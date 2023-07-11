Президент Грузии поддержала требования Зеленского к НАТО

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11 июля, вторник  |  Последнее обновление — 19:38  |  vz.ru
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Как будет создан новый российский флот

Производство кораблей и судов на российских верфях резко увеличивается Руслан Шамуков/ТАСС
Россия начала грандиозную программу обновления ключевого в текущих условиях вида транспорта – морского торгового флота. Какие суда требуются нашей стране прежде всего, почему сегодня это имеет настолько большое значение и какие маршруты новые корабли будут обслуживать? Подробности...
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Расширение НАТО за счет Украины поставлено на паузу

Украину пока не ждут в НАТО Sascha Steinach/Imago/Global Look Press
Во вторник стартует саммит НАТО в Вильнюсе. Как ожидается, в рамках встречи президент Украины Владимир Зеленский намерен вновь поднять вопрос вступления страны в НАТО. Кроме того, генсек альянса Йенс Столтенберг может официально объявить о развертывании 300 тыс. военных в Европе и дополнительных мерах по усилению блока. Что это означает для России?  Подробности...
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Орбиту Земли освоит российская частная космонавтика

Ракета теперь зачастую несет не один, не два, а десятки спутников Роскосмос/РИА Новости
К работе на околоземной орбите приступила к работе целая группа российских космических аппаратов. Некоторые из них поистине уникальны, в том числе те, которые созданы студенческими и даже школьными коллективами. На наших глазах в России выращивается индустрия частных космических конструкторских бюро, которые в ближайшие годы могут создать на орбите целые спутниковые группировки. Подробности...
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Неудачное контрнаступление привело ВСУ к дефициту наемников

ВСУ потеряли почти 5 тыс. наемников Global Look Press/Keystone Press Agency
Ошибки и провалы первого этапа контрнаступления принесли ВСУ еще одну проблему. В частности, наемники из стран Восточной Европы все реже желают воевать на стороне Украины, из-за чего власти Киева начали активную вербовочную кампанию в других регионах планеты. О каких конкретно странах идет речь – и удастся ли ВСУ восполнить дефицит наемников? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Зачем Константинополь занялся рейдерством на Украине

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы видим трагическое несоответствие между великой историей Константинопольской кафедры и личностью человека, который занимает ее сейчас. Если он примет в подарок Киево-Печерскую лавру, это еще раз с предельной резкостью подчеркнет данное несоответствие. Подробности...

Спокойствие граждан – это и есть мобилизация общества

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Спокойно и негромко работающая власть, делающая конкретное дело и добивающаяся реальных результатов, вызывает куда больше доверия, нежели впадающие по малейшему поводу в исступление интернет-манипуляторы – и неважно, действуют они по зову души или по заказу. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Что помешало Англии разбомбить советские нефтяные месторождения в 1940-м

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Самое печальное, что и сегодня союзничество с англо-американцами не только остается священной коровой нашей историографии, но всякий иной взгляд на него (и это в условиях фактической войны с англосаксонским миром) признается «ревизионизмом». Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Турция: выдача «азовцев» и поворот в ЕС

Обсуждение: 8 комментариев

Уроки для России из погромов во Франции

Кассетные боеприпасы для «нациков» Украины

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Новый сегмент крупнейшего терминала открыт в Домодедово

240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Удастся ли Эрдогану добиться вступления Турции в ЕС в обмен на разрешение Анкары вступить Швеции в НАТО?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
В нем причина провала контрнаступления ВСУ?
  • В грамотной оборонительной тактике Армии России

  • В неподготовленности ВСУ к наступлению

  • В недостаточной военной помощи Запада Киеву

  • Другое (напишите в комментариях)
Вы участвовали в сборе средств для поддержки участников СВО?
  • Да

  • Нет, но собираюсь

  • Нет и не собираюсь
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Шойгу назвал потери ВСУ в ходе контрнаступления
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    Украина решила рассмотреть вопрос передачи Киево-Печерской лавры Константинополю

