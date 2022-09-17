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В Херсонской области заявили о нежелании пленных ВСУ возвращаться на Украину
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Украинские военнопленные в Херсонской области не хотят возвращаться обратно, они не хотят быть пушечным мясом, заявил заместитель руководителя региона Кирилл Стремоусов.
«Из пленных, кого я видел, ни одного не было идейного. Никто из них ничего не выкрикивал нелесного в отношении России и русских солдат. Они просят все статуса и спасения. Они утверждают, что их не только заставили взять в руки оружие, но поставили в безвыходное положение», – цитирует Стремоусова РИА «Новости».
По его словам, бойцов ВСУ заставляют идти в атаку, применяя как живой щит и пушечное мясо. Многие из них даже рады попасть в плен, поскольку это спасает их жизни.
Стремоусов добавил, что в ВСУ есть практика расстрела тех, кто отказывается идти в бой.
Ранее Стремоусов заявлял, что число пленных украинских военных на херсонском направлении постоянно увеличивается, их приходится спасать.
Путин прокомментировал «контрнаступление» ВСУ
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Необходимо посмотреть, чем завершится так называемое контрнаступление вооруженных сил Украины, заявил президент России Владимир Путин.
Наступательная операция России продолжается, несмотря на попытку «контрнаступления» ВСУ, заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам саммита ШОС, передает ТАСС.
«План [специальной военной операции] корректировке не подлежит», – подчеркнул Путин.
ВС России нанесли несколько чувствительных предупреждающих ударов по Украине, напомнил он. Президент пообещал более серьезный ответ в будущем.
Россия, продолжил Путин, «не спешит» на Украине, основная задача остается неизменной и реализуется. Он добавил, что Россия на Украине воюет не полной армией, а лишь ее контрактной частью.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что глубокую озабоченность вызывает «открытая бравада администрации [США], включая генералитет, тем, что, мол, некие удачи на украинских фронтах были достигнуты благодаря непосредственному участию Пентагона в разработке контрнаступления».
Путин пообещал более серьезный ответ Киеву на украинские теракты
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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва видит все попытки проведения Украиной террористических актов в отношении российской инфраструктуры.
«В ходе специальной военной операции мы видим попытки проведения терактов и попытки нанести ущерб нашей гражданской инфраструктуре», – сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита ШОС, передает ТАСС.
Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты, заявил Путин. По его словам, Вооруженные силы России ранее уже нанесли несколько предупреждающих ударов. Он добавил, в случае, если ситуация будет развиваться подобным образом, ответ будет более серьезный.
«Совсем недавно Вооруженные силы России нанесли пару ударов чувствительных. Будем считать, что это предупреждающие удары. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным», – заверил он.
Также президент добавил, что Украина пыталась совершать теракты вокруг российских атомных станций, Россия сделает все, чтобы не допустить негативного развития событий. «Мы это все видим, контролируем, конечно», – подчеркнул Путин.
Ранее глава РФ подчеркнул, что Россия сделает все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно быстрее, но Киев отказывается от переговоров.
В Пентагоне предсказали очень тяжелые бои на Украине
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Соединенные Штаты ожидают, что на Украине в ближайшее время будут продолжаться очень тяжелые бои, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
«Я не буду заниматься предположениями и говорить о каких-то сроках завершения этого конфликта», – приводит слова бригадного генерала ВВС США ТАСС.
«Мы видели, что украинцы добились некоторых успехов, и мы продолжим фокусироваться на поддержке их в этой борьбе», – заявил представитель Пентагона. «Но мы ожидаем, что это и дальше будут очень тяжелые бои», – добавил бригадный генерал ВВС США.
«И единственное, что может сделать его [конфликт] более коротким, – это ситуация, при которой российская сторона решит принять правильное решение и вывести с Украины свои силы, которые ее оккупируют», – выступил с утверждением пресс-секретарь Пентагона.
Накануне президент России Владимир Путин заявил о том, что Москва, проводя специальную военную операцию на Украине, не спешит, но выполняет основную задачу, которая остается неизменной. Он также подчеркнул, что специальная военная операция на Украине проводится, чтобы помешать Западу создать антироссийский анклав против России.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что глубокую озабоченность вызывает «открытая бравада администрации [США], включая генералитет, тем, что, мол, некие удачи на украинских фронтах были достигнуты благодаря непосредственному участию Пентагона в разработке контрнаступления».
