В Раде раскритиковали Зеленского за политику хуже, чем у Порошенко

Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович жестко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за решение Центральной избирательной комиссии отменить проведение местных выборов на некоторых территориях Донецкой и Луганской областей.

Парламентарий указал, что и на президентских, и на парламентских выборах жители востока Украины обладали правом голоса, но сейчас его у них отбирают.

«Ни отмороженный Порошенко, никто другой не лишал права голоса полмиллиона граждан Украины! Странное получается дело: за кандидата в президенты Владимира Зеленого люди на востоке страны имели право проголосовать, за его партию на выборах парламентских – тоже имели право голосовать, а спустя год правления «президента мира», голосовать уже нельзя. Почему? Потому что такого наглого отношения к своему народу мы не видели даже при Порошенко! Это государственное, конституционное преступление, в котором виноват президент Украины Владимир Зеленский и его Офис. … Я считаю, что это преступление против всего народа Украины, за которые должны ответить «зеленые»!» – заявил Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.

Политик также отметил важность местных выборов, призвав голосовать против партии действующего главы государства.

«Мы должны голосовать против «зеленых» и за себя, за наших детей, их будущее, и страну, где каждый будет знать: как только он начинает врать, тут же его выметают из политики. Мы должны показать этой власти, как показали власти Порошенко, что обмана им не простим!», – резюмировал Рабинович.

В начале сентября полпред России Борис Грызлов по итогам видеоконференции Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины сообщил, что республики Донбасса требуют изменить постановление Верховной рады о назначении местных выборов в связи с нарушением обязательств Киева по выполнению Минских соглашений.

Кроме того, Печерский районный суд Киева обязал возбудить уголовное дело на глав Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций Павла Кириленко и Сергея Гайдая и начать расследование по отмене местных выборов на территории Донбасса.