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    Российская нефть избавилась от санкционного дисконта

    саммит в Вильнюсе


    Расширение НАТО за счет Украины поставлено на паузу

    ошибки и провалы


    Неудачное контрнаступление привело ВСУ к дефициту наемников

    торговля с Китаем


    Новый транспортный коридор снизит зависимость России от соседей

    принципы расселения


    Олег Степанов: Каким должен быть идеальный русский город

    военное столкновение


    Тимофей Бордачев: Новое расширение НАТО становится угрозой для США

    экзистенциальные враги


    Владимир Можегов: Что помешало Англии разбомбить советские нефтяные месторождения в 1940-м

    карикатура


    Зеленский приглашает натовцев в могилу

    Президент Грузии поддержала требования Зеленского к НАТО

    11 июля 2023, 19:14

    Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала претензии украинского коллеги Владимира Зеленского, который потребовал не обсуждать вопросы Украины без участия Киева, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Ясность и отважность – это лучшие оборона  и путь к твердому миру и обеспечению безопасности», – написала она в социальных сетях.

    Ранее Грузия заявила о понимании быстрого сближения Украины и НАТО, но в то же время напомнила, что Североатлантический альянс не проявлял подобного усердия в 2008 году, во время ее войны с Россией.

    Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, комментируя дифференцированный подход к его стране и к Украине со стороны НАТО, тогда как 15 лет назад обеим странам было обещано членство в Альянсе, сказал, что «причина в том, что Украина находится в состоянии войны».

    «Мы могли вступить в войну, чего от нас требовали оппозиция, власти Украины и многие зарубежные эксперты и политики, но мы этого не сделали», – отметил он.

    «Мы не должны завидовать, что сейчас к Украине особое внимание со стороны НАТО. Но мы можем вспомнить, что в 2008 году, когда воевала Грузия, нам даже не дали План действий по членству», – заявил Кобахидзе.

    По его словам, «тогда не было такого отношения к Грузии, какое проявляется сейчас к Украине».

    Кремль указал Франции на последствия передачи Украине дальнобойных ракет
    Песков: Решение Франции передать Украине дальнобойные ракеты чревато последствиями
    		   
    11 июля 2023, 13:05
    Фото: Geni/Wikipedia.org
    Текст: Алексей Дегтярев

    Решение французского президента Эммануэля Макрона передать киевскому режиму ракеты дальнего действия ошибочное, оно чревато последствиями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Безусловно, еще предстоит прояснить и выяснить, о каком именно радиусе идет речь. Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    По его словам, это не сможет повлиять на ход специальной военной операции, но могут утяжелить участь киевских властей.

    Ранее во вторник Макрон заявил, что Франция передаст Украине ракеты дальнего действия.

    Коментарии (96)
    Киссинджер рассказал Вовану и Лексусу о виновных в подрыве «Северных потоков»
    Киссинджер счел Украину виновной в подрыве «Северных потоков»
    		   
    11 июля 2023, 11:38
    Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Подрыв газопроводов «Северный поток» устроила украинская сторона, полагает бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер. Такое заявление он сделал в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

    Пранкеры пообщались с политиком, они представились ему президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

    Они спросили Киссинджера, кто ответственен за подрыв российских газопроводов, на что тот отметил, что считает виновной украинскую сторону. Экс-госсекретарь заявил, что не винит Киев в этом и не критикует.

    Также Киссинджер указал, что в США не уверены в способности украинской стороны отобрать Крым у России, и предположил, что его возвращение приведет к эскалации.

    Бывший госсекретарь указал, что можно рассмотреть вопрос о проведении референдума, и, сравнив с ситуацией во Вьетнаме, когда туда вторглись США, отметил, что «это не совсем то же самое».

    Кроме того, Киссинджер указал, что страны Европы против членства Украины в НАТО. По его словам, это произошло на встрече Бильдербергского клуба, где участвуют европейские и американские лидеры раз в год.

