Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам ВОВ

Президент Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-й годовщиной Победы.

«Произвести в апреле-мае 2020 года единовременную выплату следующим категориям граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике», – говорится в тексте указа на сайте Кремля.

По 75 тыс. рублей полагается инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, ВОВ, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и участников ВОВ.

Кроме того, по 50 тыс. рублей полагается труженикам тыла, а также бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

В января Путин на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений сообщил, что к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ветераны получат единовременную выплату в 75 тыс. рублей каждому, а труженики тыла – по 50 тыс. рублей.