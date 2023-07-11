Путин: Россия повысила независимость, отойдя от банковской системы США

Россия вовремя повысила собственную финансовую независимость, так как в американской банковской системе наблюдаются негативные явления, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителем ВТБ Андреем Костиным.

«То, что вы сказали о повышении уровня независимости, суверенитета, может быть, и вовремя произошло, имея в виду те негативные тенденции, которые нарастают в банковской системе самих Соединенных Штатов», – сказал президент главе банка, передает ТАСС.

Костин отметил, что в США фиксируется «фактически крупнейший финансовый банковский кризис с 2008 года», он перешел на Европу. Санкции Запада против России разрушили систему мировой торговли и привели к росту инфляции, а попытки западных стран решить это стандартными способами привели к обесцениванию банковских активов.

Путин отметил, что ВТБ исторически занимался обслуживанием внешнеторговой деятельности, он был завязан на тех клиентов, которые работают в этой сфере и на иностранную инфраструктуру.

«И, конечно, проходить через те трудности, которые нам создали недоброжелатели, ВТБ было сложнее даже, может быть, чем другим финансовым учреждениям», – цитирует президента РИА «Новости».

Он подчеркнул, что банку удалось преодолеть трудности благодаря усилиям команды.