    Вместе с тем он заявил, что готов оказать поддержку киевскому режиму в намерении вступить в Североатлантический альянс.

    Напомним, в понедельник Вован и Лексус анонсировали беседу с Киссинджером. В ролике бывший госсекретарь США заявил, что считает Украину виновной в подрыве «Северных потоков».

    Коментарии (21)
    В США сказали, когда наступит критический момент для ВСУ
    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: У ВСУ закончатся ресурсы для военных действий к декабрю

    10 июля 2023, 22:52

    Текст: Ольга Никитина

    У Украины из-за потерь личного состава ВСУ и военной техники нет никаких шансов продолжать боевые действия после декабря, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom назвал «спорным вопросом», что будет с Украиной после декабря.

    Решение Соединенных Штатов поставлять Киеву кассетные боеприпасы эксперт объяснил истощением американских запасов. При этом он считает, что США не смогут наладить производство на таком уровне, чтобы в будущем покрывать потребности ВСУ, передает РИА «Новости».

    Из-за отсутствия запасов вооружений власти США ставят под угрозу безопасность собственной страны, добавил Джонсон.

    Ранее бывший агент MI6 Аластер Крук заявил, что своими резкими заявлениями США блокируют возможность переговоров для Киева.

    Коментарии (14)
    В Госдепе назвали конфликт на Украине «стратегическим провалом» Киева
    Представитель Госдепа Миллер дважды оговорился и назвал конфликт на Украине провалом Киева
    		   
    10 июля 2023, 21:57
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Валентина Григоренко

    Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на конференции дважды допустил оговорку, назвав конфликт на Украине стратегическим провалом Киева.

    Как указал Миллер на пресс-конференции, США убеждены, что спецоперация является стратегическим провалом Украины. «Простите, прошу меня извинить, это стратегический провал Украины», – заявил он, передает ТАСС.

    Позже он понял, что оговорился дважды, и добавил, что первый раз выступает на этой неделе и, «видимо, немного не в форме». «Это стратегический провал России», – с третьего раза уточнил свою мысль Миллер.

    Ранее обозреватель American Greatness Кристофер Роуч заявили, что потери ВСУ при контрнаступлении станут важным уроком для Вашингтона.

    Коментарии (27)
    На Западе объяснили главную ставку конфликта на Украине
    IL Fatto Quotidiano: Вашингтон использует конфликт на Украине для отсрочки падения американской империи
    		   
    11 июля 2023, 06:27
    Фото: Haiyun Jiang – Pool via CNP/Keystone/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Соединенным Штатам безразлично, каким будет итог украинского конфликта; эта ситуация позволяет Вашингтону отсрочить «падение американской империи», пишут итальянские СМИ.

    Об успехе Киева на Западе уже не говорят, а американский президент Джо Байден отвергает попытки Владимира Зеленского навязать Штатам свою позицию, пишет итальянская ежедневная газета IL Fatto Quotidiano.

    Автор статьи Пино Арлакки напоминает, что Байден вступил в предвыборную кампанию и теперь в его интересах заморозить украинский конфликт, передает РИА «Новости».

    Конечная ставка украинского конфликта не имеет к Киеву никакого отношения, утверждает Арлакки. На карту, по его словам, «поставлено время и способ ухода Соединенных Штатов с капитанского мостика планеты».

    Мир стал многополярным, время американской элиты истекло, и в Соединенных Штатах понимают это, добавляет издание. Теперь Вашингтон стремится максимально отсрочить «финал», заставляя платить за это своих союзников и вассалов, заключил автор публикации.

    Ранее президент Владимир Путин ранее заявлял, что усиливающийся тренд на многополярность в мире очевиден, как восход солнца.

