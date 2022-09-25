Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана

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25 сентября, воскресенье | Последнее обновление — 10:26 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Ракетный удар по гостинице в центре Херсона признали терактом
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Даже частичная утрата суверенитета всегда в нашей истории заканчивалась падением страны в пропасть и страшными жертвами, которые приходилось приносить, чтобы выкарабкаться из кризиса.
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Выступление Владимира Путина поставило Америку и Европу перед новой реальностью в украинском вопросе. Пока что Запад эту реальность принимать не хочет – но придется.
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Причиной смены стратегии спецоперации стало то ли стремление сделать цену этого конфликта для Запада максимальной, то ли понимание того, что сохранять Украину даже в качестве обезоруженного и нейтрализованного «буфера» недопустимо.
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В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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По всей Австралии, которая входит в состав Британского Содружества и где формально главой государства является король Великобритании, прошли акции протеста против монархии и, как говорят организаторы, расистского колониального империализма. В Мельбурне состоялась самая массовая акция – на улицы вышли тысячи людей
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В Лондоне прошли похороны королевы Соединенного Королевства Елизаветы II, умершей 8 сентября в возрасте 96 лет. После государственной панихиды в Вестминстерском аббатстве катафалк направился через центр британской столицы в Виндзорский замок.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана
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Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана, который знаменует начало нового года в еврейском календаре. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Очень важно, что, сохраняя верность древним духовным традициям, российские евреи вносят весомый вклад в сбережение культурного многообразия нашей страны, в укрепление межнационального согласия, принципов взаимного уважения и веротерпимости», – передает ТАСС текст телеграммы.
Глава государства отметил, что праздник Рош ха-Шана «обращает верующих к высоким нравственным ориентирам, лежащим в основе всех мировых религий, – гуманизму, благочестию, милосердию», а также вдохновляет на свершение добрых дел.
Путин пожелал российским евреям «здоровья, душевного тепла и по-настоящему праздничного настроения».
Американский наблюдатель рассказал об уникальной возможности для жителей Херсонской области
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«Референдум в Херсонской области организован на самом высоком уровне, я не заметил никаких проблем с безопасностью. Представить такое голосование на Западе невозможно, потому что у нас нет настоящего самоопределения», – сказал газете ВЗГЛЯД американский журналист Вайт Рид, который приехал в Херсон в составе группы международных наблюдателей.
«Исходя из того, что я видел сегодня, референдум организован очень хорошо, я не заметил никаких проблем с безопасностью, все могут проголосовать спокойно, никто не говорит людям, как голосовать. Все выглядит абсолютно прозрачным», – считает американский журналист агентства Sputnik Вайт Рид, который в субботу находится в Херсоне в составе группы международных наблюдателей.
На Западе подобные референдумы еще не проводились, отметил наблюдатель. «У нас нет настоящих голосований о самоопределении, нам не часто выпадает шанс определить, хотим мы или нет быть частью Соединенных Штатов, например. Хотя мне кажется, что есть люди, например, в Пуэрто-Рико, которые терпят невыносимые страдания от американского правительства. Я думаю, на Западе не сложно найти людей, которые хотели бы быть независимы от Соединенных Штатов», – заверил Рид, добавив, что американское правительство никогда не даст колониям, таким как Пуэрто-Рико, шанс на самоопределение.
Журналист лично пообщался с некоторыми участниками голосования. По его словам, жители Херсона выражают искреннее желание и настоящую благодарность за возможность проголосовать и за то, чтобы их голос был услышан.
«Они объяснили мне, что пришли на этот референдум, потому что считают его важным. Они действительно живут сейчас в условиях нефункционирующей власти, у них нет элементарных услуг, которыми могут пользоваться жители современных государств. У них нет доступа к здравоохранению, есть проблемы с топливом, дорогами – с тем, что мы считаем само собой разумеющимся. Поэтому совершенно логично, что они хотят объединиться со страной, которая может все это им дать», – уверен Рид.
Накануне в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав России. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент Владимир Путин заверил, что Россия поддержит итоги референдумов.
Замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов говорил, что по итогам референдума вся Херсонская область в ее административных границах намерена войти в состав России. Бюллетень содержат вопрос: «Вы за выход области из состава Украины, образование Херсонской области как самостоятельного государства и вхождение его в состав РФ на правах субъекта РФ?»
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Медведев посоветовал «отставным идиотам» не пугать Россию «ударом НАТО по Крыму»
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что «отставным идиотам с генеральскими лампасами» не следует пугать ударом НАТО по Крыму, поскольку гиперзвуковые ракеты способны достичь Европы и США гораздо быстрее.
Он напомнил, что президент Владимир Путин принял ряд решений, в частности, о том, что референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоятся, а донбасские республики и другие территории будут приняты в Россию.
