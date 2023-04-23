Профсоюз во Франции пригрозил оставить Каннский кинофестиваль и F1 без света

Профсоюз работников энергетической отрасли во Франции пригрозил оставить Каннский кинофестиваль и F1 «в темноте»

Объединение работников энергетической отрасли при ведущем французском профцентре «Всеобщая конфедерация труда» пригрозило, что ряд важных международных мероприятий во Франции придется проводить «в темноте».

Профсоюз выступает против пенсионной реформы. Организация заявила: «В мае делайте, что хотите!». «В темноте» работники энергетической отрасли грозят оставить 76-й Каннский кинофестиваль, Гран-при «Формулы-1» Монако, чемпионат по теннису «Ролан Гаррос», а также театральный фестиваль в Авиньоне.

Как полагает эксперт Анн Крети, у сотрудников энергетической отрасли имеются «технические средства для отключения электричества» на Каннском кинофестивале, передает ТАСС со ссылкой на BFM.

Напомним, в крупных городах Франции несколько недель проходили акции протеста против принятия пенсионной реформы, повышающей возраст выхода на пенсию до 64 лет. Но Конституционный суд все же одобрил этот проект, а президент страны Эммануэль Макрон подписал закон.