    Коментарии (16)
    Киев получил обещанные Макроном дальнобойные ракеты Scalp
    AFP: Киев получил обещанные Макроном дальнобойные ракеты Scalp
    		   
    11 июля 2023, 15:07
    Фото: REUTERS/Benoit Tessier
    Текст: Алексей Дегтярев

    На украинской территории уже находятся первые французские ракеты дальнего действия Scalp, сообщил военный источник Agence France-Presse (AFP).

    Киевский режим получил первые ракеты одновременно с объявлением президента Франции Эммануэля Макрона об их поставке, сообщил собеседник Agence France-Presse, передает РИА «Новости».

    Между тем французский военный источник Reuters заявил, что украинская сторона заверила французскую о применении этих ракет только в пределах «международно признанных границ».

    Он пояснил, что Scalp планируется интегрировать с «незападными военными самолетами».

    Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву ракеты дальнего действия.

    Коментарии (88)
    Российский танковый взвод отразил пять украинских атак
    Минобороны: Танковый взвод группировки «Восток» отразил пять украинских атак
    		   
    11 июля 2023, 06:04
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Ольга Никитина

    Танковый взвод полка российской группировки «Восток» под командованием лейтенанта Алмаза Кыдрасова отразил пять атак со стороны украинских националистов и уничтожил несколько единиц иностранной бронетехники на Времевском выступе, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

    Чехов уточнил, что пять атак противника были отражены за короткий промежуток времени. Лейтенант Кыдрасов, по его словам, руководил действиями бронегруппы по подавлению сил укрывшегося в лесах противника. Офицер лично обнаружил и уничтожил около десятка националистов, передает РИА «Новости».

    Начальник пресс-центра группировки «Восток» отметил самоотверженные действия взвода и личное мужество офицера Кыдрасова, которые позволили остановить украинское контрнаступление.

    Также Чехов сообщил, что военнослужащие «Восточной» группировки на Запорожском направлении уничтожили несколько групп противника, пытавшего перейти в наступление. ВСУ было нанесено огневое поражение, в том числе артиллерией и вертолетами армейской авиации, рассказал он.

    На Южно-Донецком направлении российские военные сорвали выдвижение двух украинских взводов в направлении южнее Водяново. Группу уничтожили вместе с автомобильной техникой, сообщил Чехов.

    Ранее в среду сообщалось, что российские войска группировки «Центр» нанесли удар тяжелой огнеметной системой (ТОС) «Солнцепек» по трем опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях.

    Коментарии (9)
    Экс-советник Пентагона: Украина висит на волоске
    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина потеряна, военные поставки ничего не изменят

    11 июля 2023, 07:38

    Текст: Ольга Никитина

    Ничто, включая поставки вооружений, не может помочь Украине одержать верх в конфликте, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Украина «потеряна». По его словам, Украина «висит на волоске в худшем смысле этого выражения». Происходящее сейчас в этой стране он назвал катастрофой, подчеркнув, что какие-либо поставки туда «ничего не изменят».

    «Слишком поздно, это конец», – приводит его слова РИА «Новости».

    Многие страны Запада находятся «в отчаянии» из-за конфликта на Украине и раскола внутри Североатлантического альянса, констатировал эксперт. Полковник считает, что для Украины нет иного выхода, кроме как провести переговоры и по их итогам получить, «что возможно». Киев находится не в том положении, чтобы диктовать России условия, заключил Макгрегор.

    Ранее подполковник армии США в отставке Дарин Гауб заявил, что решение властей Соединенных Штатов отправить Украине кассетные боеприпасы вызвано истощением собственных американских запасов вооружений. По его словам, США потребуется «от 10 до 15 лет», чтобы восстановить запасы оружия.