«Защита всех присоединившихся территорий будет существенно усилена Вооруженными силами России. Россия объявила, что для такой защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное и оружие на новых принципах», – написал Медведев в Telegram.
«Поэтому разным отставным идиотам с генеральскими лампасами не надо пугать нас разговорами про удар НАТО по Крыму. Гиперзвук гарантированно способен достигнуть целей в Европе и США гораздо быстрее. А вот западному истеблишменту, вообще всем гражданам натовских стран нужно понять, что Россия выбрала свой путь. Обратной дороги нет», – заключил зампред СБ России.
Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она началась 21 сентября. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.
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Эксперты объяснили необходимость частичной мобилизации
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Объявление в России частичной мобилизации было единственным возможным решением в сложившейся ситуации. На территории соприкосновения давно назрела необходимость увеличения численного состава российских военнослужащих. Проведение референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины и последующее присоединение к России поможет решить проблемы местных жителей, уверены эксперты.
«В создавшейся ситуации единственный возможный вариант решения проблемы – это вхождение Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации», – считает подполковник ФСБ в отставке, вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексей Филатов.
По его мнению, проведение референдумов «назрело давно» и после подведения итогов голосования Россия начнет «относиться к этой территории», как к своей собственной. Он напомнил, что к объявлению мобилизации ранее призывали многие эксперты. «Сейчас на территории соприкосновения украинских войск и наших давно назрела необходимость увеличения численного состава российских военнослужащих», – добавил собеседник.
По словам Филатова, мобилизованные должны пройти подготовку в учебных центрах, кому-то надо «вспомнить военную специальность», чтобы снова стать профессионалом. «Боец должен пройти как минимум хорошую трехмесячную подготовку. Поэтому, конечно, если бы мы сделали это весной, то сейчас бы имели 300, 400 или 500 тысяч подготовленных военнослужащих», – пояснил эксперт.
Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев добавляет, что частичная мобилизация усилит оборонно-промышленные возможности страны. Многие мобилизованные не будут отправлены на линию фронта, а смогут повысить «наши ремонтные возможности и возможности производства ОПК». Кроме того, речь идет не только о производстве оружия и боеприпасов, но и других военных изделиях, например, обмундирования и экипировки.
По мнению Перенджиева, участники референдума имеют право на самоопределение. Он подчеркнул, что большинство жителей территорий, на которых проходят референдумы, считают себя русскими. С момента провозглашения Украиной своей независимости эти люди находились «под властью бандеровской оккупации».
«Именно в России они будут ощущать себя полноценными людьми и реализовывать свои интересы. Им никто не будет навязывать свою веру, они смогут говорить на своем родном языке, одним словом – находиться комфортной социальной среде. Референдум – это как раз освобождение от бандеровской оккупации. Проведение референдума – это подлинная свобода и демократия. У людей должен быть выбор, как им жить, как развивать свою культуру и просто свободно выражать свои мысли», – подчеркнул собеседник, добавив, что присоединение к России поможет этим территориям «защититься от насилия киевского режима».
Военный обозреватель ТАСС, полковник запаса Виктор Литовкин назвал мужественным решение Владимира Путина объявить частичную мобилизацию. «Это решение направлено на защиту суверенитета и независимости нашего государства, защиту жизни наших братьев на территории Украины», – считает Литовкин.
По его словам, жители Донбасса и освобожденных территорий Украины «выстрадали решение о референдуме после восьми лет того, что их расстреливали просто из всех видов вооружения». «Поэтому их можно только поддержать и по результатам референдума принять эти республики в состав Российской Федерации», – убежден эксперт.
Проведение частичной мобилизации стало одной из мер по защите суверенитета и независимости России, добавил военный обозреватель. Он особо подчеркнул, что под призыв попадут бывшие военные, речь не идет ни о срочниках, ни студентах, «ни даже о тех ребятах, которые работают на оборонных предприятиях».
Частичная мобилизация в России была объявлена в среду. Согласно указу президента, призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в общей сложности будут призваны 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Путин подписал указ об отсрочке студентам от призыва по частичной мобилизации
Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому студенты вузов и колледжей очной и очно-заочной форм обучения имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование соответствующего уровня впервые.
«Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые», – говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.
Ранее представитель Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что россияне, состоящие на воинском учете по месту жительства, обучающиеся в российских вузах на очных или вечерних отделениях, на службу в рамках частичной мобилизации не привлекаются.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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Путин и саудовский принц обсудили обмен пленными между Россией и Украиной
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд позвонил президенту России Владимиру Путину, стороны обсудили ШОС, ОПЕК+ и участие королевства в обмене пленными между Россией и Украиной.