В Бердянске убиты замглавы администрации по ЖКХ и его жена
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В Бердянске убиты замглавы администрации по ЖКХ Олег Бойко и его супруга Людмила, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«У своего гаража был убит заместитель главы военно-гражданской администрации Бердянска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума», – сообщил Рогов в своем Telegram-канале.
Отмечается, что двойное убийство совершено в пятницу в микрорайоне Колония. Проводятся следственные действия.
Источник РИА «Новости» в местной администрации уточнил, что чиновников застрелили из пистолета Макарова около полудня.
Ранее в сентябре коменданта Бердянска Артема Бардина госпитализировали в тяжелом состоянии после взрыва его автомобиля в центре города. Рогов называл произошедшее терактом. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему в Херсонской и Запорожской областях растет доля сторонников воссоединения с Россией.
В Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе в пятницу прозвучал взрыв, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В Мелитополе прозвучал одиночный взрыв», – цитирует Рогова ТАСС. Подробности выясняются.
До этого в пятницу в Мелитополе уже была слышна серия взрывов.
После этого взрыв прогремел в здании генеральной прокуратуры ЛНР. При взрыве погибли генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.
Позже в пятницу в Бердянске были убиты замглавы администрации города по ЖКХ Олег Бойко и его супруга Людмила.
ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по администрации Херсона
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по зданию администрации Херсонской области, есть разрушения, сообщил замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Прилетело в администрацию. Выясняем», – цитирует ТАСС Стремоусова, заявившего, что о количестве погибших неизвестно, данные уточняются.
По словам замглавы администрации Херсонской области Екатерины Губаревой, украинская ракета попала непосредственно в здание администрации.
Между тем сообщается, что центр Херсона обстреляли ракетами HIMARS. Рядом со зданием администрации упало не менее пяти ракет, передает РИА «Новости».
По меньшей мере один человек погиб, еще один ранен в результате украинского обстрела центра Херсона.
Ранее ВСУ обстреляли поселок Нижняя Дуванка в ЛНР из РСЗО HIMARS.
ВСУ нанесли удар по ТЭС в Энергодаре
Украинские военные нанесли удар по тепловой электростанции (ТЭС) в Энергодаре, сообщил глава администрации города Александр Волга.
На данный момент также зарегистрировано около 15 прилетов в район дачного поселка Волна и в яхтклуб, они находятся на береговой зоне Энергодара, сообщил Волга в беседе со «Звездой».
В пятницу ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по администрации Херсона. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что удар украинских войск по зданию администрации пришелся по левому крылу, оно практически разрушено.
На месте удара нашли части ракеты HIMARS.
Эксперт объяснил отказ Германии поставлять танки «Леопард» Украине
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«Сегодня немцы пытаются помочь Украине только в оборонительных целях и при этом не дать ей возможности наступать на российские территории», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее в Германии заявили о принятом запрете на поставку западных танков Украине.
«В Германии есть закон, согласно которому немецкая военная техника не должна поставляться в зону конфликта. Но в настоящее время они уже поставляют оружие на Украину, то есть Германия, по сути, ослабила собственное регулирование этих вопросов и шагнула ради Украины дальше, чем рассчитывала», – рассказал сотрудник Дипломатической академии МИД РФ, консультант ПИР-Центра Вадим Козюлин.
«Но вместе с тем немцы пытаются соблюсти определенные принципы. По их мнению, они помогают Украине обороняться, а не наступать. А поскольку танки – это все-таки наступательное оружие, они и приняли такое решение», – добавил он.
Эксперт также выразил уверенность в том, что поставки западного оружия на Украину будут продолжаться. «По мере того, насколько успешно будет продвигаться российская операция, Соединенные Штаты и их союзники будут поставлять для ВСУ все более дальнобойное оружие», – полагает собеседник.
«При этом возможность Украины атаковать территорию России будет регулироваться именно дальнобойностью поставляемого вооружения. Кроме того, у западных стран сегодня отмечается достаточно высокая эффективность вооружений за счет средств разведки, радиоэлектронной борьбы, средств противоартиллерийской борьбы и разведки. Они в целом понимают, как это сделать», – отметил Козюлин.
Ранее лидер социал-демократов Германии (СДПГ) Ларс Клингбейл в ходе выступления в Ольденбурге сообщил, что Германия совместно с союзниками приняла решение не поставлять Украине основные боевые танки западного образца.
