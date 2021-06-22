США оценили способность санкций остановить «Северный поток – 2»

И.о. помощника главы Госдепа по делам Европы и Евразии Филип Рикер объяснил, почему США «отложили определенные санкции» против «Северного потока – 2».

По его словам, США намерены и в дальнейшем «подчеркивать, что считают трубопровод российским геополитическим проектом, который угрожает европейской энергетической безопасности и подрывает безопасность Украины и других восточноевропейских стран, включая восточный фланг НАТО», передает ТАСС.

Рикер напомним, что Вашингтон включил в санкционный список «четырех российских юридических лиц, участвующих в деятельности, подпадающей под закон о санкциях, включил в санкционный список четыре российских судна». Однако, как подчеркнули в Госдепе, когда нынешняя администрация США пришла к власти, «строительство было завершено более чем на 90%». Белый дом полагает, что было трудно «предотвратить строительство трубопровода с помощью санкций». В результате Вашингтон «отложил определенные санкции, чтобы достичь чего-то позитивного в этой трудной ситуации, нежели нанести ущерб отношениям с европейскими союзниками».

Сейчас США планируют работать с Германией дипломатическим путем, добиваясь «снижения рисков, исходящих от трубопровода, в отношении Украины и европейской энергетической безопасности», сказал Рикер.

Госсекретарь Энтони Блинкен с 22 по 29 июня посетит Берлин, Париж, Рим и Ватикан. В Берлине он встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой МИД страны Хайко Маасом, заявил Рикер. Стороны собираются обсудить, как «укрепить отношения», чтобы «реагировать на общие вызовы, включая восстановление после пандемии коронавируса, климатический кризис, а также Россию и Китай».

Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс также сообщил, что готовится «диалог по стратегической стабильности» с Москвой. Высокопоставленный сотрудник госдепартамента возглавит делегацию США на переговорах. Планируется «обсудить дальнейшие шаги по контролю над ядерными вооружениями и другие стратегические темы». Стороны намерены «руководствоваться принципом о том, что в ядерной войне нельзя победить и ее никогда нельзя вести».

4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Также Путин заявил, что для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.