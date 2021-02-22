Зеленский понадеялся на получение средств МВФ без выполнения требований Вице-премьера Украины заставили объясняться за фото с Кадыровым 22 февраля 2021, 15:19

Фото: facebook.com/dshmyhal

Текст: Абдулла Шакиров

Премьер-министр Украины потребовал от вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского объяснений после того, как в Сети появилась фотография, на которой тот стоит рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. «Жду срочного объяснения от Олега Уруского», – написал Шмыгаль в Facebook. Позже Уруский на своей странице в Facebook объяснил, что снимок был сделан во время церемонии открытия международной военно-технической выставки IDEX 2021, в которой он участвовал в качестве главы делегации украинского правительства, а порядок размещения глав делегаций определялось службой протокол государства-организатора. Он отметил, что никаких контактов с Кадыровым у него не было и не планировалось. «Украинская делегация обратила внимание местного протокола о неприемлемости подобных ситуаций в будущем. Я не считаю возможным «шарахаться» от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя, таким образом, неуверенное поведение и слабость украинской стороны», – сообщил Уруский. Российскую делегацию на выставке возглавляет министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В состав российской экспозиции, организатором которой выступает «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех»), включены 53 организации, 15 из которых представляют продукцию военного назначения. Международная выставка IDEX в Абу-Даби проводится раз в два года. В этом году она проходит с 21 по 25 февраля, передает ТАСС.

На Украине разъяснили разрешение НАТО летать над Крымом 21 февраля 2021, 17:29

Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Текст: Ксения Панькова

Бывший постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин прокомментировал разрешение со стороны Киева использовать воздушное пространство в «Симферопольском районе полетной информации» (РПИ), предположив, что вряд ли авиация будет подлетать к Крыму ближе, чем на 12 миль. По его словам, самолетам НАТО разрешается летать в зоне ответственности Симферопольского аэропорта. Бабин утверждает, что якобы «никакая международная организация не признает за Россией права управлять с Симферопольского аэропорта авиационными потоками». Он добавил, что «до сих пор, согласно международному воздушному праву, это зона ответственности Украины», сообщает Obozrevatel. При этом он подчеркнул, что Украина вовсе не приглашает авиацию НАТО летать над Крымом. Она только «разрешает» делать это. Вместе с тем Бабин предположил, что самолеты НАТО вряд ли будут подлетать ближе, чем на 12 миль к полуострову. Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Украина предлагает использовать воздушное пространство в «Симферопольском районе полетной информации» (РПИ) для воздушных операций НАТО по транспортировке войск. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Эксперты раскрыли худший сценарий для Украины 21 февраля 2021, 20:21 Текст: Ксения Панькова