В свою очередь обозреватель Bloomberg Андреас Клут отметил, что страны НАТО до сих пор не поставляли Украине основные боевые танки собственного производства. «Никто из стран-партнеров пока еще не отправлял западные танки, в отличие от советских», – приводит слова обозревателя ТАСС.
Клут указывает, что основная причина, по которой поставки танков не осуществляются – опасения западных стран по поводу возможной эскалации, если Украина получит современное западное оружие. Представители же Киева уже длительное время просят у Германии танки «Леопард» (Leopard), запасы которых у Берлина составляют около двух тысяч единиц, а также бронетранспортеры «Мардер» (Marder).
Кроме того, данные сервиса Ukraine Support Tracker германского Кильского института всемирной экономики свидетельствуют о том, что западные страны планируют выделить Украине военную помощь на сумму более 36 млрд евро.
По имеющейся у германского института информации, США – наиболее крупный поставщик вооружений и военной техники на Украину. На их долю будет приходиться 25 млрд евро. На втором месте по объемам поставок – Британия. Ее доля будет составлять 4 млрд евро. Более миллиарда евро также выделят Польша (1,8 млрд евро) и Германия (1,2 млрд евро), передает ТАСС.
США также являются лидером и по общим запланированным объемам помощи Украине. Они будет достигать 44,5 млрд евро.
В четверг президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи в размере до 600 млн долларов. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, пакет «включает дополнительные вооружения, боеприпасы и технику из запасов» Пентагона.
Сообщается, что администрация США включила в новый пакет военной помощи Украине на сумму 600 млн долларов боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, противопехотные мины Claymore («Клеймор»).
Ранее американские СМИ сообщили, что Вашингтон на данный момент якобы не намерен поставлять Киеву управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS из опасений эскалации, поскольку радиус их действия достигает 300 километров, что даст Украине возможность нанести удар по территории России.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна получить то вооружение, которое ей необходимо, в том числе танки. Во вторник глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер («зеленые») выступил за скорейшую поставку Украине немецких боевых танков «Леопард». Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал «союзников» поставлять Киеву больше тяжелых вооружений.
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Киев подтвердил причастность Украины к терактам в Херсоне и Бердянске
Именно Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили ракетный удар по зданию администрации в Херсоне, где погибли трое человек, и убийство чиновников в Бердянске, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире стрима на YouTube-канале «Ходорковский LIVE» (признан в РФ СМИ-иноагентом).
«ВСУ – это Херсон, конечно же, понятно», – приводит ТАСС ответ Подоляка на вопрос ведущей о том, какой из ударов по освобожденным территориям был организован украинскими силовиками.
Комментируя убийство замглавы администрации и главы избиркома по референдуму в Бердянске, Подоляк назвал их «военными целями, не более того». При этом гибель генпрокурора в Луганске он считает «внутренним разбирательством».
Накануне в Бердянске Запорожской области были убиты замглавы администрации города по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его супруга Людмила, возглавлявшая городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума.
Кроме того, в пятницу ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по администрации Херсона. Удар ВСУ пришелся по левому крылу здания администрации, где проходило совещание. В результате погибли три человека, еще 13 получили ранения. На месте удара нашли части американской ракеты HIMARS.
Помимо этого, в пятницу в Луганске прогремел взрыв в здании генеральной прокуратуры ЛНР. В результате теракта погибли генеральный прокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.
Президент России Владимир Путин пообещал серьезный ответ Киеву на украинские теракты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким может быть ответ на терроризм Зеленского.
В результате российских ударов ВСУ потеряли более 400 военнослужащих
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Высокоточными ударами ВКС России в районе города Николаева поражены пункты дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Очаков Николаевской области уничтожен штаб и база подготовки отдельного центра специальных операций «Юг» ВСУ.
В Харьковской области поражены пункты временной дислокации 66-й механизированной бригады ВСУ в районах населеных пунктов Двуречная и Купянск, а также националистического формирования «Кракен» в городе Харькове», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В районе населенного пункта Северск Донецкой народной рспублики (ДНР) высокоточным ударом поражены позиции 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
В результате ударов потери противника составили более четырехсот украинских военнослужащих убитыми и ранеными, свыше двадцати единиц бронетанковой и автомобильной техники. Также уничтожены более трех тысяч боеприпасов к реактивной и ствольной артиллерии различного калибра», – отметил Конашенков.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Звановка и Павловка ДНР, Гуляйполе и Полтавка Запорожской области, Мураховка, Оленовка и Украинка Николаевской области, а также 65 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 234 районах», – отчитались в Минобороны.