    Коментарии (11)
    Кадыров сообщил о пленении пятерых солдат ВСУ под Артемовском
    Кадыров сообщил о пленении пятерых солдат ВСУ в районе Клещеевки под Артемовском

    11 июля 2023, 04:17

    Текст: Ольга Никитина

    Спецназ «Ахмат» в районе населенного пункта Клещеевка на Бахмутском (Артемовском) направлении взял в плен пятерых украинских боевиков, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров написал в своем Telegram-канале, что это произошло на фоне «истерии» в украинских СМИ о том, что Клещеевка якобы находится под «огневым контролем» со стороны вооруженных сил Украины. Глава Чечни опроверг эти слухи, подчеркнув, что населенный пункт находится под российским контролем.

    Он отметил, что это – первые плоды работы легендарной 4-й бригады второго армейского корпуса ЛНР и спецназа «Ахмат» после передислокации на Артемовское направление.

    Кадыров отметил, что ранее «некоторые укровояки заявляли, что в районе Бахмута спецназ «Ахмат» не видели». Он предположил, что у украинских националистов возникли «проблемы со зрением», либо «они решили значительно отдалиться от огневых позиций по понятным нам соображениям».

    Также глава Чечни назвал «очередным информационным вбросом ЦИПсО» сообщения украинских медиа о том, что спецназ якобы несет «большие потери» в Артемовске.

    9 июля Кадыров сообщал, что спецназ «Ахмат» командованием специальной военной операции переброшен на сложное Бахмутское (Артемовское) направление.

    Коментарии (8)
    В Одессе прогремели взрывы
    «24 канал»: В Одессе прогремели взрывы

    11 июля 2023, 04:39

    Текст: Ольга Никитина

    Несколько взрывов прогремело в ночь на среду, 11 июля, в Одессе, сообщили украинские СМИ.

    Предположительно, работает ПВО Украины, передает ТАСС сообщение украинского «24 канала». Подробности не приводятся.

    Воздушная тревога, согласно данным на официальном украинском сайте для оповещения населения, объявлена в Киевской области. В красной зоне также находятся Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская и Черкасская области.

    8 июля взрывы звучали в Кривом Роге и Днепре (Днепропетровске).

    Коментарии (7)
    В Николаеве уничтожен склад ВСУ с западными авиаракетами
    Подполье: Российские войска уничтожили склад ВСУ с западными авиаракетами в Николаеве

    11 июля 2023, 05:08

    Текст: Ольга Никитина

    В результате российского удара в Николаеве был уничтожен склад с дальнобойными ракетами западного производства, сообщил координатор подполья в городе Сергей Лебедев.

    Лебедев сообщил РИА «Новости», что данными ракетами вооружали украинские самолеты на стоящем рядом аэродроме Николаевского авиаремонтного предприятия – НАРП.

    9 июля Минобороны сообщало, что ВС России уничтожили в Запорожской области склад боеприпасов 228-го батальона логистики 9-го армейского корпуса ВСУ, а в районе Старицы в Харьковской области – склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.

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    Захарова объяснила, почему Польша против вступления Украины в НАТО

    11 июля 2023, 15:53

    Текст: Ольга Иванова

    Польша против присоединения Украины к НАТО, потому что сама хочет заполучить украинские территории, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Аль-Джазира».

    По ее словам, Польша считает, что западная часть Украины должна принадлежать ей. Если Киев будет принят в НАТО, то альянсу самому необходимо признать украинские границы, а «с точки зрения Польши, это совсем сделать неинтересно, потому что у них свои виды на западную часть Украины», сообщает ТАСС.

    Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что проект итогового документа саммита НАТО в Вильнюсе не содержит ни графика, ни даты вступления Украины в Североатлантический альянс.

    Коментарии (7)
    Шойгу назвал потери ВСУ в ходе контрнаступления
    Министр обороны Шойгу назвал потери ВСУ в ходе контрнаступления
    		   
    11 июля 2023, 18:24
    Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Российская ПВО с 4 июня сбила 176 снарядов HIMARS, 27 ракет Storm Shadow и 483 дрона, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

    Также, по его словам, в числе уничтоженной с 4 июня артиллерии 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции, передает РИА «Новости».