Опрошенные изданием «Апостроф» эксперты перечислили сценарии развития Украины после приостановки сотрудничества с Международным валютным фондом, отметив, что отказ может грозит Киеву «наихудшим сценарием». Инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса заявил, что у Украины есть запас прочности до лета, передает РИА «Новости». С ним согласился старший аналитик инвестиционной компании «Альпари» Вадим Иосуб. По его мнению, если весной Украина выполнит требования фонда, то к лету получит следующий транш и сможет избежать серьезных проблем, но без помощи МВФ следует ожидать заметного ухудшения ситуации. Прежде всего отсутствие финансирования, по словам эксперта, влечет сохранение имеющихся проблем: продолжат процветать коррупция, олигархия и «карманное правосудие». «А для украинцев это будет означать постоянную бедность по примеру латиноамериканских стран», – предостерег экономист. Если в стране сохранится коррупция на нынешнем уровне, на Украину не придут инвестиции, а займы придется брать под более высокие проценты, что приведет к удорожанию обслуживания госдолга на миллиард долларов ежегодно, пояснил Иосуб. Аналитик компании «Центр биржевых технологий» (ЦБТ) Максим Орыщак обратил внимание на то, что к программе сотрудничества с МВФ привязаны другие займы Украины – макрофинансовая помощь от ЕС и два транша от Всемирного банка. В сумме это 1,3 млрд долларов. «То есть можно считать, что страна осталась без финансирования», – пояснил Орыщак. Отказ от сотрудничества с МВФ грозит Украине «наихудшим сценарием». Речь идет о сокращении инвестиций, трудностях с покрытием дефицита бюджета, удорожании обслуживания госдолга и снижении резервов, предупредил Иосуб. Фурса прогнозирует серьезный удар по экономике и курсу национальной валюты, если до конца года Киев не возобновит программу сотрудничества с МВФ. «Часть денег будет браться из резервов Нацбанка, забираться ликвидность у банков – то есть будет элемент эмиссии. Будет удар по экономике, удар по гривне», – объяснил эксперт. По словам эксперта, даже если не произойдет «обвала в самый низ», валютный курс вполне может упасть на 10% и дойти до уровня 30 гривен за доллар. Орыщак же допустил, что Украина просто не сможет обслуживать и погашать долги. «Без внешнего кредитования вопрос дефолта страны открыт», – констатировал он, добавив при этом, что такое возможно уже в следующем году. Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов написал в Facebook, что Международный валютный фонд (МВФ) «обкакался» при пересмотре программы взаимодействия с Киевом. До этого постпред МВФ на Украине Йоста Люнгман заявил, что миссия фонда завершила работу на Украине без результата. В фонде отметили, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс. Миссия МВФ начала свою работу по пересмотру программы stand-by по Украине в декабре 2020 года. Милованов является бывшим министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. На свою нынешнюю должность он был назначен в ноябре 2020 года. Сам Милованов заявлял, что его опыт поможет справиться со множеством вызовов, которые стоят сегодня перед Украиной. Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 млрд долларов. Первый транш в 2,1 млрд страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением этих 2,1 млрд после утверждения программы должны последовать перечисления, оставшегося в четыре приема примерно по 700 млн долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся – по итогам двух обзоров в 2021 году. При этом Украина в 2021 году должна вернуть МВФ почти 1,7 млрд долларов долгов, в то время как Киев может рассчитывать только на два транша в размере 1,4 млрд долларов. В декабре депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МВФ за отношение к жителям страны. «Международному валютному фонду мы нужны как дойная корова: забрать землю, убить промышленность, ... (ему нужны) дешевые развитые рабы», – сказал парламентарий. Погребинский назвал подоплеку санкций против Медведчука 19 февраля 2021, 21:20

