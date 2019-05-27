Самолет «Аэрофлота» в Париже задержали спецслужбы

Прилетевший в Париж из России самолет «Аэрофлота» окружили сотрудники правоохранительных органов, а пассажирам устроили спецдосмотр из-за анонимного сообщения, поступившего в аэропорт Шарль де Голль, сообщили СМИ со ссылкой на авиакомпанию.

«В аэропорт Шарль де Голль поступило анонимное сообщение, в связи с чем правоохранительные органы Франции совместно с представителями «Аэрофлота» проводят комплекс мер, направленных на проверку поступившей информации», – передает РБК слова представителя «Аэрофлота».

Источник в авиакомпании сообщил, что проверки ведутся в отношении не только рейса «Аэрофлота», но вообще всех прилетающих в Шарль де Голль самолетов.

«У меня жена сейчас сидит в самолете. Они в шоке, их окружили спецтранспортом, не выпускают. Рейс «Аэрофлота». Уже 30 минут сидят в самолете», – рассказал супруг одной из пассажирок самолета.

Речь идет о рейсе SU2462. Из Шереметьево он вылетел в 11.23 мск, в Париже приземлился в 14.39 мск.

Позже источник сообщил, что пассажиров начали выпускать по одному с полным досмотром на летном поле. Их пропускают через «строй солдат с автоматами», снимать не разрешают.

«Сказали, что власти Парижа задержали самолет и делают спецдосмотр», – сообщил источник.

Из фотографий, опубликованных РБК, видно, что у трапа самолета стоят сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.

Представитель «Аэрофлота» позже сообщил, что всех пассажиров и экипаж высадили.

Одна из пассажирок Анастасия сообщила, что люди начали проходить паспортный контроль. Багаж пока не выдали.