Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана

Американский наблюдатель рассказал об уникальной возможности для жителей Херсонской области

«Референдум в Херсонской области организован на самом высоком уровне, я не заметил никаких проблем с безопасностью. Представить такое голосование на Западе невозможно, потому что у нас нет настоящего самоопределения», – сказал газете ВЗГЛЯД американский журналист Вайт Рид, который приехал в Херсон в составе группы международных наблюдателей.

«Исходя из того, что я видел сегодня, референдум организован очень хорошо, я не заметил никаких проблем с безопасностью, все могут проголосовать спокойно, никто не говорит людям, как голосовать. Все выглядит абсолютно прозрачным», – считает американский журналист агентства Sputnik Вайт Рид, который в субботу находится в Херсоне в составе группы международных наблюдателей.

На Западе подобные референдумы еще не проводились, отметил наблюдатель. «У нас нет настоящих голосований о самоопределении, нам не часто выпадает шанс определить, хотим мы или нет быть частью Соединенных Штатов, например. Хотя мне кажется, что есть люди, например, в Пуэрто-Рико, которые терпят невыносимые страдания от американского правительства. Я думаю, на Западе не сложно найти людей, которые хотели бы быть независимы от Соединенных Штатов», – заверил Рид, добавив, что американское правительство никогда не даст колониям, таким как Пуэрто-Рико, шанс на самоопределение.

Журналист лично пообщался с некоторыми участниками голосования. По его словам, жители Херсона выражают искреннее желание и настоящую благодарность за возможность проголосовать и за то, чтобы их голос был услышан.

«Они объяснили мне, что пришли на этот референдум, потому что считают его важным. Они действительно живут сейчас в условиях нефункционирующей власти, у них нет элементарных услуг, которыми могут пользоваться жители современных государств. У них нет доступа к здравоохранению, есть проблемы с топливом, дорогами – с тем, что мы считаем само собой разумеющимся. Поэтому совершенно логично, что они хотят объединиться со страной, которая может все это им дать», – уверен Рид.

Накануне в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав России. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент Владимир Путин заверил, что Россия поддержит итоги референдумов.

Замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов говорил, что по итогам референдума вся Херсонская область в ее административных границах намерена войти в состав России. Бюллетень содержат вопрос: «Вы за выход области из состава Украины, образование Херсонской области как самостоятельного государства и вхождение его в состав РФ на правах субъекта РФ?»

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