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Александр Рыбин

Власти Украины решили выдавить из страны лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. До его ареста дело вряд ли дойдет, сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он отреагировал на введение персональных санкций в отношении Медведчука и его жены. «Очевидно, что меры СНБО носят незаконный характер. Если бы власти Украины хотели идти по пути закона, то для начала предъявили бы какие-то подозрения, а раз ничего подобного не случилось, то у них нет никаких доказательств вины Медведчука. Просто есть исполнение решения, которое, скорее всего, согласовано с посольством США в Киеве о том, что нужно перекрыть все каналы информации, которые действуют вразрез с интересами Соединенных Штатов», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Эксперт пояснил, что для украинских властей особенно чувствительна «тема внешнего управления правительства в Киеве» из США, о чем говорится на близких к ОПЗЖ телеканалах, которые недавно лишились лицензии на вещание и теперь их можно смотреть только в интернете. «Медведчук, между прочим, первым на Украине стал говорить о внешнем управлении. Американское посольство прежде даже реагировало на подобные высказывания Медведчука. Мы сейчас сталкиваемся с тем, что обычно называют прокси-войной между Россией и США. Жертвами этой войны становятся люди, которые хотели бы нормальных отношений с Россией. А таких людей на Украине точно больше трети в стране. И такие люди «путаются под ногами» в понимании властей, используя телеканалы и трибуны парламента», – отметил Погребинский. По его мнению, в нынешних условиях власть может прибегнуть и к более жестким мерам в отношении лидера ОПЗЖ. «Вряд ли дойдет дело до ареста самого Виктора Медведчука. Ему дают понять: ты лучше уезжай, потому что потом будет хуже, забирай все свое и своих, а на остальное у нас наложены санкции. Главное – чтобы простыл след Медведчука и других людей, а партию ОПЗЖ можно было бы спокойно запретить и закрыть. По-видимому, сейчас стоит такая задача. Но ничего нельзя исключать. На Украине действуют по беспределу, абсолютно игнорируя законы и Конституцию», – резюмировал Погребинский. В пятницу совет национальной безопасности и обороны Украины ввел на три года санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юрлиц. Санкции распространяются также на все имущество Медведчука, который является кумом российского президента Владимира Путина. Полный список санкций будет изложен в скором времени в тексте указа президента Украины Владимира Зеленского. Партия Медведчука находится в оппозиции главе государства и выступает за диалог с Россией. В начале февраля партия приняла резолюцию о начале процедуры импичмента Зеленского «за грубые и систематические нарушения конституции и законодательства Украины». В пятницу вечером в партии пообещали «сделать все», чтобы «довести процесс импичмента Зеленского до конца». Так там отреагировали на решение главы государства прекратить вещание сразу трех оппозиционных телеканалов – ZIK, NewsOne и «112 Украина». Одним из поводом для санкций стала трансляция встречи Медведчука с Путиным в октябре 2020 года, на которой обсуждались возможные поставки российской вакцины «Cпутник V» на Украину. Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ренат Кузьмин назвал санкции инструментом Зеленского для противоправной борьбы с политическими оппонентами. «Я могу предположить, что когда изменятся времена и президент потеряет свою президентскую неприкосновенность, которую он обещал отменить первой, то наступит время, когда президент Зеленский за принятие таких вот решений о наложении санкций на граждан Украины, абсолютно не мотивированных и политически ангажированных, будет привлечен к уголовной ответственности, поскольку все это явно похоже на превышение служебных полномочий, принятие политически мотивированных решений и использование своей власти для противоправной борьбы с политическими оппонентами», – сказал Кузьмин в эфире YouTube-канала «112 Украина». Глава МИД Украины: Москва навсегда утратила влияние над Киевом 20 февраля 2021, 12:44

Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Украина движется к членству в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе, а Москва навсегда утратила влияние над Киевом, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в обращении по случаю седьмой годовщины «Майдана» 2014 года. «Москва не удержала Украину в сфере своего влияния. Напротив, навсегда потеряла ее. Сегодня Украина продолжает свое развитие как европейское государство, которое движется к членству в ЕС и НАТО. Украинский народ никогда не спрашивал, не спрашивает и не будет спрашивать ни у кого разрешения выбирать собственное будущее», – сказал он, передает ТАСС. Точкой отсчета потери Кулеба назвал 2014 год, когда состоялось воссоединение Крыма с Россией, которое Киев не признает. Глава МИД Украины также утверждает, что международная коалиция в поддержку Украины сохраняется и укрепляется, о чем свидетельствуют санкции против России и ряд резолюций международных организаций. «Украинское государство было, есть и будет соборным, свободным и независимым», – так завершил свое обращение глава МИД. Ранее Кулеба заявил, что министерство иностранных дел Украины готовит документы для обращения к Европейскому союзу с просьбой ввести новые санкции в отношении России из-за ситуации в Крыму. Зеленский ввел санкции против сети магазинов «Спортмастер» 21 февраля 2021, 09:34

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях в отношении зарегистрированной в Сингапуре компании Sportmaster Operations, которая является головной организацией для сети «Спортмастер». Указом президента компании запрещается проводить торговые операции и выводить капитал за пределы Украины, осуществлять транзит и перевозку ресурсов по стране. Санкции введены на три года, передает РИА «Новости». Между тем из-за закрытия магазина «Спортмастер» без работы останутся около 4 тыс. человек, заявил совладелец киевского ТРЦ Dream Town Александр Меламуд. По данным бизнесмена, украинский рынок составляет 3-4% оборота сети «Спортмастер».



Меламуд рассказал, что разговаривал по телефону с директором по развитию всей сети, который заявил, что компания была абсолютно «законопослушной» – «ни кривых схем, ни зарплат в конвертах», «платили все налоги, соцстрах, пенсионный», «не лезли в политику».



