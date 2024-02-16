Эксперт: Развитие инженерных школ способствует укреплению технологического суверенитета РФ

Политолог Мартынов: Под контролем Путина российская промышленность подошла к технологическому скачку

Tекст: Олег Исайченко

«Мы знаем, что поставленная Владимиром Путиным цель технологического суверенитета России – вопрос национальной безопасности, будущего и настоящего нашей страны. За последние пять лет под непосредственным контролем Путина наша страна вплотную подошла к технологическому скачку», – пояснил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

Он отметил, что для страны важно как воспитание собственных кадров, так и применение их знаний и их уникальных разработок в экономике. «Путин сегодня говорил о робототехнике, об искусственном интеллекте, о сфере больших данных, о генетике, о развитии инженерных школ, которые должны помогать специалистам. Отдельно отмечу и применение передовых решений в нашем оборонно-промышленном комплексе, откуда многое переходит в гражданский сектор. ОПК во многих странах является драйвером технологического развития», – добавил спикер.



Он отметил, что Челябинская область под руководством Алексея Текслера находится на хорошем счету у президента. «В регионе реализуется комплексная программа технологического развития. Не зря президент сказал, что мы идем по пути возрождения научно-промышленных объединений. Все новое – это хорошо забытое старое, но с внедрением новых средств и методов», – резюмировал аналитик.

В пятницу президент Владимир Путин в Челябинске на территории индустриального парка «Станкомаш» провел встречу со студентами и работниками промышленных предприятий региона. Глава государства пообещал подумать над тем, как привлекать аспирантов к работе производств, так как прикладная наука рассчитана на применение в производстве.

Помимо этого, он назвал важным продление программы развития инженерных школ. «Это очень хороший проект. У нас 50 перспективных, передовых инженерных школ. В этой работе участвует примерно 160 крупных инновационных предприятий. Уже принято решение продлить ее до 2026 года. В этой работе примут участие не менее 250 крупных хороших высокотехнологичных производств, и общий объем софинансирования будет около 60 млрд рублей», – заявил глава государства.

Также Путин провел совещание по поддержке инвестиционных проектов в промышленности. По его словам, Россия будет расширять международные индустриальные технологические альянсы, выстраивать кооперационные цепочки с теми коллегами из ЕврАзЭС, из стран БРИКС, а также с другими государствами и объединениями. «Такие альянсы необходимы, так как невозможно и не нужно выпускать все необходимое на собственных площадках», – указал он.