Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали судебные разбирательства в отношении Дмитрия Малиновского, являющегося «миллионером» Украины, отметив, что страной управляет мафия во главе с Владимиром Зеленском.

Читатели отметили, создает впечатление, что на Украине и за ее пределами вертится мафия, готовая торговать чем угодно, лишь бы было больше денег.

Публикация издания вызвала активный отклик читателей в комментариях, передает РИА «Новости».

«Беспринципные, крайне опасные люди, ничто их не остановит! А главным у них – объявленный ныне «человеком года» президент (Владимир Зеленский. – прим. ВЗГЛЯД), который, сдается мне, так же далек от святости, как герой этой статьи», – заявил пользователь toscane.

Еще один читатель задался вопросом, ради чего президент Франции Эммануэль Макрон лишает граждан нефти и газа. Также отметили и продажу замка Ла-Рошпо украинскому мафиози.

«Вы что, пытаетесь мне рассказать о бессовестных украинцах? Наши масс-медиа не могут врать! Это, наверное, русские», – сыронизировал Troll gentil.

Мужчину признали официально «погибшим» в результате ДТП еще в 2014 году, украинская полиция тогда составила свидетельство о смерти без какой-либо проверки фактов. За два месяца до этого Малиновский бежал во Францию, опасаясь преследования обманутых им кредиторов.

В октябре 2018 года украинец был обвинен в «организованном отмывании бандитских доходов», в минувший четверг его осудили на четыре с половиной года лишения свободы с выплатой штрафа в 100 тыс. евро, также у Малиновского конфисковали купленные им старинный замок Ла-Рошпо и автомобиль Rolls-Royce.

Ранее Макрон заявил, что Европа должна уже в ближайшие месяцы выработать сильный ответ на американский Акт о снижении инфляции (IRA).