование демократического, многополярного мира, в основе которого лежат принципы международного права, уважение законных интересов друг друга, взаимное доверие и созидательное сотрудничество», – заверил президент России.

    Он уверен, что встречи в таком формате станут регулярными и будут содействовать укреплению широкого диалога и партнерских связей, выработке совместных ответов на глобальные вызовы. «Желаю вам плодотворной, конструктивной работы и всего самого доброго», – подытожил глава российского государства.

    Приветствие Путина озвучил на самом мероприятии зампред комитета Совета Федерации по международным делам, член бюро высшего совета партии «Единая Россия» Андрей Климов, передает ТАСС.

    Путин заявлял ранее, что модель глобализации, сформированная в значительной степени западными странами в собственных интересах, изжила себя и находится в глубоком кризисе.

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    16 февраля 2024, 13:50 • Новости дня
    Путин прибыл в Челябинск

    Путин приехал на завод роботов в Челябинске

    Путин прибыл в Челябинск
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин прибыл в Челябинск, он посетит Завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ).

    Также в планах у главы государства посещение индустриального парк «Станкомаш» – основной площадки промышленной группы (ПГ) «Конар». Компания специализируется на производстве продукции для проектов общероссийского значения в нефтегазовом секторе, в том числе СПГ-проектов, для судостроения и энергетики, промышленного и гражданского строительства, передает ТАСС.

    Путин пообщается на площадке с рабочими.

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    15 февраля 2024, 22:17 • Новости дня
    Путин предложил наладить производство высокоскоростных локомотивов в Верхней Пышме

    Путин предложил наладить производство высокоскоростных локомотивов на мощностях «Уральских локомотивов» в Верхней Пышме

    Путин предложил наладить производство высокоскоростных локомотивов в Верхней Пышме
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин предложил на мощностях «Уральских локомотивов» в Верхней Пышме наладить производство высокоскоростных поездов.

    Об этом президент заявил на совещании о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что для производства скоростных локомотивов «заделы все созданы», а завод «успешно проектирует и производит по-настоящему современную, передовую железнодорожную технику, электровозы и поезда».

    «На мощностях завода уже может быть налажено серийное производство и высокоскоростных поездов», - отметил глава государства.

    При этом президент подчеркнул, что вся железнодорожная техника собирается на отечественных материалах и комплектующих, оснащенных, кроме всего прочего, и российским программным продуктом.

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    16 февраля 2024, 14:51 • Новости дня
    Путин посетил Завод роботов в Челябинске
    Путин посетил Завод роботов в Челябинске
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин ознакомился с производством промышленных роботов на заводе в Челябинске.

    Главу государства сопровождали вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров, помощник президента Максим Орешкин, полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает ТАСС.

    В начале осмотра Путину рассказали о предприятии и планах развития. Он прошел по цеху, осмотрел участки механической обработки и сборки, а также образцы готовой продукции. Главе государства показали и зону тестирования роботов. В завершение осмотра Путин ознакомился с презентацией о подготовке современных квалифицированных кадров для завода.

    Завод роботов создан на базе Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ) и первым в России занялся контрактным серийным производством и сборкой промышленных роботов. Как отмечается в материалах Кремля, освоение в России такого производства призвано снизить зависимость отечественной промышленности от импорта и негативный эффект от антироссийских санкций.

    К настоящему моменту изготовлены три инженерных образца промышленных роботов: «Копейск» грузоподъемностью 30 кг, «Миасс» грузоподъемностью 60 кг и «Златоуст» грузоподъемностью 120 кг. В прошлом году изготовлено шесть единиц продукции. При выходе на полную мощность завод планирует выпускать 1 тыс. роботов в год.

    В 2022 году было принято решение о необходимости развития предприятия и выхода на рынок с новой продукцией, что стало основанием для начала реализации проекта по организации выпуска деталей автоматических компонентов в сфере автомобилестроения и специального машиностроения. Идет строительство нового цеха для производства роботов площадью 11,5 тыс. кв. метров.

    ЧКПЗ основан в 1942 году. Предприятие специализируется на производстве деталей грузовых автомобилей, одним из первых в РФ было сертифицировано по международному стандарту автомобильной промышленности. ЧКПЗ включен в перечень системообразующих организаций российской экономики и в сводный реестр организаций ОПК. В результате реализации проекта по расширению выпуска продукции гособоронзаказа с августа 2022 года на предприятии установлено более 2 тыс. единиц нового оборудования и организовано серийное производство 11 наименований изделий.

    Путин прибыл в Челябинск в пятницу.

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    16 февраля 2024, 00:05 • Новости дня
    Путин обновил Национальную стратегию развития искусственного интеллекта

    Путин обновил Национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года, включив в нее 40 страниц изменений

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал указ, который вносит изменения в Национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.

    В стратегию вносится около 40 страниц различных изменений и дополнений, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Среди изменений новые вызовы для Российской Федерации, среди которых нехватка вычислительных мощностей, недостаточное развитие отечественных решений в области искусственного интеллекта, дефицит высококвалифицированных специалистов и инновационных разработок в области ИИ, низкий уровень внедрения технологий искусственного интеллекта в государственном управлении, нормативные барьеры, необходимость обеспечения защиты персональных при создании и обучении моделей ИИ.

    Кроме того, упомянуто и «ограничение доступа к технологиям искусственного интеллекта в связи с недобросовестной конкуренцией со стороны недружественных иностранных государств».

    Также указывается на «дополнительные международные барьеры, препятствующие развитию искусственного интеллекта в России».

    Обновлены основные принципы развития и использования технологий ИИ, которые должны обязательно соблюдаться. В их числе заявлена прозрачность и объяснимость работы ИИ, недискриминационный доступ пользователей к информации об алгоритмах.

