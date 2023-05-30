В МИД назвали привлечение сенатора Грэма к ответственности «давно назревшей мерой»

В Совфеде ответили на заявление сенатора США о вложении денег в «смерть россиян»

Сенатор Долгов: Даже во времена холодной войны никто из политиков США открыто не желал смерти советским гражданам

Сенатор Грэм четко артикулировал основной принцип политики США. Вместе с тем, становится очевидным, насколько обмельчали американские политики, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее сенатор США Линдси Грэм назвал удачной тратой денег оказание помощи Украине, в результате которой «россияне умирают».

«Грэм на протяжении всей карьеры известен своей русофобией. Он неоднократно выступал с ястребиных и откровенно антироссийских позиций по целому ряду вопросов, среди которых и Крым. Он многократно был своего рода «тараном» для продвижения антироссийских инициатив в Капитолии», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.

«Меня лично больше бы удивило, если бы к такой риторике, тем более в публичном пространстве, перешел, например, Трамп. Эти слова пусть останутся на совести Грэма», – добавляет собеседник. «Сенатору стоит помнить простую истину – все вернется бумерангом. Пусть опасается своих желаний, ведь рано или поздно они обернутся колоссальными проблемами как для Америки, так и для американцев», – подчеркнул он.

«В целом, в США политики серьезно обмельчали за последние десятилетия. Я с трудом себе представляю, чтобы нечто подобное озвучил какой-то серьезный государственный деятель даже в период холодной войны. Когда при Рейгане Америка пыталась сформировать образ СССР как «империи зла», никто не позволял себе такой риторики в публичном пространстве», – напоминает сенатор.

«Вместе с тем, слова Грэма хорошо отражают настрой правящего истеблишмента в Вашингтоне. И я тут говорю не только о Демократической партии. США четко взяли курс на максимальное ослабление России. Это последовательная стратегическая линия Штатов», – отмечает парламентарий.

«И в рамках этой политики Украина – лишь очередной эпизод. Слова Грэма – это эмоциональный публичный «выброс». Это лишнее напоминание нам, что необходимо эффективно и последовательно решать собственные задачи и планы, в том числе обозначенные в рамках СВО», – заключил Долгов.

Ранее сенатор США Линдси Грэм во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал удачной тратой американских денег оказание помощи Украине, в результате которой «россияне умирают». Сам Грэм неоднократно активно выступал за вооружение украинской стороны. Так, еще в январе он призывал направить туда американские танки. Экс-кандидат в Конгресс от штата Флорида Чак Каллесто в ответ призывал вместо танков направить Киеву счет.

Нынешняя риторика американского политика уже вызвала активную реакцию как в Штатах, так и в России. Так, предприниматель и владелец Twitter и Space X Илон Маск задал вопрос сенатору. «Когда-либо?», – спросил Маск в Twitter (соцсеть заблокирована в России).

В свою очередь официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале в ответ на слова Грэма заявила об американских вложениях в Холокост. На Нюрнбергском трибунале министр экономики нацистской Германии Ялмар Шахт подтвердил, что Третий рейх спонсировали из-за границы, это делали в том числе американские Ford и General Motors, напомнила дипломат.

Она отметила, что Шахту удалось заключить сделку со следствием и выйти на свободу, после чего дожить до 93 лет, несмотря на протесты советских представителей.

Также представитель МИД отметила, что американский бизнесмен Генри Форд был кавалером Большого креста ордена Заслуг германского Орла. Его предприятия в Германии производили до 70 тыс. грузовиков в год для нужд рейха, на них использовался труд заключенных, включая узников концлагеря Освенцим.

Немецкий автомобильный бренд Opel принадлежал американской General Motors. По словам исследователя Брэдфорда Снелла, GM были гораздо важнее для немецкой военной машины, чем банки Швейцарии, так как швейцарская сторона выступала лишь «хранилищем украденных денег», указала дипломат.

Завод Coca-Cola в Кельне до национализации снабжал газировкой всю Германию, включая немецких солдат, Standard Oil через дочерние структуры помогала Гитлеру с нехваткой нефтепродуктов, IBM производила для нацистов учетные и контрольные аппараты, оборудование этой компании помогало следить за расписанием поездов в лагеря смерти.

Причастны к помощи нацистской Германии и JPMorgan Chase & Co, и Chase National Bank, подчеркнула Захарова. «Сенатору Грэму есть, с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй мировой войне и Холокосту», – добавила представитель МИД. «Теперь миллиарды американских долларов вливаются в ненасытную глотку неонацистского киевского режима. В этой связи хотелось бы напомнить сенаторам и всем американским выгодополучателям, чем закончилась предыдущая авантюра», – написала Захарова.