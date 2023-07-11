Президент Грузии поддержала требования Зеленского к НАТО

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала претензии украинского коллеги Владимира Зеленского, который потребовал не обсуждать вопросы Украины без участия Киева, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Ясность и отважность – это лучшие оборона и путь к твердому миру и обеспечению безопасности», – написала она в социальных сетях.

Ранее Грузия заявила о понимании быстрого сближения Украины и НАТО, но в то же время напомнила, что Североатлантический альянс не проявлял подобного усердия в 2008 году, во время ее войны с Россией.

Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, комментируя дифференцированный подход к его стране и к Украине со стороны НАТО, тогда как 15 лет назад обеим странам было обещано членство в Альянсе, сказал, что «причина в том, что Украина находится в состоянии войны».

«Мы могли вступить в войну, чего от нас требовали оппозиция, власти Украины и многие зарубежные эксперты и политики, но мы этого не сделали», – отметил он.

«Мы не должны завидовать, что сейчас к Украине особое внимание со стороны НАТО. Но мы можем вспомнить, что в 2008 году, когда воевала Грузия, нам даже не дали План действий по членству», – заявил Кобахидзе.

По его словам, «тогда не было такого отношения к Грузии, какое проявляется сейчас к Украине».