Как сообщается на сайте Кремля, Путин в связи с 90-летием провозглашения Королевства Саудовская Аравия «просил передать сердечные поздравления и добрые пожелания королю Сальману Бен Абдель-Азизу Аль Сауду и поздравил все руководство и народ» КСА.
Путин и саудовский принц обсудили взаимодействие в ШОС, где Саудовской Аравии предоставили статус партнера по диалогу. Эр-Рияд указал на возрастающую роль ШОС в международных делах.
Также были «рассмотрены вопросы российско-саудовской координации в целях обеспечения стабильности на мировом нефтяном рынке». Стороны высоко оценили действия ОПЕК+ и подтвердили готовность следовать достигнутым соглашениям.
Кроме того, «было выражено удовлетворение в связи с состоявшейся при личном посредничестве наследного принца передачей саудовской стороне военнопленных иностранных граждан, незаконно участвовавших в боевых действиях на Донбассе».
Россия и Саудовская Аравия отметили, что «высокими темпами развиваются торгово-экономические связи, растет товарооборот, укрепляется взаимовыгодное сотрудничество в самых разных областях».
Напомним, Минобороны России подтвердило, что «в результате сложного переговорного процесса по обмену, с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены» 55 военных России, ДНР и ЛНР, которым «в плену грозила смертельная опасность». В ответ российская сторона, а также руководство ДНР и ЛНР отпустили в том числе 10 граждан третьих стран, воевавших в рядах ВСУ и попавших в плен.Иностранцы были переданы Саудовской Аравии и отдельным самолетом перевезены в Эр-Рияд.
Кремль ответил на призыв Пекина возобновить переговоры с Украиной
Россия исходит из духа общения глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в Самарканде, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявления главы МИД КНР Вана И по Украине.
«Мы исходим прежде всего из того духа, который, собственно, господствовал на последней встрече президента Путина и председателя Си в Самарканде, на полях саммита ШОС. Это была очень важная, очень содержательная встреча», – сказал Песков. Так он прокомментировал прозвучавший накануне призыв главы МИД Китая к России и Украине возобновить диалог и переговоры по урегулированию ситуации без предварительных условий, передает ТАСС.
Представитель Кремля отметил, что именно это является для России ориентиром, она дорожит отношениями с Китаем и намерена и далее продвигать их по всем направлениям.
Отвечая на вопрос об идее, высказанной МИД Китая, Песков перенаправил вопрос в МИД России.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перемирие с Россией может быть достигнуто только на условиях, которые выдвигает Киев. Он «исключает, что решение будет достигнуто на какой-то другой основе, кроме как формуле мира, которая представлена Украиной». Зеленский также требовал лишить Россию права вето в Совбезе ООН. При этом Китай заявлял, что Россию невозможно лишить ее роли в ООН.
Президент России Владимир Путин рассказал ранее, что после начала специальной военной операции, в том числе на переговорах в Стамбуле, представители Киева «весьма позитивно» реагировали на предложения российской стороны. Однако «мирное решение не устраивало Запад, поэтому после достижения определенных компромиссов Киеву было фактически дано прямое указание сорвать все договоренности, Украину стали еще больше накачивать оружием», констатировал российский лидер.
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В Хорватии рассказали о неожиданных для Байдена решениях Путина
Решение президента России Владимира Путина провести в стране частичную мобилизацию и поддержать проведение референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины застало главу администрации США Джо Байдена врасплох, заявил хорватский журналист Зоран Метер в колонке для Geopolitika.news.
«Владимир Путин начал действовать в крайне нежелательный момент для Джо Байдена, который ведет активную кампанию за Демократическую партию в канун выборов в конгресс, запланированных на начало ноября», – приводит слова публициста РИА «Новости».
Он напомнил, что американцы не считают события на Украине важной проблемой для своего государства, и, согласно опросам, отводят положению дел в той стране лишь 11 место среди приоритетов для США. Поэтому Байдену будет крайне трудно объяснить гражданам, для чего он стремится дальше радикализировать политику в отношении России, рискуя прямым военным столкновением с ядерной державой, подчеркнул Метер.
По мнению журналиста, в условиях агрессивной политики Соединенных Штатов, от дальнейшей эскалации в напряжении между Москвой и Западом теперь могут спасти только прямые и результативные переговоры США и России.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Напомним также, в среду президент РФ Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. В Минобороны разъяснили, что студенты дневных и вечерних отделений частичной мобилизации не подлежат. В военном ведомстве также назвали не подлежащих частичной мобилизации лиц. В четверг в России заработала горячая линия по вопросам мобилизации.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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Путин присвоил звание Героя России посмертно молодогвардейцу Третьякевичу
Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно молодогвардейцу Виктору Третьякевичу, погибшему в годы Великой Отечественной войны и некоторое время ошибочно считавшемуся предателем.
В документе поясняется, что награда присвоена за «активное участие в создании и деятельности подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия», мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны», передает ТАСС.