«Уничтожено восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе города Николаева, населенных пунктов Петровское, Первомайское и Курахово Донецкой народной республики, Омельник и Веселянка Запорожской области.
В районе города Соледара унитожен зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», – сообщил Конашенков.
«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Авдеевка ДНР, Томарино и Степовое Херсонской области.
Кроме того, уничтожены в воздухе 53 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Авдотьино ДНР, Голая Пристань, Новая Каховка, Антоновка, Веселое Херсонской области и Мирное Запорожской области», – перечислили в Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1965 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 4940 танков и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3392 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5616 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ в Николаевской и Херсонской областях за сутки потеряли до 500 человек убитыми и ранеными.
В Херсоне рассказали о последствиях удара ВСУ по зданию администрации
Удар украинских войск по зданию администрации пришелся по левому крылу, оно практически разрушено, пока известно об одном погибшем и нескольких раненых, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире телеканала «Россия 1».
«Ко мне прямо в кабинет, откровенно говоря, прилетело около пяти HIMARS, мое крыло, где я находился, было практически разрушено», – цитирует РИА «Новости» Стремоусова.
По его словам, в здании администрации Херсонской области разбирают завалы после украинского удара, пока известно об одном погибшем и нескольких раненых.
Между тем замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева сообщила, что ВСУ нанесли удар во время совещания глав администраций городских и муниципальных округов, передает ТАСС.
Она также уточнила, что в результате атаки ВСУ погиб водитель начальника департамента труда и социальной политики администрации Херсонской области, пострадала чиновница.
«Меня спас какой-то парень. Схватил за руку <…> [при первых] прилетах, тащил, помог из-под завалов вылезти. Бархатнова (начальник департамента труда и социальной политики ВГА Херсонской области Алла Бархатнова) – вся в крови была. У нее погиб водитель», – заявила Губарева.
Напомним, ВСУ нанесли удар не менее пяти ракетами HIMARS по зданию администрации Херсонской области.
Минобороны показало победу российского БТР над американским на Украине
Минобороны опубликовало видео боя российского БТР-82А и американского БТР M113 украинских войск во время специальной военной операции.
«В результате боя российские военнослужащие захватили бронетранспортер М-113 производства США, который бросили украинские военнослужащие, спасаясь бегством», – говорится в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.
На видео демонстрируются кадры, снятые военнослужащими. В частности, показано, как российский бронетранспортер БТР-82А ведет огонь из 30-миллиметровой пушки по украинским подразделениям. Затем на кадрах видно поставленный ВСУ из США БТР M113, который противостоял российской боевой машине и в итоге оказался брошен боевиками Украины. Как отметили в Минобороны, в бою участвовали подразделения Южного военного округа, передает РИА «Новости».
Эксперт: Папа Франциск стал белой вороной в темном лесу антироссийской истерии
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«Папа Римский уже неоднократно отмечал, что нельзя одновременно говорить о мире во всем мире и поставлять тонны оружия на Украину. Он призывает украинцев и западных лидеров вернуться к диалогу с Россией», – заявил газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин. Ранее папа Римский Франциск назвал условие «моральности» поставок оружия Украине.
«То, что раздается такой здравый голос, имеет большое общеполитическое значение. Папа Франциск стал выразителем мнения простых людей, которые страдают от политической безответственности западных лидеров и санкций», – сказал руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.
«Эти политики сегодня, к сожалению, не способны прислушаться к этим словам в силу того, что они слишком сильно погружены в истерику, которая связана со стремлением сохранить власть. Они пытаются объяснить все политические промахи Украиной и Россией. Но голоса простых людей рано или поздно заставят их либо передумать, либо оставить посты», – продолжил эксперт.
Собеседник также обратил внимание на тот факт, что подобные слова не в первый раз звучат от понтифика. «Франциск уже заявлял, что нельзя говорить о мире и одновременно тоннами поставлять оружие на Украину. Во время своей поездки в Казахстан понтифик уточнял, что оружие может использоваться для самообороны, но снова отметил, что недопустимо использовать оружие для разрастания войны. Еще более очевиден миротворческий посыл папы в призыве к украинцам и западным лидерам наладить диалог с Россией», – напомнил религиовед.