«Украина потеряет многомиллионные налоговые поступления, и около 4 тыс. человек останутся без работы. Об инвестиционном климате я уже не заикаюсь. Не останавливайтесь на достигнутом, дорогая власть!» – написал Меламуд в своем Facebook. В последний санкционный список включены 19 юридических и восемь физических лиц, в том числе депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук, а также его супруга Оксана Марченко. Медведчук назвал незаконными введенные Киевом санкции и заверил, что останется на Украине и продолжит политическую борьбу. Киевский политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что власти Украины решили выдавить из страны лидера ОПЗЖ Медведчука. По мнению эксперта, до ареста политика дело вряд ли дойдет. Медведчук назвал власть Зеленского торжеством беспредела, анархии и беззакония 20 февраля 2021, 11:55

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Руководитель политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук назвал незаконными введенные Киевом санкции против него, его супруги и товарища по фракции Тараса Козака, он также заверил, что останется на Украине и продолжит политическую борьбу. «Против меня и моего товарища по фракции Тараса Козака, а также членов наших семей незаконно, без каких-либо доказательств, ввели санкции. Как специалист в области права могу сказать: все те санкции, которые вводятся действующей властью по отношению ко мне, моей семье, моим соратникам и журналистам, являются незаконными и не могут применяться иначе как по решению суда. Но это в правовом или в условно правовом государстве. Однако то, что творит сегодня власть, можно назвать только торжеством беспредела, анархии и беззакония», – заявил политик, передает ТАСС. Медведчук считает, что «Зеленский перешел последние нравственные границы, ударив по самому дорогому – его любимой жене Оксане Марченко». «Они действительно думают, что я предам свои принципы, свою страну, в которой похоронены мои родители, где учатся мои дети, где живет моя семья, испугаюсь и сбегу? Зря. Не дождутся! Борьба будет продолжена», – заверил он. В пятницу Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Киевский политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что власти Украины решили выдавить из страны лидера ОПЗЖ Медведчука. По мнению эксперта, до ареста политика дело вряд ли дойдет. Против Медведчука на Украине ввели санкции 19 февраля 2021, 18:59

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. «Сегодня Совет национальной безопасности и обороны принял решение относительно 19 юридических и восьми физических лиц, к которым с сегодняшнего дня указом президента будут наложены соответствующие санкции…Что касается граждан, к которым применены санкции, это… госпожа Марченко Оксана Михайловна, гражданка Украины… Это Медведчук Виктор Владимирович», – передает его слова РИА «Новости». Санкции Киева против Медведчука распространяются также на все его имущество. По словам Данилова, санкции вводятся сроком на три года. Напомним, 4 февраля украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента главы государства Владимира Зеленского «за грубые и систематические нарушения конституции и законодательства Украины». Британия дала деньги украинским «административным структурам Крыма» 20 февраля 2021, 18:51

Фото: Кирилла Горелова/grivna.ks.ua

Текст: Ксения Панькова

Великобритания выделила Украине 168 тыс. фунтов стерлингов (около 235 тыс. долларов) на проект поддержки украинских «властей» Крыма, расположенных в соседней с российским Крымом Херсонской области Украины, сообщило посольство Великобритании в Киеве. «В день седьмой годовщины незаконной аннексии Крыма Великобритания объявляет о финансировании нового проекта по облегчению доступа к жизненно важным услугам для украинцев, проживающих в Крыму. Великобритания выделила 168 тыс. фунтов стерлингов на данный проект поддержки местных административных структур в соседней с Крымом Херсонской области, благодаря которому нуждающиеся смогут посещать местные больницы и получать украинские паспорта», – говорится в сообщении на сайте британского посольства. Отмечается, что Британия «приветствует новую международную «Крымскую платформу», инициированную Украиной. Власти Украины после присоединения Крыма к России создали на своей территории параллельные «крымские органы власти», которые обозначили абревиатурой АРК (Автономная Республика Крым). Офис постоянного представительства президента Украины в АРК расположен в Херсоне. Главное управление СБУ в АРК также находится в Херсоне. Его работу в 2016 году возобновили указом президента Украины. Ранее сообщалось, что посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по реинтеграции Крыма в состав Украины и «противодействию нарушениям прав человека» на полуострове со стороны России. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. На Украине футбольный тренер получил желтую карточку из-за языкового скандала 21 февраля 2021, 20:57 Текст: Ксения Панькова

