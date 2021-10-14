Венгрия объяснила решение получать газ в обход Украины

Никто не имеет права вмешиваться в решение Венгрии о поставках газа не через Украину, поскольку это было сделано в интересах энергетической безопасности, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Мы отвергли предложение о получении газа через Украину, потому что мы должны способствовать энергетической безопасности нашей страны. Это решение нашей страны – какие мы принимаем решения и с какими аспектами мы соглашаемся. Никто не имеет право вмешиваться в суверенитет нашей страны», – цитирует РИА «Новости» Сийярто.

По его словам, энергетический кризис в Европе показал, что нельзя смешивать политику и энергетику. «Мы должны учиться на наших прошлых ошибках, извлекать уроки и понимать, что политика и энергетика не должны смешиваться вместе», – сказал он.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Евросоюз пока не обращался по линии правительства по поводу увеличения поставок газа.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия всегда выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, в том числе в период холодной войны. Также Путин призвал «не перекладывать с больной головы на здоровую» ответственность за ситуацию на газовом рынке в Европе. Путин, говоря о росте цен на газ в Европе, заявил о существовании мнения о том, что высокие котировки играют на руку производителям сырья, однако это не так. Также он назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.