Москвичка отсудила у посольства США почти 7 млн рублей за увольнение

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25 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 20:02  |  vz.ru
Разделы

Российскому газу не страшна зеленая энергетика

Запад рано списывает голубое топливо Сергей Гунеев/РИА Новости
Спрос на природный газ в ближайшие десятилетия будет расти, даже несмотря на развитие солнечной и ветряной энергии. Такой прогноз сделал российский вице-премьер Александр Новак. По его мнению, стоит ожидать рост потребления газа в мире в ближайшие десять и даже тридцать лет. Почему же зеленой энергетике не удастся одержать верх над ископаемым топливом? Подробности...
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Пашинян обвинил «Искандеры» в потере Карабаха

Никол Пашинян назвал российские ракеты одной из главных причин недавнего поражения в Карабахе Асатур Есаянц/РИА Новости
Премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. Зачем Никол Пашинян позволил себе грубый выпад в сторону Москвы именно сейчас? Подробности...
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Как командование Красной армии выиграло «битву с велосипедами»

Широко известно использование велосипедов в Вермахте – но и Красная армия этим не гнушалась German Federal Archives/wikimedia.org
Архивы Минобороны раскрыли одну из забытых страниц Великой Отечественной. Вступление Красной армии на территорию Германии породило новое массовое явление – захваченные советскими военными трофейные велосипеды «растаскивались и варварски использовались отдельными военнослужащими». В чем было значение велосипедов для военного дела и почему возникли злоупотребления ими? Подробности...
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За критику «Искандеров» Пашинян потерял армию

Необоснованная критика комплексов «Искандер» привела Пашиняна к конфликту с военными Hayk Baghdasaryan/REUTERS
Генштаб ВС Армении обвинил премьер-министра Никола Пашиняна в некомпетентности и потребовал его отставки. Пашинян в ответ назвал заявление генералов попыткой военного переворота и начал мобилизацию на улицах своих сторонников. Чем конфликт власти с военными грозит Армении и самому Пашиняну? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Зачем мы ругаемся из-за мертвецов

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Москвичам предлагается сделать выбор между двумя идеологическими фантомами советского времени: главным героем фильма Сергея Эйзенштейна 1938 года и скульптурным шедевром Евгения Вучетича 1958 года. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

США будут управлять Украиной в ручном режиме

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Зеленский, который начинал, как кукла Игоря Коломойского, сделав пару неудачных попыток выстроить новые отношения с олигархами, понял, что ни компетентности, ни ресурсов его команды не хватит. А если уж и ложиться, то под самого главного, глобального олигарха, то есть США. Подробности...
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С беззаконием нельзя бороться беззаконием

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Обливать человека мочой – крайне позорно и унизительно для того, кто обливает. У человека, который так поступает, нет представления о своем – не только о чужом – достоинстве. Подробности...
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Армия против Пашиняна

Зеленский стал диктатором

Обсуждение: 8 комментариев

Байден увеличит США на пару штатов

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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Обсуждение: 80 комментариев

Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Кто из украинских президентов вызывает у вас большую неприязнь?
  • Зеленский

  • Порошенко
Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?
  • Гендерным (мужской праздник)

  • Профессиональным (праздник военнослужащих)

  • В равной степени и тем и другим

  • Не считаю этот день праздником
Вы когда-либо брали ипотечный кредит?
  • Да, и он уже возвращен

  • Да, и сейчас выплачиваю

  • Нет, но планирую

  • Нет, и не планирую
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    голубое топливо


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    Москвичка отсудила у посольства США почти 7 млн рублей за увольнение

    25 февраля 2021, 18:41

    Текст: Елизавета Булкина

    Мосгорсуд взыскал с посольства США в Москве в пользу жительницы столицы Юлии Поповой 6,8 млн рублей за незаконное увольнение, сообщили в пресс-службе суда.

    «Суд постановил взыскать с посольства США в Москве в пользу Поповой Юлии Владимировны 6,5 млн рублей в счет заработной платы за период вынужденного прогула с 24 мая 2019 года по 13 января 2021 года включительно, 244 тыс. рублей в счет компенсации за неиспользованный отпуск и 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Также с посольства США в бюджет города Москвы взыскать государственную пошлину в размере 48 тыс. рублей», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.