    Ежегодный объем оказанных услуг по разработке и реализации решений в области ИИ должен вырасти с 12 млрд руб. в 2022 году до не менее чем 60 млрд рублей к 2030 году.

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    16 февраля 2024, 00:39 • Новости дня
    Путин поручил выстроить логистику для производства скоростных поездов

    Путин поручил выстроить логистику для производства скоростных поездов в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поручил Минтрансу и другим профильным ведомствам заняться выстраиванием логистических цепочек и кооперации для производства в России высокоскоростных поездов.

    «Подчеркну, это важнейший технологический проект для нашего машиностроения в целом», – сказал Путин на совещании в Верхней Пышме.

    По его словам, в программе развития высокоскоростного сообщения должны принять «десятки, если не сотни» предприятий и научных институтов по всей стране. Именно поэтому «уже сейчас надо заниматься вопросами тесной кооперации, выстраивания эффективных производственных цепочек», подчеркнул президент.

    Ранее Путин предложил наладить производство высокоскоростных локомотивов на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. По его словам, для производства скоростных локомотивов «заделы все созданы», а завод «успешно проектирует и производит по-настоящему современную, передовую железнодорожную технику, электровозы и поезда».

    При этом президент подчеркнул, что вся железнодорожная техника собирается на отечественных материалах и комплектующих, оснащенных, кроме всего прочего, и российским программным продуктом.



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    16 февраля 2024, 12:21 • Новости дня
    Собянин сказал, где в Москве будут останавливаться поезда ВСМ-1

    Остановки на высокоскоростной железнодорожной магистрали ВСМ-1 в столице планируется сделать на Ленинградском вокзале и еще нескольких местах, заявил глава города Сергей Собянин после совещания с президентом Владимиром Путиным.

    Остановки ВСМ-1 планируется открыть на Ленинградском вокзале, городских вокзалах Рижская, Петровско-Разумовская и Зеленоград-Крюково, написал мэр в своем Telegram-канале после совещания с главой государства в Верхней Пышме.

    «Сама по себе готовность браться за такие сложные проекты и способность их реализовать – это своего рода интегральный показатель нашего возросшего технологического, научного, кадрового, индустриального потенциала. Это новые компетенции, и мы, судя по всему, подошли к тому, чтобы их реализовывать. Повторю, строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом – это только начало. В перспективе – организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии – Минска. Что касается Минска, то с президентом Белоруссии Александром Лукашенко мы обсуждали этот вопрос, он тоже поддерживает», – приводятся слова Путина на сайте Mos.ru.

    Президент поставил задачи по этому проекту, которые позволят создать в России современные технологии в высокоскоростном транспортном машиностроении, они должны повысить технологический суверенитет страны.

    ВСМ-1 должна ускорить перемещение между Петербургом и Москвой, между Тверью и Великим Новгородом, Великим Новгородом и Петербургом.

    Собянин отметил, что планируется создать десятки тысяч новых рабочих мест, на строительстве инфраструктуры и поездов будут задействованы лучшие строительные и инженерные ресурсы.

    Более чем для 30 млн жителей тех регионов, где пройдет ВСМ-1, существенным образом улучшится качество жизни.

    Московское руководство также должно обеспечить интеграцию всей городской транспортной инфраструктуры с будущими остановками высокоскоростного поезда.

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    15 февраля 2024, 20:07 • Новости дня
    Путин: Россия будет бороться с любыми проявлениями национализма и нацизма

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия будет бороться с любыми проявлениями крайнего национализма и нацизма, заявил президент России Владимир Путин в беседе с рабочими «Уралвагонзавода» (УВЗ).

    «А что касается нашего отношения к Украине, к украинскому народу, я много раз об этом говорил совсем недавно… Я думаю, что подавляющее большинство граждан России такие подходы разделяет. С любыми проявлениями крайнего национализма, нацизма мы, разумеется, будем бороться. Будем людей защищать наших, которые там живут», – приводит его слова ТАСС.

    Он выразил уверенность в том, что и работники «Уралвагонзавода» разделяют такую позицию. Он поблагодарил коллектив предприятия от своего имени и от имени ребят, которые используют производимую на УВЗ технику.

    Ранее Путин заявил, что острые задачи стоят в зоне проведения специальной военной операции (СВО), но и гражданская повестка для предприятий ОПК в России тоже большая.

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    16 февраля 2024, 17:29 • Новости дня
    Путин предположил получение дополнительных доходов в бюджет России

    Tекст: Вера Басилая

    Российские власти рассчитывают, что федеральный бюджет может получить дополнительные доходы помимо уже запланированных, заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке инвестиционных проектов в отечественной промышленности.

    «Прошу подумать о докапитализации Фонда развития промышленности. <...> Понимаю, что всегда это вопросы непростые, особенно когда все ключевые параметры бюджета согласованы, запущены. Но подумать об этом тоже обязательно нужно. Надеюсь, что будут и допдоходы у нас», – заявил президент, передает ТАСС.

    Ранее Путин отметил положительную роль санкций на рост заказов промышленности.

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    16 февраля 2024, 15:12 • Новости дня
    Путин встретился с рабочими «Станкомаша» в Челябинске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в рамках рабочего визита в Челябинск прибыл в индустриальный парк «Станкомаш».

    Глава государства начал встречу с рабочими индустриального парка, передает ТАСС.

    «Станкомаш» начал работу восемь лет назад, он стал первым зарегистрированным индустриальным парком в Челябинской области и одним из первых пяти в России.

    Накануне Путин прибыл в Свердловскую область и посетил «Уралвагонзавод» и «Уральские локомотивы».

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