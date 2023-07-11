Средства ПВО в Херсонской области сбили два украинских Су-25

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили два самолета украинских воздушных сил, сообщили в Министерстве обороны России.

В районах поселков Садовое и Тягинка в Херсонской области сбиты два Су-25 ВВС Украины, перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и снаряд РСЗО HIMARS, сообщило министерство в своем Telegram-канале.

Также ликвидировано 10 беспилотников в районе поселков Житловка, Новокраснянка, Новодружеск (ЛНР), Володино (ДНР), Любимовка (Запорожская область) и Константиновка (Херсонская область).

На Купянском направлении «Западная» группировка войск поразила живую силу и технику ВСУ у поселков Синьковка, Тимковка, Новомлынск, Кисловка, Ольшана, Котляровка, Красное Первое (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР).

ВСУ на этом направлении потеряли до 20 человек, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицы «МСТА-Б» и Д-20, американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 человек, шесть автомобилей, американскую артиллерийскую систему М777. Возле Антоновки в Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады теробороны.

С начала СВО уничтожены 455 самолетов, 241 вертолет, 4966 БПЛА, 426 ЗРК, 10 649 танков и других боевых бронированных машин, 1137 машин РСЗО, 5413 орудий полевой артиллерии и минометов.