    В материалах дела говорится, что Попова ранее работала главным бухгалтером Общественной ассоциации посольства США в Москве. Женщина ушла в декрет, а вскоре после возвращения была уволена с формулировкой «за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей».

    Сотрудница заявила, что по закону она не могла быть уволена с такой формулировкой, так как никаких дисциплинарных взысканий на нее наложено не было, и информация в ее трудовой книжке об этом отсутствует.

    Мосгорсуд подтвердил, что факт привлечения Поповой к дисциплинарной ответственности не был установлен, к тому же якобы имевшее место неисполнение бухгалтером обязанностей, согласно приказу об увольнении, произошло за полтора года до ее увольнения. Это значит, что срок давности привлечения к дисциплинарной ответственности истек. Мосгорсуд постановил взыскать с посольства компенсацию и изменить формулировку приказа, указав, что женщина уволилась по собственному желанию.

    Представители американского посольства в суд не явились, хотя были извещены о заседании. Решение суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.

    Ранее Верховный суд России признал незаконным увольнение из-за вынужденного прогула в связи со снегопадом сотрудницы Научно-исследовательского института стали в Москве.


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    На Украине обрадовались новым санкциям против трубоукладчика «Северного потока – 2»
       23 февраля 2021, 14:22
    Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинский оператор газотранспортной системы («Оператор ГТС Украины», ОГТСУ) поприветствовал новые санкции в отношении трубоукладчика «Фортуна», ведущего строительство «Северного потока – 2».

    «Вашингтон объявил об очередном раунде введения санкций в отношении «Северного потока – 2». Оператор ГТС Украины ценит стойкое противодействие США реализации этого опасного проекта», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».

    Гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон отметил, что украинская сторона свою позицию по проекту газопровода не меняла. «Мы ежедневно работаем над усовершенствованием нашей газотранспортной системы и наших нормативных актов, поэтому клиентам ЕС предлагается больше гарантий надежности и гибкости», – указал он.

    Напомним, Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа.

    Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.

    Ранее Польша и Украина призвали США «положить конец» «Северному потоку – 2».

    Коментарии (59)
    Белый дом анонсировал новые санкции против России
       23 февраля 2021, 20:51
    Фото: Oliver Contreras/Consolidated News
    Photos/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    США планируют в течение нескольких недель ответить на приписываемые России недружественные шаги, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

    Так Псаки отреагировала на публикацию Washington Post, согласно которой США готовят новые санкции против России в связи с кибератакой на Соединенные Штаты и ситуацией вокруг Алексея Навального, передает ТАСС.

    «Президент [США Джо Байден] говорил об этом в своей беседе с президентом [России Владимиром] Путиным лишь несколько недель назад. Мы попросили разведывательные ведомства проделать дальнейшую работу, уточнить, кто несет ответственность, установленную предыдущей [американской] администрацией, выяснить, как именно произошла хакерская атака, каковы масштабы ущерба и вторжения. Мы еще находимся в процессе определения этого. Но пройдут недели, а не месяцы, прежде чем мы ответим. Тем не менее опережать исход процесса я не стану», – сказала представитель американской администрации.

    Администрация президента США Джозефа Байдена намерена ввести новые санкции против России из-за приписываемой ей кибератаки

    Ранее газета Washington Post сообщила, что администрация Байдена намерена ввести новые санкции против России из-за приписываемой ей кибератаки и по ситуации с Навальным.

    Коментарии (48)
    МИД обвинил законодателей США во вмешательстве в дела религии в Крыму
       23 февраля 2021, 08:30
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новсти
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Американские конгрессмены в геополитических целях предпринимают попытки вмешательства в религиозные дела в Крыму, сообщило посольство России в США.

    «Американские законодатели продолжают цинично вмешиваться в религиозные дела в Крыму и на Украине. Приверженность свободе вероисповедания используется в качестве политического лозунга», – передает ТАСС сообщение дипмиссии.

    «Они снова пытаются навязать логику экстерриториального применения национального законодательства. Неприемлемо пользоваться чувствами и верой миллионов людей в геополитических целях», – подчеркнули в посольстве.

    В сообщении приводится ссылка на внесенный в конце января текущего года в Палату представителей Конгресса США законопроект. Его авторами стали законодатели от обеих партий. По их версии, «Россия и вооруженные группы, подконтрольные России, нарушают свободу вероисповедания на Украине». Конгрессмены утверждают, что указанные нарушения имеют место в Донбассе и Крыму, игнорируя тот факт, что последний является неотъемлемой частью России.