«Молодая гвардия» – молодежная подпольная организация, действовавшая во время Великой Отечественной войны в оккупированном германскими войсками городе Краснодоне (Ворошиловградская область Украинской ССР; ныне территория Луганской народной республики).
В 1945 году писатель Александр Фадеев начал работу над романом о краснодонских подпольщиках. Роман «Молодая гвардия» вышел отдельным изданием в 1946 году, в июне того же года автор получил за него Сталинскую премию I степени. При этом книга содержала ряд серьезных искажений реального хода событий.
В частности, главным героем и создателем подпольной организации был изображен Олег Кошевой, в то время как Виктор Третьякевич был представлен в качестве предателя. После публикации книги отца Третьякевича парализовало, а его братья были уволены с работы. Только в 1960 году репутация подпольщика была восстановлена, и он был посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени.
В ЕК задумались о возможности выдачи виз уклоняющимся от мобилизации в России
Страны Евросоюза рассмотрят возможность выдачи виз для граждан России, стремящихся получить убежище в условиях частичной мобилизации, заявила в Брюсселе представитель ЕК Анита Хиппер.
«Евросоюз должен гарантировать право въезда для всех лиц, нуждающихся в убежище», – передает ее слова ТАСС.
Хиппер добавила, что «страны ЕС намерены рассмотреть вопрос о возможности выдачи этим лицам гуманитарных виз».
В свою очередь официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано пояснил, что «каждый случай должен рассматриваться на индивидуальной основе с учетом оценки угроз безопасности».
Ранее Латвия отказалась выдавать визы уклоняющимся от мобилизации россиянам.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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Названа возможная дата выступления Путина с посланием Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 30 сентября, назначено протокольное мероприятие, заявили в парламенте.
По словам источника, по уровню организации мероприятия 30 сентября можно предположить присутствие на нем первого лица, передает РИА «Новости».
Он также не исключил, что «будет оглашено послание президента Федеральному собранию». По его словам, где будет проходить само мероприятие, не указано.
Ранее в июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что послание главы государства Владимира Путина Федеральному собранию может быть отложено на осень.
Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом
Президент Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Такое совещание состоится впервые после объявления главой государства о начале частичной мобилизации.
«В середине дня он [президент] планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», – передает ТАСС слова Пескова.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.
Песков ответил на вопрос о введении спецмер в экономике на фоне мобилизации
Пока не принималось никаких решений о введении специальных мер в экономике на фоне частичной мобилизации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В настоящий момент каких-либо решений на этот счет не принималось», – передает его слова ТАСС.
Песков также заявил, что статус специальной военной операции никак не изменился из-за объявления о частичной мобилизации.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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Пескова спросили о присутствии Путина на патриотической акции на Манежной площади
Президент Владимир Путин в пятницу не планирует посещать патриотическую акцию на Манежной площади, у него запланирована целая серия встреч в Кремле, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, президент будет в Кремле работать, у него целая череда встреч. Он, к сожалению, не сможет», – передает ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.
В день старта референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Общероссийский народный фронт проводит в Москве митинг «в поддержку решения президента принять волю людей Донбасса и освобожденной Украины».
Путин отметил высочайшую компетентность и мужество военкоров
Президент Владимир Путин в приветствии участникам XXVI форума журналистов «Вся Россия – 2022» отметил компетентность и мужество журналистов, освещающих события специальной военной операции на Украине.
Путин отметил, что встречи форума отличаются содержательной повесткой, солидным представительством СМИ, широкой палитрой тем, находящихся в центре общественного внимания. Он также добавил, что мероприятие дарит отличные возможности для дружеских бесед с товарищами и единомышленниками, обмена позитивным опытом, укрепления деловых и личных контактов.
«Отмечу, что впервые в работе форума принимают участие ваши коллеги из народных республик Донбасса. Освещая события специальной военной операции, они проявляют высочайшую компетентность и мужество, честно исполняют свой профессиональный, человеческий долг», – передает РИА «Новости» текст сообщения.
Президент выразил уверенность, что нынешний форум пройдёт в конструктивном ключе, даст старт новым интересным проектам, будет содействовать консолидации журналистского сообщества вокруг больших, значимых целей. Он пожелал участникам плодотворной работы, успехов и всего наилучшего.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Путин обсудил с СБ России патриотическое воспитание в школах и вузах
Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза России организацию работы по патриотическому и нравственному воспитанию в школах и вузах. Встреча прошла в режиме видеоконференции.
«У нас сегодня в повестке дня вопросы, связанные с организацией работы по нравственному, патриотическому воспитанию в системе высшей школы, в системе просвещения», – передает ТАСС слова Путина, который затем передал слово для доклада министру просвещения Сергею Кравцову.
В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов.
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