На Украине во время футбольного матча главный тренер команды «Львов» Виталий Шумский получил желтую карточку после требования к арбитру говорить на украинском. Инцидент произошел во время встречи 15-го тура УПЛ Львов – Колос. Шумский после перепалки с 4-м арбитром получил желтую карточку от главного арбитра Виктора Копиевского, сообщает «Футбол 24». После матча Шумский объяснил в эфире ТК Футбол, что во время диалога с резервным судьей Николаем Кривоносом попросил арбитра разговаривать с ним на украинском языке. По словам Шумского, арбитр не прислушался к просьбе наставника, а взамен сказал главному судье – показать тренеру желтую карточку. Напомним, с 16 января на Украине начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5 тыс. 100 до 6 тыс. 800 гривен (180 – 242 доллара). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык. В Крыму заявили об «имперских амбициях» Британии на Украине 21 февраля 2021, 14:22

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди назвала многоходовкой выделение Великобританией денег на поддержку украинских «властей» Крыма, напомнив британцам, что Херсонская область Украины – это не Крым. «Для нас, крымчан, подобные английские многоходовки понятны и неинтересны. При этом следует напомнить далеким английским коллегам, что Херсон – это не Крым, так что участь направленных на Украину для украинских якобы крымских, но на самом деле херсонских властей, английских фунтов будет такая же, как и 2,5 млрд фунтов стерлингов (более 2,7 млрд евро), направленных якобы для развития британско-украинских торговых контрактов», – цитирует РИА «Новости» Ковитиди. По ее словам, отработанная двумя сторонами схема не включает интересы рядовых украинцев. Она также отметила, что «английских денег так и не увидели в сельском хозяйстве, здравоохранении и развитии инфраструктуры». «Вывод очевиден: выделение без разницы каких средств официальному Киеву является лишь подтверждением имперских амбиций Великобритании в отношении Украины, рассматриваемой Лондоном в разрезе своих экономических и геополитических интересов», – подчеркнула сенатор. Накануне посольство Великобритании в Киеве сообщило, что Великобритания выделила Украине 168 тыс. фунтов стерлингов (около 235 тыс. долларов) на проект поддержки украинских «властей» Крыма, расположенных в соседней с российским Крымом Херсонской области Украины. Власти Украины после присоединения Крыма к России создали на своей территории параллельные «крымские органы власти», которые обозначили абревиатурой АРК (Автономная Республика Крым). Офис постоянного представительства президента Украины в АРК расположен в Херсоне. Главное управление СБУ в АРК также находится в Херсоне. Его работу в 2016 году возобновили указом президента Украины. Ранее сообщалось, что посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по реинтеграции Крыма в состав Украины и «противодействию нарушениям прав человека» на полуострове со стороны России. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. На Украине пожаловались на ослабление армии 21 февраля 2021, 03:21

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ослабли по сравнению с периодом президентства Петра Порошенко, заявил бывший секретарь Совета безопасности Украины, глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов. «Начиная с 2014 года было наращивание мощности вооруженных сил и в вопросах вооружения, и в вопросах профессионализма, и в вопросах техническо-материального обеспечения, сейчас этого нет», – цитирует РИА «Новости» Турчинова. По его словам, команда Порошенко передала преемникам «сильную армию», о которой они не заботятся. Он добавил, что впервые за семь лет финансирование ВСУ осталось на прошлогоднем уровне. Ранее украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что за последние годы 70 тыс. солдат уволились из ВСУ из-за нестабильности, денежные вознаграждения, выдаваемые за службу, военные называют «иудскими». Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука 20 февраля 2021, 19:51 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о санкциях против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также еще шести граждан и 19 юридических лиц, об этом говорится в тексте указа, опубликованном на сайте офиса президента. «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры – санкции», – сообщается на сайте офиса президента. В пятницу Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Медведчук назвал незаконными введенные Киевом санкции и заверил, что останется на Украине и продолжит политическую борьбу. Киевский политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что власти Украины решили выдавить из страны лидера ОПЗЖ Медведчука. По мнению эксперта, до ареста политика дело вряд ли дойдет. США пообещали Украине помощь в борьбе с «российской агрессией» 20 февраля 2021, 02:52 Текст: Евгения Шестак