    Законодатели добиваются от американской администрации принятия мер. Они, в частности, рассчитывают, что власти рассмотрят вопрос о включении России в составляемый США список государств, которые, по версии Вашингтона, являются наиболее злостными нарушителями свободы вероисповедания.

    Ранее сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец заявил, что прежде чем выдвигать какие-либо условия России, Вашингтону следует освободить незаконно захваченные исконно индейские земли и в срочном порядке вывести американский военный контингент, расположенный без приглашения в различных странах мира.

    Коментарии (6)
    Генштаб США заявил о нежелании воевать с Россией
       24 февраля 2021, 03:30
    Фото: Alfredas Pliadis/Xinhua/
    Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Вашингтон отслеживает «вложения» Москвы и Пекина в ракетные технологии для их сдерживания, потому что не хочет войны с Россией и Китаем, заявил замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

    Он ценил «практическую проблему» соотношения «российских ядерных сил и имеющегося у них потенциала» с «возможностями» США для «эффективного реагирования». По его словам, если смотреть «на региональные потенциалы России и Китая, их вложения в ракеты средней дальности (крылатые, гиперзвуковые и баллистические), то это является вызовом». Хайтен заявил о необходимости «изучить данную обстановку, защитить себя, противодействовать этим угрозам, сдерживать». «Потому что последнее, что мы хотим, так это войны с Россией и Китаем», – приводит его слова ТАСС.

    Как заявил Хайтен, китайские ракеты средней дальности угрожают США в западной части Тихого океана. По его словам, Россия и Китай делают «значительные вложения в ракетные технологии», поэтому «абсолютно необходим усердный анализ того, как лучше этому противодействовать».

    Хайтен указал, что «потенциал» американской системы ПРО «в данный момент явно сосредоточен на Северной Корее, а не на Китае, России и Иране». США «начинают пристально следить за Ираном, потому что Иран значительными темпами продолжает строительство ракет». Хайтен заявил, что «противники США наблюдали» за Америкой «в течение 25 лет, разрабатывали стратегии противодействия сильным сторонам» США. ВС США «всегда по отдельности рассматривали свою ядерную доктрину, ПРО, космос». Генерал призвал «начать рассматривать стратегическое сдерживание так, чтобы принимать во внимание все в целом».

    Хайтен сказал, что Вашингтон, размещая ПРО, «удерживает противников от развертывания вооружений», так как «они не думают, что их оружие будет в полной мере эффективно». Однако «есть проблемы» на «стадии уничтожения», поскольку системы Patriot – это «ограниченный ресурс», их «всегда недостаточно», сказал генерал, добавив, что даже на продажу другим странам этих комплексов не хватает. Хайтен заявил: «Если посмотреть, как люди покупают системы ПВО и ПРО в мире, они хотели бы купить Patriot , но у нас по большей части нет Patriot для продажи, кроме того, что мы уже продали», – приводит его слова РИА «Новости».

    Генерал заявил, что коронавирус показал слабые стороны логистической системы в США: «Мы увидели огромные уязвимости в цепи поставок». Он не стал «вдаваться в засекреченные подробности», но заверил, что «цепь поставок слаба».По его словам, ситуация с поставками материалов для борьбы с пандемией напрямую отражает и ситуацию с поставками для оборонных нужд: «Это не только перчатки, маски и защитные костюмы, но это материалы, которые нужны для производства вакцины, а это напрямую перетекает в материалы, которые нужны нам для наших систем вооружений, для разработок. У нас просто нет прочной устойчивой цепи поставок».

    Напомним, Пентагон признал наличие проблем в системе ПРО США. В сентябре 2019 года американские системы ПВО не смогли защитить нефтяные объекты Саудовской Аравии от атаки беспилотников.

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    Коментарии (88)
    Немецкая фирма отказалась от участия в проекте «Северный поток – 2» из-за угрозы санкций
       23 февраля 2021, 16:12
    Фото: Екатерина Соловьева/РИА «Новости»
    Текст: Алексей Дегтярев

    Дочерняя фирма немецкой перестраховочной компании Munich RE заявила, что прекращает оказание услуг по страхованию строительства «Северного потока – 2» из-за возможных санкций США, сообщили СМИ.