    Также ВС России с 4 июня уничтожили 914 единиц специальной автомобильной техники, два ЗРК, 25 машин РСЗО, 403 артиллерийских орудия и миномета. В числе 1244 уничтоженных единиц бронетехники 17 танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley.

    Шойгу отметил, что с начала контрнаступления уничтожен 21 украинский самолет, пять вертолетов. Потери Украины с начала контрнаступления составили более 26 тыс. военных. В целом, заключил он, ни на одном из направлений противник своих целей не достиг.

    Он также добавил, что ВСУ продолжают свои безуспешные «мясные штурмы», передает ТАСС.

    «Да, ведут активные боевые действия, пытаются на разных направлениях прорвать нашу оборону. Буквально за последние двое суток было предпринято несколько волн атак на подразделения 7-й роты 70-го мотострелкового полка и 291-го полка 42-й мотострелковой дивизии», – сказал он.

    Ранее сообщалось, что украинские войска за последние сутки пытались наступать на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, но не преуспели.

    Коментарии (30)
    В Тбилиси заявили о потере Зеленским поддержки в Грузии

    11 июля 2023, 10:32

    Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Решение Владимира Зеленского отослать на родину грузинского посла негативно скажется на поддержке грузинским обществом президента Украины, заявил эксперт по международным вопросам, профессор Грузинского института по связям с общественностью Торнике Шарашенидзе. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В интервью изданию «Квирис палитра» («Палитра недели») аналитик отметил, что «очень многим в Грузии, переживавшим за Украину, не понравилось это решение Зеленского». По словам Шарашенидзе, «украинцы очень хорошо знают, что ими самими создана проблема Саакашвили, которого назначали на разные посты, а потом он пробрался в Грузию с нарушением границы».

    Как отметил Шарашенидзе, «реальность заключается в том, что Зеленскому не нравится нынешнее правительство Грузии». «Никакого результата (у ультиматума Зеленского) не будет, никто Саакашвили не выпустит», – сказал эксперт.

    Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о «давнем нечестном отношении» украинских властей к народу Грузии.

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    Антонов заявил о подготовке общества в США к антироссийским мерам
    Посол Антонов заявил о подготовке общества в США к антироссийским решениям саммита НАТО
    		   
    11 июля 2023, 03:44
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Общественное мнение в США готовят к одобрению любых антироссийских решений на саммите НАТО в Вильнюсе 11–12 июля, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов, комментарий которого опубликован в Telegram-канале посольства России в США, отметил, что в преддверии саммита Североатлантического альянса атмосфера в информполе США максимально накалилась.

    Ситуация, по его словам, продолжает скатываться к самому неблагоприятному исходу противостояния России и стран НАТО. Западники предпринимают меры, которые создают все более непреодолимые преграды на пути выхода из сложившегося острейшего военно-политического кризиса, грозящего самыми серьезными последствиями для международной безопасности, предупредил дипломат.

    Власти США на ежедневной основе демонстрируют примеры двойных стандартов, констатировал посол. Чем больше Вашингтон втягивается в украинский конфликт, тем циничнее выглядят их действия и «обветшалость моральных принципов», подчеркнул Антонов. Так, годами США равнодушно смотрели на то, что происходит в Донбассе, не замечая убийств мирных жителей и вводя против России санкции на «прегрешения», которых не существовало. США, напомнил он, публично выступали против использования негуманных вооружений, а сами бросают кассетные боеприпасы в пучину украинского кризиса, озвучивая лишь один тезис: «Необходима победа над русскими».

    Реакцию американской стороны на признание Киева в теракте на Крымскому мосту Антонов назвал наглядным примером откровенной антироссийской позиции. По его словам, США ни на грош не ценят правду, а в центре усилий, на которые направлена их политика, – нанесение максимального ущерба престижу и авторитету России во имя обеспечения стратегического поражения нашей страны.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предстоящий саммит Североатлантического альянса будет предсказуемым и пройдет «в худших традициях западных манипуляций».

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