Министр обороны США Ллойд Остин пообещал украинскому коллеге Андрею Тарану помощь в противостоянии с Россией, сообщили в американском военном ведомстве. Остин заверил Тарана, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Также Пентагон «продолжит выстраивать потенциал украинских сил для более эффективной защиты против «российской агрессии», – говорится в сообщении, передает ТАСС. Тем не менее, Остин указал на необходимость проведения реформ в оборонном секторе Украины. В свою очередь Таран поблагодарил Вашингтон за поддержку и «подчеркнул приверженность преобразованию оборонного сектора Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО». Ранее президент США Джо Байден обвинил Россию в атаках на Запад, а также в стремлении ослабить НАТО и «Европейский проект». Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что отношения Москвы и Вашингтона с приходом к власти Джозефа Байдена будут сложными, так как Россия представляет угрозу по многим направлениям. В Крыму призвали Запад высказаться о водной блокаде региона 20 февраля 2021, 09:00 Текст: Алина Назарова

Страны Запада и международные организации должны публично озвучить свою позицию по организованной Киевом водной блокаде Крыма, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. «Пропитанное злобой отношение киевских властей к Крыму и крымчанам нам хорошо понятно, но вопрос, почему молчат западные страны и международные организации, которые так любят отождествлять себя с защитниками демократических прав и ценностей в мире? Сейчас настало время прервать свое демонстративное молчание и публично озвучить позицию насчет водной блокады Крыма», – сказал Гемпель. По его словам, в противном случае дальнейшее молчание будет расцениваться как поддержка «человеконенавистнической политики Киева», передает РИА «Новости». Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что инициирует обращение в ГП России о возбуждении уголовного дела о попытке геноцида в отношении организаторов водной блокады полуострова. Он также заявил, что Крым не нуждается в поставках воды с Украины, а Северо-Крымский канал уже пришел в негодность. 17 февраля так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, что «максимально исключает попадание воды» в Крым. По его словам, «позиция представительства и управления канала однозначна – никакой воды в Крым к деоккупации». Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал глупостью планы Киева достроить дамбу на Северо-Крымском канале. Украинская оппозиция назвала санкции против Медведчука репрессиями 19 февраля 2021, 22:00 Текст: Алексей Дегтярев

Украинская «Оппозиционная платформа – за жизнь» (ОПЗЖ) сочла решение СНБО страны о санкциях против лидера партии Виктора Медведчука спланированным актом политических репрессий. «Оппозиционная платформа – за жизнь» оценивает решение СНБО по введению персональных санкций против Виктора Медведчука, Тараса Козака и членов их семей как спланированный акт политических репрессий. Это желание диктаторского режима [президента Украины Владимира] Зеленского свести счеты с лидерами оппозиции и нанести удар по самой рейтинговой политической силе страны», – цитирует заявление ОПЗЖ РИА «Новости». В партии также полагают, что законных оснований для этой «внесудебной расправы» не существует. В сообщении отмечается, что партия всеми законными методами намерена защищать украинскую демократию, конституцию и бороться за права однопартийцев. «Мы инициировали начало процедуры импичмента Владимира Зеленского, и мы будем делать все, чтобы она была доведена до конца. Сегодня это уже не вопрос персональных политических амбиций и партийных рейтингов. Это вопрос жизни и смерти украинской демократии», – подчеркнули в ОПЗЖ. В пятницу Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Киевский политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что власти Украины решили выдавить из страны лидера ОПЗЖ Медведчука. По мнению эксперта, до ареста политика дело вряд ли дойдет.