    «Munich Re Syndicate уведомила о прекращении [страхования] «Северного потока – 2», – сказала Reuters представитель компании, передает ТАСС.

    Напомним, Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа.

    До этого появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.

    Коментарии (64)
    В США рассказали, как учения НАТО чуть не привели к ядерной войне с СССР
       24 февраля 2021, 14:44
    Фото: Global Look Press
    Текст: Алина Назарова

    Советский Союз из-за масштабных учений Североатлантического альянса Able Archer в 1983 году готовился к ядерной войне с США, пишет The Drive со ссылкой на рассекреченные материалы Госдепартамента США.

    Документ включает в себя множество подробностей возникшей в 1983 году нестабильной ситуации, а также почти полностью неотредактированный текст высокопоставленного чиновника американской разведки генерал-лейтенанта Леонарда Перрутса. Согласно этим данным, 2 ноября 1983 года находящаяся в ГДР 16-я воздушная Краснознаменная армия перевела самолеты в повышенную боеготовность. Оснащенные ядерным оружием самолеты должны были уничтожать цели противника на первой линии, передает РИА «Новости».

    Эксперты объяснили подготовку СССР к войне серьезным недопониманием, возникшим из-за учений НАТО Able Archer. Их целью была «проверка способности сил альянса в Европе и за ее пределами вести ядерные войны в реалистичной манере».

    Согласно отчету Президентского консультативного совета по внешней разведке (PFIAB), реакция СССР и ОВД на учения Able Archer была беспрецедентной. «В 1983 году мы могли непреднамеренно поставить наши отношения с Советским Союзом на волосок от ядерной войны», – заключили в PFIAB.

    Ранее автор портала Overt Defence, опираясь на данные американского Военно-морского аналитического центра, раскрыл сценарий превентивного удара Североатлантического альянса по Калининградской области, который включает уничтожение ракетных комплексов «Искандер» и систем С-400, блокаду Балтийска и ликвидацию войск. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему планы США по «разгрому» ПВО Калининграда лишены смысла.

    Коментарии (18)
    В Госдуме ответили на заявление США о «милитаризации» Крыма
       24 февраля 2021, 08:16
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал нонсенсом и вмешательством во внутренние дела России заявление и.о. постпреда США при ООН о «милитаризации» республики.

    «Подобные высказывания – нонсенс и грубое вмешательство во внутренние дела России. Удивляет, где США, а где Крым находится и почему он так не дает им покоя. Крым – это российская земля, и Россия сама разберктся, как защищать свои территории», – сказал Шеремет РИА «Новости».

    По его словам, США в самый раз стоит пояснить в ООН, с чем связаны участившиеся пролеты их разведывательных самолетов у границ России и заходы военных кораблей в Черное море.

    «Россия укрепляет свои границы и это не милитаризация, а вынужденная адекватная реакция на агрессивные действия НАТО во главе с США. Паритет будет всегда существовать, как бы не хотелось обратного нашим заокеанским партнерам, которые на практике никакие нам не партнеры. Рекомендую им не испытывать терпение России и лучше изучить историю, что случилось с теми государствами, которые перешли красную линию. С Россией лучше дружить и находить общий язык. Шутки закончились», – сказал депутат.

    Ранее и.о. постпреда США при ООН Ричард Миллс заявил, что милитаризация Россией Крыма представляет угрозу «общей безопасности». По его словам, США «не признают никогда попытку аннексии Крыма» и американские санкции против России останутся в силе, пока Россия не изменит свой курс в отношении Украины.

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    Захарова раскрыла подоплеку санкций США против «Северного потока – 2»
       23 февраля 2021, 19:01
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты признались в подрыве базовых принципов конкуренции и торговли, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря о заявлении госдепа о «Северном потоке – 2».

    «Официальный представитель госдепартамента заявил, что причиной неприятия Вашингтоном проекта «Северный поток – 2» является геополитика и усиление влияния России», – заявила Захарова в Facebook.

    Она привела цитату представителя госдепа, в которой говорится о беспокойстве Вашингтона из-за возможного влияния России на Европу благодаря «Северному потоку – 2».

