Дочери офицеров рассказали, какой подарок приготовили Путину на день рождения

Политолог: Путин вернул России политический, военный и технологический суверенитет

Политологи Данилин и Звягинцев рассказали о произошедших в России изменениях за годы президентства Владимира Путина

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«С начала президентства Путина Россия, что называется, укрепляет свой вес и авторитет – растет ВВП, повышается благосостояние граждан, запускаются соцпрограммы, развиваются все сферы производства и науки. А в 2014 году произошло знаковое событие – первое со времен Великой Отечественной войны расширение территории нашей страны. Причем не просто страны, а Российского государства, российской цивилизации, как говорит президент», – напомнил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

«Затем в 2022 году главе государства пришлось принять целый ряд не самых простых решений о воссоединении регионов Донбасса и Новороссии с Россией. Это дополнительно расширило границы нашего государства, а также вернуло в материнское лоно несколько миллионов русских людей – жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Процесс воссоединения русских земель – это свидетельство величия России», – отметил он.

«Путин вернул России гордость. И в этом контексте крайне значимым контрастом является то, какой была Россия до Путина и какой она стала сейчас. В 1990-е годы это была слабая страна, потерявшая геополитический вес. В России тогда чуть ли не назначали министров извне – по звонку из Вашингтона. В российском МИД тогда удивлялись, зачем нам вообще внешняя политика и национальные интересы», – указал собеседник.

«Путин предотвратил развал страны и нанес смертельный удар международному терроризму на Северном Кавказе. С Путиным и Россией считаются на международной арене. Россия выступает за справедливый многополярный миропорядок, и тем самым мы имеем очень большую поддержку во всем мире, в том числе на Западе», – подчеркнул аналитик.

«Лидерство Путина позволяет России выступать в качестве локомотива и маяка против агрессивных устремлений Запада, защищая более слабые страны. Политика Путина направлена на противодействие миру глобалистских структур, которые стремятся нанести серьезный удар по суверенитету всех государств на планете», – резюмировал эксперт.

«В 1990-е Россия, образно говоря, была беззубой старухой, стоящей на коленях и просящей милостыню у перехода и на вокзале, – сказал Александр Звягинцев, замдиректора Института государства и права РАН. – Путин, придя к власти, начал возвращать нашей стране былое величие и хорошим лемехом пахать огромное русское поле. Я был замгенпрокурора России и курировал Приволжский федеральный округ. Мы все под руководством главы государства занимались собиранием русских земель вокруг единого центра».

По словам эксперта, Путин очень много сделал для того, чтобы Россия состоялась как независимое государство, чтобы она набирала вес на мировой арене: «И за 23 года мы увидели, как ослабленный региональный лидер развился до мощного государства – одного из главных акторов мировой политики».

«Я лично был свидетелем того, как страны Запада фактически напрямую могли влиять на политическую и экономическую ситуацию нашей страны. Я это описал в романе «Естественный отбор» – как западные советники ходили по коридорам наших госорганов и давали указания. Теперь же такого нельзя даже представить – Россия подняла свой суверенитет на заоблачный уровень, недосягаемый для большинства стран Европы», – отметил он.

«В общем, в 1990-е годы неумолимо угасающая экономика и неуклонно падающий уровень жизни народа были явными сигналами к скорому краху государства. Это мы должны констатировать. И хорошо, что нашелся такой человек, который смог переломить эти тенденции, изменить ситуацию и вернуть России величие и суверенитет – политический, военный, технологический. Он сумел не только заложить фундамент для успешного построения русской цивилизации, но и успешно реализовать этот проект», – пояснил спикер.

В минувший четверг в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин заявил о том, что цивилизационный подход к международным отношениям позволит выстроить справедливый миропорядок. По словам российского лидера, величие России заключается в укреплении суверенитета, а суверенитет основан на самодостаточности в ряде сфер: технологиях, финансах, экономике в целом, в сфере обороны и безопасности.

Также президент предложил шесть основных принципов будущего мироустройства: открытый и взаимосвязанный мир, культурное и цивилизационное многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность и прочный мир, справедливость для всех, а также равноправие. В ходе выступления президент напомнил, что в принятой в этом году Концепции внешней политики России страна охарактеризована как самобытное государство-цивилизация.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. После вуза служил в КГБ, в частности – работал в Дрездене, ГДР. В 1990 году после возвращения из Дрездена в Ленинград Путин устроился на должность помощника ректора Ленинградского государственного университета по международным вопросам.

С июня 1991 года Путин стал работать председателем Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга и одновременно – с 1994 года – первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга.

В 1996 году Владимир Путин переехал с семьей в Москву, так как ему предложили пост заместителя управляющего делами президента РФ. В марте 1997 года Путин становится заместителем руководителя администрации президента РФ, начальником Главного контрольного управления президента РФ. В мае 1998-го Путин – первый заместитель руководителя администрации президента РФ, в июле 1998 года назначен директором Федеральной службы безопасности РФ, одновременно – с марта 1999 года – секретарем Совета Безопасности РФ.

В августе 1999 года Путин стал председателем правительства РФ. Этот пост ему предложил занять президент РФ Борис Ельцин. Перед новым 2000 годом, Ельцин предложил Путину стать и. о. главы государства, а в марте Путин был избран президентом. По его словам, ему было сложно принять решение стать главой государства, поскольку это «довольно тяжелая судьба».