«Более того, папа демонстративно встречался с целой группой иерархов Русской православной церкви, в том числе и с главой Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополитом Антонием (Севрюком). Также Франциск фактически осудил ксенофобию в Европе и косвенно колониализм европейцев, подчеркнув, что Запад – самое большое кладбище в мире. Папа говорит это, несмотря на все более резкую критику Ватикана на Украине. Он стал белой вороной в темном лесу антироссийской истерии», – заключил Лункин.
Ранее папа Римский Франциск заявил агентству Reuters, что поставки оружия на Украину могут быть морально допустимы, если оно используется для самообороны, которая не только законна, но и является выражением любви к Родине. «Это (поставки оружия – прим. ВЗГЛЯД) может быть аморально, если намерение состоит в том, чтобы спровоцировать новую войну или продать оружие, или выбросить оружие, в котором (страна) больше не нуждается. Мотивация – это то, что в значительной степени определяет мораль этого действия», – цитируют «Ведомости» главу католической церкви.
По словам понтифика, принципы справедливой войны, которые соответствуют догматам Римско-католической церкви, допускают пропорциональное применение летального оружия для самообороны против страны-агрессора, которая является выражением «любви к Родине». Глава католической церкви также призвал Украину быть готовой к диалогу с Россией.
Ранее папа Римский призвал к установлению всеобщего политического диалога и возрождению «духа Хельсинки» – то есть разрядки напряженности в международных отношениях – для создания более стабильного и спокойного мира.
Напомним, администрация США включила в новый пакет военной помощи Украине на сумму 600 млн долларов боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, противопехотные мины Claymore. В МИД России предупреждали, что возможные поставки на Украину американских ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал поставлять Киеву больше тяжелых вооружений.
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Байден ответил на вопрос об ответе на ядерный удар России по Украине
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В случае применения химического или тактического ядерного оружия на Украине России грозят международные последствия, заявил президент США Джо Байден.
В ходе интервью телекомпании CBS Байдену задали вопрос о том, каковы будут последствия якобы возможного применения Россией химического или тактического ядерного оружия на Украине, какова будет реакция США. «Вы думаете, что я бы сказал вам, если бы точно знал, как это будет. Конечно, я не скажу вам. Это будет иметь последствия. Они станут в мире большими изгоями, чем когда-либо. И в зависимости от масштабов того, что они сделают, будет зависеть, какой будет [наш] ответ», – приводит ответ главы Белого дома ТАСС.
Главу администрации США также спросили о том, что бы Байден сказал президенту России Владимиру Путину, «если бы он рассматривал возможность применения химического или тактического ядерного оружия» на Украине. «Не надо. Вы измените облик войны, как ничто со времен Второй мировой войны», – сказал в ответ Байден.
Накануне в США описали возможный сценарий гипотетической ядерной войны между Россией и НАТО, предсказав разрушение 30 наиболее крупных населенных пунктов и экономических центров с каждой сторон конфликта. Напомним, 2 сентября в МИДе напомнили условие применения ядерного оружия Россией. Днем ранее в США допустили возможность ядерного конфликта с Россией из-за ранения военнослужащих НАТО на территории Украины.
В конце августа заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине, чтобы не допустить третьей мировой войны. Он также перечислил четыре основания применения Россией ядерного оружия, отметив, что одним из них являются действия, грозящие существованию страны, которых пока не наблюдается.
В Белом доме нашли замену объявлению России страной-спонсором терроризма
Внесение России в американский список стран-спонсоров терроризма может осложнить возможные переговоры для президента Украины Владимира Зеленского, поэтому Вашингтон нашел «альтернативы лучше».
Об этом заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.
«Президент очень четко дал понять, что, как мы считаем, есть альтернативы лучше для того, чтобы призвать Россию к ответу и наращивать издержки и иные последствия за ее действия на Украине», – отметил он.
По словам Кирби, включение России в список стран-спонсоров терроризма поставит под угрозу продовольственную безопасность, сделку по зерну, в рамках которой вывозят зерно с территории Украины.
«И это, как мы считаем, могло бы ограничить гибкость Зеленского за столом переговоров, когда и если дойдет до этого», – добавил Кирби.
Напомним, ранее американские сенаторы Ричард Блюменталь (демократ) и Линдси Грэм (республиканец) представили законопроект, который предполагает внесение России в список «стран-спонсоров терроризма» без согласия Госдепа.
Глава американского государства Джо Байден сообщил, что не поддерживает предложение объявить Россию «страной-спонсором терроризма».