    «Германия постоянно заявляет, что ей этот проект выгоден! А США постоянно заявляют, что экономику и энергетику нельзя политизировать! А теперь тот, кто не хочет политизировать экономику и энергетику, будет помогать тому, кому выгоден проект с экономической и энергетической точки зрения, его не реализовывать?» – прокомментировала дипломат.

    Захарова отметила, что Вашингтон таким образом признался в подрыве базовых принципов свободной торговли и конкуренции, а также подчинении законов рынка собственным геополитическим интересам.

    Во вторник СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2».

    До этого Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа.

    Коментарии (24)
    США внесли судно «Фортуна» в новый список санкций по «Северному потоку – 2»

    22 февраля 2021, 21:42

    Текст: Абдулла Шакиров

    Министерство финансов Соединенных Штатов внесло российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус» в еще один список санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2».

    Судно будет под санкциями по закону США «О защите европейской энергетической безопасности», передает РИА «Новости» со ссылкой на американский минфин.

    Ранее «Фортуна» и «КВТ-РУС» попали в список ограничений по закону «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA).

    Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.

    В то же время появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.

    Коментарии (39)
    США обещали не устраивать ЕС сюрпризов по «Северному потоку – 2»
       22 февраля 2021, 23:30
    Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    США намерены консультироваться с «союзниками и партнерами» по шагам, направленным против проекта «Северный поток – 2», заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

    Он заверил, что «в целом относительно каждой проблемы или возможности», с которыми предстоит столкнуться, США собираются действовать «в тесной координации» с «союзниками и партнерами». По его словам, никакие действия США в отношении «Северного потока – 2» не станут «сюрпризом для ближайших союзников и партнеров» Вашингтона, передает ТАСС.

    Прайс назвал проект «плохой сделкой» для Европы, так как тот «противоречит заявленным целям самой Европы в области энергетики». Когда его попросили уточнить, с какой точки зрения проект плох – с «геополитической, экономической, моральной» – Прайс признал, что речь идет о «плане геополитики». США «обеспокоены тем влиянием, которое он обеспечит России».

    Прайс отметил, что США «продолжат изучать организации, участвующие в потенциально подлежащей санкциям деятельности». Конгрессу США предоставлен список из 15 организаций, которые «добросовестно» прекратили свои действия по газопроводу и поэтому «в данный момент» не подлежат санкциям.

    Он также отрицает, что позиция Госдепа по трубопроводу каким-либо образом изменилась из-за того, что в список санкций не были включены дополнительные компании и организации, причастные к «Северному потоку – 2». «Мы будем продолжать работать с Германией, с нашими союзниками и партнерами над целями по энергобезопасности, которые были заявлены самой Европой», – приводит его слова РИА «Новости».

    Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США «продолжают следить за деятельностью, направленной на завершение и сертификацию проекта трубопровода». Если «такая деятельность будет иметь место», США «примут решение относительно применимости санкций», сказала она. По словам Псаки, «санкции – только один из множества важных инструментов обеспечения энергетической безопасности». Она заявила, что США намерены «работать с союзниками и партнерами с целью укрепления энергетической безопасности Европы».

    Напомним, министерство финансов Соединенных Штатов внесло российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус» в еще один список санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2».

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    Стало известно о новых готовящихся санкциях США против России

    23 февраля 2021, 20:20

    Текст: Алексей Дегтярев

    Администрация президента США Джозефа Байдена намерена ввести новые санкции против России из-за приписываемой ей кибератаки, сообщают американские СМИ.

    США намерены таким образом отправить России «более широкий сигнал», поскольку Москва якобы «на протяжении многих лет использовала средства в киберпространстве для выполнения ряда действий, враждебных интересам США и их союзников», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Также, согласно данным газеты, США планируют принять меры, «направленные на привлечение Москвы к ответственности» за «использование запрещенного химического оружия против» блогера Алексея Навального.

    Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в течение недели Брюссель введет новые санкции против России в связи с арестом Навального. Ранее министры иностранных дел ЕС согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции.

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    Москва отреагировала на блокировку «связанных с Россией» аккаунтов в Twitter

    23 февраля 2021, 20:56

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона рассмотрит основания для блокировки сотни аккаунтов в Twitter, якобы «связанных с Россией», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Будем разбираться с основанием блокировки и дадим экспертное заключение», – сказала Захарова ТАСС.

    Ранее Twitter сообщил о блокировке более чем 100 аккаунтов, связанных с Россией, занимавшихся «ослаблением стабильности и надежности НАТО».

