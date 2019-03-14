Охранники Порошенко вырвали плакат из рук журналиста на митинге

На митинге президента Украины Петра Порошенко в Чернигове охранники украинского лидера вырвали из рук журналиста Евгения Куксина плакат с вопросом «А что там Свинарчук?», адресованным Порошенко.

Видео журналист разместил на своей странице в Facebook.

На кадрах видно, как мужчины забирают у Куксина плакат, после чего уводят журналиста со словами «Вы себя плохо ведете».

«А будет сидеть Свинарчук-Гладковский? Об уровне «неслыханной свободы слова» и так далее можно не поднимать», – написал Куксин в сопровождении к видео.

Ранее в Сети появились фото Порошенко, который спешно покидает митинг в Житомире после появления националистов.

Украинские СМИ провели расследование, в котором узнали о хищениях в оборонном комплексе страны и причастности к ним окружения Порошенко, в том числе, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского.