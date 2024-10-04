Посол России Антонов обвинил администрацию Байдена в угрозе ядерной катастрофы

Tекст: Вера Басилая

В своем интервью программе «Большая игра» на Первом канале Антонов выразил обеспокоенность возможным решением американской администрации поощрять Украину использовать дальнобойные американские системы для ударов вглубь России, передает ТАСС. Он подчеркнул, что такой шаг ведет к эскалации и прокладывает дорогу к ядерному конфликту.

Антонов отметил важность предотвращения ядерной войны, подчеркнув, что в таком конфликте не будет победителей. Он добавил, что американцы ошибочно полагают, что ядерный конфликт ограничится Европой или Украиной, и ответственность за такое развитие событий лежит на центрах принятия решений, в том числе в США.

Также Антонов заявил, что администрация президента США Джо Байдена толкает мир к ядерной катастрофе. Он отметил, что подобные действия не способствуют миру, и призвал американцев осознать последствия своих действий. Антонов подчеркнул, что использование ракет для ударов вглубь России может задеть силы ядерного сдерживания, что сделает катастрофу неминуемой.

Посол также сообщил, что пытался объяснить американцам значение слов президента России Владимира Путина относительно ядерной доктрины и новых моментов, включенных в нее.

«Я призвал американцев, задумайтесь о последствиях, что вы хотите, ради чего вы хотите ввергнуть мир в ядерную катастрофу», – подчеркнул дипломат.

Посол России в Бельгии Александр Токовинин заявил, что заявления президента России Владимира Путина о корректировке ядерной доктрины России были внимательно отфиксированы НАТО, несмотря на риторику Йенса Столтенберга о неизменности политики.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки воевать до победы с ядерной державой, такой как Россия, бессмысленны.