    Президент Владимир Путин заявлял о необходимости развивать свои интернет-платформы в ответ на ущемление российских СМИ за границей.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как цензура американцев создает успех изобретению русских, а также о том, как Россия остановит цифровой колониализм США.

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    Microsoft заявила о «свидетельствах» причастности России к кибератаке на США
       23 февраля 2021, 23:48
    Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Президент американской корпорации Microsoft Брэд Смит утверждает, что за масштабной кибератакой на госведомства США, вероятно, стоит «российская разведка».

    Выступая на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената США, он заявил, что сейчас «есть солидные свидетельства, которые указывают на российскую разведку, и никаких признаков, которые бы привели к кому-то еще», передает ТАСС.

    Глава специализирующейся на компьютерной безопасности американской компании FireEye Кевин Мандиа утверждает, что инструменты, которые использовались хакерами, «не похожи» на те, которыми пользуются «Китай, КНДР или Иран». По его словам, «они больше всего похожи на то, что использует Россия». Мандиа заявил, что это была большая операция, в которой было задействовано много людей и на подготовку которой потребовалось много времени. Он сказал, что осуществить такую операцию можно было только на государственном уровне.

    При этом специалисты американской компании Crowdstrike, занимающейся вопросами кибербезопасности, не подтвердили утверждение властей США о том, что «данная угроза имела, скорее всего, российское происхождение». Глава Crowdstrike Джордж Курц заявил в Сенате, что соответствующие «выводы» Вашингтона компания «подтвердить не может», но и не обладает «информацией, которая бы их опровергала».

    Напомним, СМИ сообщали, что администрация президента США Джозефа Байдена намерена ввести новые санкции против России из-за приписываемой Москве кибератаки.

    Через подмену кода продукции компании SolarWind, установленной на 18 тысяч компьютеров, неизвестные киберпреступники еще с марта получили доступ к данным Госдепа, Пентагона, министерств торговли, юстиции, финансов, внутренней безопасности и ряда других. Всего, по данным компании Microsoft, атаке подверглось более 40 структур – 80% из них американские, а остальные канадские, израильские, британские и из других стран.

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    В США обеспокоились возможностью закупки Египтом Су-35 у России

    23 февраля 2021, 21:35

    Текст: Алексей Дегтярев

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонной беседы с главой МИД Египта Самехом Шукри выразил обеспокоенность возможной покупкой Каиром российских Су-35.

    «Госсекретарь выразил обеспокоенность по поводу прав человека, которые, как он подчеркнул, будут иметь ключевое значение в двусторонних отношениях между США и Египтом, и потенциальной закупки Египтом истребителей Су-35 у России», – цитирует заявление главы пресс-службы госдепа Неда Прайса ТАСС.

    В октябре 2019 года стало известно, что Египет предпочел российские танки Т-90МС, которые отлично зарекомендовали себя в Сирии и Ираке, американским Abrams для замены советских Т-55 и Т-62.

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    США заявили об «угрозе общей безопасности» из-за «милитаризации Крыма»

    24 февраля 2021, 01:55

    Текст: Антон Антонов

    Санкции США против России останутся в силе, пока Москва не изменит политику в отношении Украины, заявил и.о. постпреда США при ООН Ричард Миллс.

    На заседании ГА ООН, посвященном «ситуации на временно оккупированных территориях Украины», Миллс заявил: «Растущая милитаризация Крыма Россией представляет серьезную и растущую угрозу нашей общей безопасности». Миллс заверил, что Вашингтон «никогда не признает попытку аннексии Крыма». Он обещал, что США будут «стоять рядом с партнерами в поддержании суверенитета и территориальной целостности Украины». США призвали страны ГА поддерживать резолюции, которые «привлекают внимание к ситуации с правами человека и милитаризацией Крыма», передает РИА «Новости».

    В декабре зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин «любезно напомнил» коллегам в зале ГА ООН, что дискуссии вокруг статуса полуострова закончились: Республика Крым и город Севастополь являются составными частями России.

    «Крымчане избежали кровавой участи, которую им готовил антиконституционный режим, пришедший к власти в Киеве в феврале 2014 года в результате государственного переворота. Посмотрите, что происходит сейчас в русскоязычных областях востока Украины», – сказал он.

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